Серб Новак Джокович сыграет против француза Валантена Руайе во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Руайе — Джокович с коэффициентом для ставки за 2.24.
Руайе
Валантен впервые в карьере прошел раунд на домашнем мэйджоре.
Французский теннисист одержал уверенную победу над боливийцем Уго Дельеном — 6:4, 6:2, 6:2.
Руайе прервал серию из трех поражений.
В конце апреля 24-летний француз проиграл бельгийцу Киммеру Коппеянсу во втором круге «челленджера» в Экс-ан-Провансе.
После этого Руайе уступил сербу Хамаду Меджедовичу в пером круге «Мастерса» в Риме и проиграл аргентинцу Франсиско Комесане в стартовом матче на турнире в Женеве.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
У Руайе пока отрицательный баланс в этом году — 11 побед и 17 поражений.
В текущем сезоне Валантен выиграл пока лишь два матча на уровне основного тура.
Джокович
Новак тем временем 22-й раз подряд вышел во второй круг французского «Шлема».
Вопреки ожиданиям, в первом раунде сербский теннисист одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром.
Джокович проиграл первый сет, но в итоге совершил эффектный камбэк — 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.
Опасения по поводу того, сможет ли он пройти во второй круг, были связаны с тем, что Джокович успел провести лишь один матч на грунте перед «Ролан Гаррос».
В начале мая Новак проиграл хорвату Дино Прижмичу на «Мастерсе» в Риме.
Кроме того, в этом сезоне Джокович провел пока лишь 11 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и три поражения.
Правда, не стоит забывать, что в январе Джокович дошел до финала на Открытом чемпионате Австралии. В решающем матче он проиграл Карлосу Алькарасу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Джоковича не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На победу Руайе можно поставить за 7.60.
Прогноз: возможно, как и Мпетши-Перрикар, Руайе тоже зацепит один сет в матче с лучшим в истории, но на большее ему точно не стоит рассчитывать. После первого матча стало ясно, что Джокович не так уж и плохо готов к грунтовому «Шлему».
К слову, Новак не проиграл ни одного из 13 матчей против французов на «Ролан Гаррос».
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал сетов больше 3,5 за 2.24.