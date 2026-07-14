прогноз на матч первого круга турнира в Гштаде, ставка за 1.93

Грек Стефанос Циципас сыграет против швейцарца Жерома Кима во втором круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 15 июля, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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Ким

Жером второй год подряд прошел первый раунд на турнире в Гштаде.

В прошлом сезоне швейцарский теннисист добрался до четвертьфинала, где проиграл Артуру Казо.

В первом круге текущего турнира Ким одержал победу над Диланом Дитрихом — 7:6, 2:6, 7:6. Если что, Дитрих — всего лишь 618-я ракетка мира.

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Ким впервые в сезоне выиграл матч на уровне основного тура.

В этом году 23-летний швейцарец провел 25 матчей. На этом отрезке у него 14 побед и 11 поражений.

Среди его лучших результатов — выход в полуфинал на «челленджерах» в Лилле и Яссах (Румыния).

Циципас

Стефанос в первом круге одержал победу над Игнасио Бусе.

Вопреки ожиданиям, грек уверенно обыграл перуанского теннисиста в двух сетах — 6:4, 6:4.

После «Мастерса» в Мадриде, на котором он добрался до 1/8 финала, Циципас до сих пор провел лишь девять матчей. И на этом отрезке у экс-третьей ракетки мира четыре победы и пять поражений.

Циципас выиграл шесть из 12-ти матчей на грунте в этом сезоне. При этом дальше второго раунда он прошел только в Мадриде.

Стефанос проводит неделю в статусе 85-й ракетки мира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кима в этом матче можно поставить за 2.90, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: несмотря на то, что Циципас здорово сыграл против Бусе, все равно считаем, что оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.

1.93 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Ким — Циципас принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.