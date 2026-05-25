Белоруска Арина Соболенко сыграет против испанки Джессики Боусас Манейро в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Боусас Манейро с коэффициентом для ставки за 2.00.

Соболенко

Арина снова возглавляет список главных фавориток французского «Шлема», несмотря на то, что на этот раз у нее была скомканная подготовка к турниру.

В начале апреля белорусская теннисистка пропустила «пятисотник» в Штутгарте, решив сделать паузу после победы на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами.

Свои первые матчи на грунте Соболенко провела в Мадриде, где ей надо было защищать прошлогодний титул.

В итоге первая ракетка мира сенсационно проиграла в четвертьфинале американке Хейли Баптист.

На «тысячнике» в Риме Соболенко выступила еще хуже, уступив в третьем круге 36-летней Соране Кырсте.

После 2022 года Арина пока ни разу не проигрывала на «Ролан Гаррос» раньше 1/4 финала. В прошлом сезоне она дошла до финала, в котором проиграла Кори Гауфф.

Боусас Манейро

Джессика третий год подряд сыграет в основной сетке французского мэйджора.

В 2024-м она не прошла первый круг, тогда как в прошлом сезоне добралась до третьего раунда.

В текущем сезоне у Боусас Манейро пока отрицательный баланс — 10 побед и 14 поражений.

Правда, конкретно на грунте она выиграла больше половины матчей — семь из 13-ти.

В середине мая Боусас Манейро дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Парме, а на неделе перед «Ролан Гаррос» выиграла два матча в Марракеше. Но в обоих случаях у нее была не самая сложная сетка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Соболенко обыграет испанку с разгромным счетом. На Боусас Манейро можно поставить за 11.75.

Прогноз: в прошлом году Арина дважды обыграла испанскую теннисистку на харде — сначала на Australian Open, а потом на «тысячнике» в Цинциннати. В первом случае Боусас Манейро взяла восемь геймов, а во втором — шесть. Вероятно, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 17,5 за 2.00.