Сможет ли Шевченко пройти первый круг в Гштаде?

прогноз на матч первого круга турнира в Гштаде, ставка за 1.94

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 14 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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Мюллер

Александр по итогам первой половины сезона оказался за пределами первой сотни рейтинга.

Французский теннисист начал эту неделю в статусе 132-й ракетки мира.

Мюллер, надо признать, ужасно проводит текущий сезон.

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Достаточно взглянуть на его баланс — всего лишь девять побед и 16 поражений.

Текущая серия поражений Мюллера составляет уже восемь матчей, а началась она еще в первой половине апреля, когда он не смог пройти квалификацию на «пятисотнике» в Барселоне.

В этом году 29-летний француз выиграл семь из 17-ти матчей на грунте. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Марракеше.

Шевченко

Саша по итогам серии турниров на траве опустился в рейтинге на 100-ю строчку.

Представитель Казахстана, как и в прошлом году, пока безуспешно пытается закрепиться в топ-100.

При этом в текущем сезоне у Шевченко все же было несколько достойных результатов на уровне основного тура.

В январе он дошел до четвертьфинала в Аделаиде, а в марте выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами.

На американском «тысячнике» Шевченко победил итальянца Маттео Арнальди и американца Бена Шелтона.

Правда, с тех пор Шевченко выиграл пока лишь два матча на уровне турниров ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 2.23, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.65.

Прогноз: с учетом того, как часто оба теннисиста проигрывают на турнирах ATP, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.

1.94 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Мюллер — Шевченко принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.