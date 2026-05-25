Японка Наоми Осака сыграет против немки Лауры Зигемунд в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Зигемунд — Осака с коэффициентом для ставки за 1.96.

Зигемунд

Лаура провела пока лишь 16 матчей в этом году, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

Более того, у немецкой теннисистки пока отрицательный баланс — семь побед и девять поражений.

Но также стоит обратить внимание, что Зигемунд выиграла хотя бы один матч на пяти предыдущих турнирах, в которых принимала участие.

На «тысячнике» в Риме 38-летняя немка обыграла чешку Сару Бейлек и россиянку Екатерину Александрову.

Несмотря на возраст, Зигемунд остается не самой удобной соперницей для многих теннисисток из топ-100.

На «Ролан Гаррос» лучшим результатом Зигемунд пока остается сенсационный выход в четвертьфинал в 2020 году.

Осака

В отличие от Лауры, Наоми ранее ни разу не выигрывала в на французском «Шлеме» больше двух матчей.

Японская теннисистка неудачно выступала в столице Франции даже в то время, когда была на вершине рейтинга и регулярно выигрывала титулы на харде.

В текущем сезоне Осака провела 14 матчей. На этом отрезке у нее девять побед и пять поражений.

Перед «Ролан Гаррос» она успела сыграть на двух грунтовых турнирах.

В конце апреля Осака дошла до четвертого круга на «тысячнике» в Мадриде, обыграв Камилу Осорио и Ангелину Калинину. В 1/8 финала она уступила Арине Соболенко (7:6, 3:6, 2:6).

На турнире в Риме Осака выиграла у Евы Лис и Дианы Шнайдер, после чего разгромно проиграла Иге Свентек (2:6, 1:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зигемунд в этом матче можно поставить за 3.74, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. Правда, предыдущая встреча японки и немки состоялась еще в 2018 году на US Open.

Несмотря на то, что на грунте Осака не так опасна, как на харде, все равно считаем, что она обыграет 38-летнюю соперницу.

1.96 Победа Осаки + тотал геймов меньше 21,5

Рекомендуемая ставка: победа Осаки + тотал геймов меньше 21,5 за 1.96.