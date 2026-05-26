Серб Новак Джокович сыграет против француза Валантена Руайе во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Руайе — Джокович с коэффициентом для ставки за 2.24.

Руайе

Валантен впервые в карьере прошел раунд на домашнем мэйджоре.

Французский теннисист одержал уверенную победу над боливийцем Уго Дельеном — 6:4, 6:2, 6:2.

Руайе прервал серию из трех поражений.

В конце апреля 24-летний француз проиграл бельгийцу Киммеру Коппеянсу во втором круге «челленджера» в Экс-ан-Провансе.

После этого Руайе уступил сербу Хамаду Меджедовичу в пером круге «Мастерса» в Риме и проиграл аргентинцу Франсиско Комесане в стартовом матче на турнире в Женеве.

У Руайе пока отрицательный баланс в этом году — 11 побед и 17 поражений.

В текущем сезоне Валантен выиграл пока лишь два матча на уровне основного тура.

Джокович

Новак тем временем 22-й раз подряд вышел во второй круг французского «Шлема».

Вопреки ожиданиям, в первом раунде сербский теннисист одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром.

Джокович проиграл первый сет, но в итоге совершил эффектный камбэк — 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Опасения по поводу того, сможет ли он пройти во второй круг, были связаны с тем, что Джокович успел провести лишь один матч на грунте перед «Ролан Гаррос».

В начале мая Новак проиграл хорвату Дино Прижмичу на «Мастерсе» в Риме.

Кроме того, в этом сезоне Джокович провел пока лишь 11 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и три поражения.

Правда, не стоит забывать, что в январе Джокович дошел до финала на Открытом чемпионате Австралии. В решающем матче он проиграл Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Джоковича не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На победу Руайе можно поставить за 7.60.

Прогноз: возможно, как и Мпетши-Перрикар, Руайе тоже зацепит один сет в матче с лучшим в истории, но на большее ему точно не стоит рассчитывать. После первого матча стало ясно, что Джокович не так уж и плохо готов к грунтовому «Шлему».

К слову, Новак не проиграл ни одного из 13 матчей против французов на «Ролан Гаррос».

