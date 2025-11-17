The Athletic объясняет, как стратегия мягкой адаптации помогает 18-летнему вундеркинду раскрывать потенциал и не перегореть в первые же месяцы в Англии.

Против «Вулверхэмптона» — взрывной рывок и точный навес, с которого забил Жуан Педро. Против «Аякса» — попытка выполнить удар через себя, который затмил бы остальные пять голов «Челси» в тот вечер, включая его собственный. И, конечно, против «Ливерпуля» — резкое ускорение в штрафную и точный удар в одно касание, принесший команде три очка.

Эстеван все чаще становится автором ярких эпизодов на «Стэмфорд Бридж». 18‑летний бразильский форвард этим летом перебрался из «Палмейраса», после того как еще в мае 2024 года было достигнуто устное соглашение о его переходе. Ожидание дебюта было долгим, но оно оправдалось.

Уже в первом матче в стартовом составе он отметился результативной передачей в разгромной победе над «Вест Хэмом» (5:1), а затем забил в четырех из последних восьми встреч клуба во всех турнирах. И даже в тех матчах, где он не забивал, техника и скорость юного бразильца все равно бросались в глаза.

Неудивительно, что каждый раз, когда болельщики «Челси» видят его у кромки поля, готовящимся выйти на замену, по стадиону прокатывается волна ожидания.

«Болельщики покупают билеты, чтобы видеть игроков вроде Эстевана, вроде Коула (Палмера), — сказал главный тренер "Челси" Энцо Мареска после победы 3:0 над "Вулверхэмптоном" в последнем матче перед паузой на игры сборных. — Люди счастливы, когда они на поле».

И столь же естественно, что часть болельщиков жаждет видеть нового кумира с первых минут. Пока Эстеван выходил в стартовом составе лишь в семи из 16 матчей «Челси» во всех турнирах, причем только четыре раза — в Премьер‑лиге.

Как сообщал The Athletic в прошлом месяце, «Челси» придерживается четкого плана — регулярно ротировать состав, чтобы выдержать двойную нагрузку АПЛ и еврокубков. Этому предшествовало и насыщенное лето, завершившееся победой на клубном чемпионате мира.

Эстеван — часть этой стратегии. Однако скорость, с которой он стал любимцем болельщиков, неизбежно усиливает требования чаще видеть его в стартовом составе. Вопрос в том, как «Челси» сможет правильно управлять ожиданиями самого игрока и фанатов.

«Я дебютировал в 18 лет, но к тому моменту уже много забивал за молодежные и резервные команды, так что о мне уже знали», — вспоминает бывший нападающий «Вест Хэма» Фредди Сирс, хорошо знающий, что значит внезапно оказаться в центре внимания в клубе Премьер-лиги.

В марте 2008-го воспитанник академии за одну ночь превратился из таланта в героя: выйдя на замену за 15 минут до конца матча, он забил победный гол в игре против «Блэкберн Роверс».

«Даже сейчас это кажется чем-то нереальным, — говорит Сирс, которому теперь 35, и который выступает за "Малдон энд Типтри" в низших лигах. — Это была мечта. После той ночи все изменилось. Гол в Премьер‑лиге вызвал огромные ожидания».

Сирс вспоминает, как тренеры старались «оберегать» его и оградить от чрезмерного внимания прессы. В сезоне-2007/08 «Вест Хэм» шел в середине таблицы и в итоге финишировал 10-м, но молодой форвард стал стал яркой искрой. В последних девяти турах он появлялся на поле семь раз.

Однако в начале следующего сезона, когда в команду вернулись игроки после травм, Сирс снова оказался в роли запасного.

Тебе говорят ждать своего шанса, быть терпеливым и все такое. Но это тяжело, когда ты уже попробовал этот уровень и хочешь большего. Уверен, если спросить Эстевана, он тоже захочет играть каждую минуту каждую неделю. И вот здесь для тренера начинается самое сложное. Если у тебя есть понятный диалог с наставником и ты видишь план, — это идеальный вариант. Фредди Сирс бывший нападающий «Вест Хэма»

У «Челси» действительно есть план на Эстевана. В субботу Мареска говорил о его долгосрочном потенциале.

Для этого клуба в ближайшие пять-десять лет он станет топ-игроком. Мы стараемся помочь ему адаптироваться и давать правильное количество минут — и он показывает себя великолепно. Эстеван приехал из Бразилии. Ему нужно время, чтобы привыкнуть, и постепенно, шаг за шагом, он начнет выходить в старте чаще. Энцо Мареска Главный тренер «Челси»

С учетом того, какой уровень мастерства Эстеван уже демонстрирует, понятно, почему часть болельщиков хочет ускорить этот процесс — но осторожный подход «Челси» выглядит разумным.

Подросток ростом 178 сантиметров быстро адаптировался к темпу Премьер-лиги, но он еще не обладает внушительными физическими данными и привыкает к насыщенному графику нового клуба.

«Когда вы приходите в лигу, где меньше свободного пространства, меньше времени на обработку мяча, меньше касаний за одно владение, вам неизбежно нужен период адаптации, и грамотное использование замен в этом очень помогает», — объясняет тренер по работе с запасными Сэмми Ландер, консультирующий клубы по тому, как эффективнее использовать игроков, выходящих со скамейки — или, как он их называет, «финишеров».

Ландер приводит пример того, как изменение подхода к роли запасного помогает футболистам сохранять мотивацию даже при небольшом количестве игрового времени.

Я бы сказал: Посмотри, какое влияние ты оказал в последних четырех матчах. Вот момент, когда игра замедлилась. Защитники устали. Появились свободные зоны. Мы считаем, что тебе будет намного комфортнее и даже интереснее выйти на поле на 63-й минуте, потому что предполагаем, что именно тогда игра снова примет похожий рисунок. Ты добился успеха в прошлый раз именно потому, что пространство открылось — и оно открылось только потому, что защитники соперника уже час бегали за твоими рывками. Это позволило тебе проявить себя по‑настоящему. Сэмми Ландер тренер по работе с запасными игроками

Мотивирующая речь Ландера во многом отражает то, что болельщики «Челси» уже видят своими глазами.

В матче против «Вулверхэмптона» в прошлую субботу к моменту выхода Эстевана Педру Нету успел измотать оборону гостей за 64 минуты. Усталость соперников, безусловно, помогла бразильцу (которому и так много не нужно) получить чуть больше пространства и времени по мере адаптации к Премьер‑лиге.

Энцо Мареска демонстрирует готовность доверять Эстевану полные матчи в Лиге чемпионов — против «Аякса» и «Карабаха». Но пока новичок обживается в Англии, главный тренер, похоже, вполне доволен ролью джокера, который выходит со скамейки и меняет игру.

Фанаты нетерпеливы и хотят видеть своего нового любимца чаще. Но если игрок будет оставаться мотивированным и защищенным, выходя на поле в моменты, когда уставшие защитники оставляют зоны, а не изматывая себя с первых минут, — действительно ли это такая уж жертва?

«Когда Эстеван вышел, энергия на поле поднялась», — отметил Мареска после игры с «Вулверхэмптоном». — «Люди любят футболистов такого типа. Мы рады, что он помогает команде. И болельщики — тоже довольны».