прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.08

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шнайдер — Сарасуа с коэффициентом для ставки за 2.08.

Шнайдер

Диана в этом году приехала на французский мэйджор без особых ожиданий.

Российская теннисистка слабо провела недавние грунтовые турниры.

Исключением на этом отрезке стал разве что «пятисотник» в Чарлстоне, на котором она дошла до четвертьфинала.

В Штутгарте Шнайдер проиграла во втором круге Елене Рыбакиной, а в Мадриде после победы над Джессикой Боусас Манейро уступила Белинде Бенчич.

На «тысячнике» в Риме 22-летняя россиянка одержала волевую победу над Талией Гибсон, после чего разгромно проиграла Наоми Осаке.

Лучшим результатом Шнайдер на «Ролан Гаррос» пока остается выход во второй раунд.

Сарасуа

Рената четвертый раз в карьере сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос».

В 2024-м и 2025-м мексиканка не прошла первый раунд, проиграв Мэдисон Киз и Иве Йович соответственно.

Сарасуа выиграла семь из 12-ти матчей на грунте в этом сезоне.

В начале апреля Сарасуа дошла до третьего круга на «пятисотнике» в Чарлстоне, а также выиграла турнир ITF в Шарлотсвилле.

Правда, с тех пор Рената пока не одержала ни одной победы. Ее текущая серия поражений составляет четыре матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.14, победу Сарасуа букмекеры предлагают за 5.65.

Прогноз: Диана, скорее всего, подтвердит статус фаворитки. Мексиканка редко показывает хороший теннис на уровне основного тура.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер + тотал геймов меньше 18,5 за 2.08.