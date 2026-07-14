Вавринка третий год подряд проиграет на старте турнира в Гштаде?

прогноз на матч первого круга турнира в Гштаде, ставка за 2.19

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против португальца Жайме Фарии в первом круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 14 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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Фария

Жайме провел уже 55 матчей в текущем сезоне.

И на этом отрезке у португальского теннисиста 38 побед и 17 поражений.

Несмотря на то, что он находится в конце первой сотни рейтинга (начал неделю в статусе 92-й ракетки мира), этого парня точно не стоит недооценивать.

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Ранее в этом году Фария прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на Australian Open и Уимблдоне, а также добрался до четвертьфинала на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Но его главным достижением в этом году пока остается выход в третий круг Ролан Гаррос.

На французском «Шлеме» Фария обыграл Дениса Шаповалова и Яна-Леннарда Штруффа, после чего уступил в пятисетовом матче Фрэнсису Тиафо.

Вавринка

Стэн провел свой предыдущий матч на Уимблдоне.

На британском мэйджоре швейцарский теннисист проиграл в первом круге Маттео Берреттини, но это была максимально напряженная встреча. Итальянец победил со счетом 6:7, 7:6, 7:6, 7:6.

В этом году было немало подобных матчей с участием Вавринки, но проблема в том, что он в основном проигрывал.

В текущем сезоне Вавринка выиграл восемь из 23-х матчей.

При этом после февральского «пятисотника» в Дубае, на котором он уступил во втором раунде Даниилу Медведеву, 41-летний швейцарец одержал лишь две победы.

В мае Стэн с трудом обыграл Стефано Травалью в квалификации «Мастерса» в Риме и Рауля Бранкаччо в первом круге турнира в Женеве.

В 2024-м и 2025 году Вавринка не смог пройти первый круг на турнире в Гштаде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фарию в этом матче можно поставить за 1.45, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.74.

Прогноз: несмотря на все симпатии, Вавринка, вероятно, проиграет сопернику, который в последнее время демонстрирует очень хороший теннис на грунте.

2.18 Победа Фарии в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Фария — Вавринка принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Рекомендуемая ставка: победа Фарии в двух сетах за 2.18.