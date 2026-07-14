Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — первый полуфинал.

Франция — Испания

22:00 мск, Арлингтон

И французы, и испанцы ожидаемо пробились в полуфинал мундиаля. Обе команды являются сильными и считались главными фаворитами чемпионата мира. Не зря многие специалисты и эксперты называют именно этот матч досрочным финалом мирового первенства. Если французская сборная уверенно прошла в полуфинал, то вот у испанской команды были определенные проблемы , но обо всем по порядку.

«Ле Бле» выиграли шесть из шести матчей на главном турнире четырехлетия. Действующие вице-чемпионы мира на групповой стадии прошлись катком по соперникам, победив Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). После этого в 1/16 финала «трехцветные» разгромили Швецию (3:0), а в 1/8 финала прошли Парагвай (1:0). Для выхода в полуфинал сборная Франции должна была побеждать Марокко, что она и сделала с результатом 2:0. В итоге французская «националка» без особых проблем шагает по турнирной дистанции, но впереди самые главные матчи .

Календарь и таблица ЧМ-2026

Третья на данный момент команда в рейтинге ФИФА дважды в своей истории побеждала на чемпионатах мира — в 1998 и 2018 годах. Главный турнир Европы французам тоже покорялся дважды — в 1984 и 2000 годах. Подопечным Дидье Дешама нужно сделать еще два шага, чтобы стать трехкратными чемпионами мира. В составе сборной Франции на турнире выделяется Килиан Мбаппе, который уже забил восемь мячей и вместе с Лионелем Месси является лучшим бомбардиром турнира . Думается, что если французы выиграют мундиаль, то Мбаппе будет обеспечен «Золотой мяч».

«Красная фурия» стартовала на турнире с ничьей против Кабо-Верде (0:0), а вот после этого пошли победы. На групповом этапе испанская сборная победила Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), набрала семь баллов и заняла первое место. В 1/16 финала национальная команда Испании не испытала никаких проблем с Австрией (3:0). Потом же «красные» с огромным трудом, но все же смогли выиграть у Португалии (1:0) и Бельгии (2:1). Испанцы не пропускали на протяжении первых пяти матчей турнира, но бельгийцы все же смогли распечатать ворота Унаи Симона .

У сборной Испании пять побед на больших турнирах — один раз она стала чемпионом мира (2010) и четыре раза чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024). Испанская «националка» в последнее время всегда считается фаворитом всех соревнований и доказывает это на практике. Подопечные Луиса де ла Фуэнте показывают прекрасную игру и заслуженно пробились в полуфинал, но все равно нельзя сказать, что у испанцев лучший футбол на турнире. Из футболистов лучше остальных себя показывают, пожалуй, Микель Оярсабаль, Родри, Марк Кукурелья, Ламин Ямаль и, конечно, Унаи Симон.

Если называть фаворита, то в полуфинале это делать крайне сложно, но все же французы по игре выглядят предпочтительнее. В любом случае, какого бы результата не было, сенсации точно не будет . Большая вероятность и того, что команды не уложатся в 90 минут, поэтому будьте готовы оставаться у телевизора более двух часов.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол LiveSport.Ru Линар Мансуров ждет результативную игру, поэтому ставит на то, что обе команды смогут забить за 1.70.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Ну а какие варианты еще могут быть? Такой матч пропускать точно нельзя. Интрига, зрелище, комбинации, голы — все это должно быть в этой игре. И кто же не захочет узнать первого финалиста ЧМ-2026 в онлайне, а не в повторе? Смотрим!

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