14 июля в матче 1/2 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Франция и Испания. Начало встречи — 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.70.
Франция: «Ле Бле» в шаге от финала
Турнирное положение: Сборная Франции подтверждает статус главного фаворита чемпионата мира 2026 года. Команда Дидье Дешама уверенно прошла сетку и вышла в первый полуфинал турнира.
Последние матчи: Французы показывают мощную игру и выиграли все свои встречи на мундиале. На групповом этапе «трехцветные» поочередно победили Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).
В плей-офф Франция разгромила Швецию (3:0), в 1/8 финала минимально одолела Парагвай (1:0), а в четвертьфинале уверенно переиграла Марокко со счетом 2:0.
Не сыграют: Все игроки команды доступны.
Состояние команды: Франция опирается на мощь своей атаки, забив уже 13 голов на турнире. Килиан Мбаппе забил свой восьмой мяч и делит лидерство в гонке бомбардиров с Лионелем Месси.
После четвертьфинала капитан заявил о полной готовности к решающим стадиям. Команда традиционно сильна в контратаках, но штаб Дешама следит за состоянием Мбаппе, который заканчивал прошлый матч с небольшим повреждением голеностопа.
Испания: стабильность превыше всего
Турнирное положение: Испания впервые с 2010 года дошла до полуфинала мундиаля. Подопечные Луиса де ла Фуэнте нацелены на исторический дубль после триумфа на Евро-2024.
Последние матчи: Испанцы идут по турнирной сетке без поражений и с феноменальной «сухой» серией. На групповом этапе «Красная фурия» победила Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), а также разделила очки с Кабо-Верде (0:0)
В плей-офф подопечные Луиса де ла Фуэнте сначала разгромили Австрию (3:0). В 1/8 финала Испания выбила Португалию (1:0) благодаря голу Микеля Мерино в дополнительное время. В четвертьфинале команда в тяжелой борьбе переиграла Бельгию со счетом 2:1. В той встрече отличились Фабиан Руис и снова Микель Мерино, который забил победный мяч на 88-й минуте.
Не сыграют: Все игроки доступны.
Состояние команды: Испания показывает самый сбалансированный футбол на мундиале. До четвертьфинала команда не пропустила ни одного гола, а вратарь Унаи Симон удерживал свои ворота на замке 649 минут. Оборона дала первый сбой только в игре с бельгийцами.
В центре поля Родри и Педри полностью контролируют темп, а юный Ламин Ямаль остается главным двигателем атак на фланге. Лидеры находятся в отличной форме. Особенно выделяется Микель Мерино, который стал настоящим «королем концовок», забив решающие мячи в двух последних матчах на вылет.
Статистика для ставок:
- Испания выиграла у Франции полуфинал Евро-2024 со счетом 2:1
- Франция выиграла абсолютно все матчи на текущем чемпионате мира в основное время
- Испания пропустила всего один гол за все пять матчей этого турнира
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 2.37 а на Испанию — 3.25, ничью букмекеры оценивают в 3.30.
Прогноз: Сложно назвать даже возможного фаворита в этой встрече. Несмотря на состав Франции, Испания способна выиграть любую сборную за счет своей системности и креатива в передней линии. Поэтому сыграем на ожидании голов от каждой из команд.
Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 1.70.
Прогноз: Команды выглядят максимально равными. На сильные стороны Франции Испания готова ответить своими. Так что сыграем на ожидании ничейного результата в основное время поединка.
Ставка: Ничья в основное время матча за 3.30.
Ещё прогнозы на матч
- Основной подробный прогноз на матч Франция — Испания с коэффициентом за 1.90
- Дерзкая ставка с коэффициентом за 6.80