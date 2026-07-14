Представитель Монако Валантен Вашеро сыграет против немца Янника Ханфмана во втором круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.
Ханфман
Янник в первом раунде одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 7:6, 6:1.
Немецкий теннисист выиграл хотя бы один матч на пятом турнире подряд.
Перед этим он прошел первый круг на траве в Штутгарте, Галле, на Мальорке и на Уимблдоне.
Но есть еще один интересный момент: после турнира в Марракеше, на котором он добрался до четвертьфинала, Ханфман пока ни разу не выигрывал два подряд матча. С тех пор прошло уже больше трех месяцев.
Лучшим результатом Ханфмана в этом году пока остается выход в финал грунтового турнира ATP 250 в Сантьяго (Чили).
Вашеро
Валантен попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
Вашеро проведет первый матч после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить серию турниров на траве.
В конце мая монегаск прошел первый круг на Ролан Гаррос, но в итоге ему пришлось сняться с турнира из-за стрессового перелома стопы.
Изначально Вашеро надеялся вернуться в тур во время американской серии турниров на харде.
Вашеро провел 24 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 15 побед и девять поражений.
Среди лучших результатов Валантена в этом году — полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.65, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.23.
Прогноз: есть подозрение, что Вашеро все-таки спешит с возвращением на корт после неприятной травмы. Ну и логично предположить, что он будет осторожничать в предстоящем матче, чем и воспользуется его соперник.
Рекомендуемая ставка: победа Ханфмана + тотал геймов больше 20,5 за 2.22.