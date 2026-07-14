Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 14 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.
Мюллер
Александр по итогам первой половины сезона оказался за пределами первой сотни рейтинга.
Французский теннисист начал эту неделю в статусе 132-й ракетки мира.
Мюллер, надо признать, ужасно проводит текущий сезон.
Достаточно взглянуть на его баланс — всего лишь девять побед и 16 поражений.
Текущая серия поражений Мюллера составляет уже восемь матчей, а началась она еще в первой половине апреля, когда он не смог пройти квалификацию на «пятисотнике» в Барселоне.
В этом году 29-летний француз выиграл семь из 17-ти матчей на грунте. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Марракеше.
Шевченко
Саша по итогам серии турниров на траве опустился в рейтинге на 100-ю строчку.
Представитель Казахстана, как и в прошлом году, пока безуспешно пытается закрепиться в топ-100.
При этом в текущем сезоне у Шевченко все же было несколько достойных результатов на уровне основного тура.
В январе он дошел до четвертьфинала в Аделаиде, а в марте выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами.
На американском «тысячнике» Шевченко победил итальянца Маттео Арнальди и американца Бена Шелтона.
Правда, с тех пор Шевченко выиграл пока лишь два матча на уровне турниров ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 2.23, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.65.
Прогноз: с учетом того, как часто оба теннисиста проигрывают на турнирах ATP, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.