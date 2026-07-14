прогноз на матч 1/2 ЧМ‑2026 по футболу, ставка за 1.70

14 июля в матче 1/2 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Франция и Испания. Начало встречи — 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.70.

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Франция: «Ле Бле» в шаге от финала

Турнирное положение: Сборная Франции подтверждает статус главного фаворита чемпионата мира 2026 года. Команда Дидье Дешама уверенно прошла сетку и вышла в первый полуфинал турнира.

Последние матчи: Французы показывают мощную игру и выиграли все свои встречи на мундиале. На групповом этапе «трехцветные» поочередно победили Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).

В плей-офф Франция разгромила Швецию (3:0), в 1/8 финала минимально одолела Парагвай (1:0), а в четвертьфинале уверенно переиграла Марокко со счетом 2:0.

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Не сыграют: Все игроки команды доступны.

Состояние команды: Франция опирается на мощь своей атаки, забив уже 13 голов на турнире. Килиан Мбаппе забил свой восьмой мяч и делит лидерство в гонке бомбардиров с Лионелем Месси.

После четвертьфинала капитан заявил о полной готовности к решающим стадиям. Команда традиционно сильна в контратаках, но штаб Дешама следит за состоянием Мбаппе, который заканчивал прошлый матч с небольшим повреждением голеностопа.

Испания: стабильность превыше всего

Турнирное положение: Испания впервые с 2010 года дошла до полуфинала мундиаля. Подопечные Луиса де ла Фуэнте нацелены на исторический дубль после триумфа на Евро-2024.

Последние матчи: Испанцы идут по турнирной сетке без поражений и с феноменальной «сухой» серией. На групповом этапе «Красная фурия» победила Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), а также разделила очки с Кабо-Верде (0:0)

В плей-офф подопечные Луиса де ла Фуэнте сначала разгромили Австрию (3:0). В 1/8 финала Испания выбила Португалию (1:0) благодаря голу Микеля Мерино в дополнительное время. В четвертьфинале команда в тяжелой борьбе переиграла Бельгию со счетом 2:1. В той встрече отличились Фабиан Руис и снова Микель Мерино, который забил победный мяч на 88-й минуте.

Не сыграют: Все игроки доступны.

Состояние команды: Испания показывает самый сбалансированный футбол на мундиале. До четвертьфинала команда не пропустила ни одного гола, а вратарь Унаи Симон удерживал свои ворота на замке 649 минут. Оборона дала первый сбой только в игре с бельгийцами.

В центре поля Родри и Педри полностью контролируют темп, а юный Ламин Ямаль остается главным двигателем атак на фланге. Лидеры находятся в отличной форме. Особенно выделяется Микель Мерино, который стал настоящим «королем концовок», забив решающие мячи в двух последних матчах на вылет.

На что ставят в матче Норвегия — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Норвегия — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Испания выиграла у Франции полуфинал Евро-2024 со счетом 2:1

Франция выиграла абсолютно все матчи на текущем чемпионате мира в основное время

Испания пропустила всего один гол за все пять матчей этого турнира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 2.37 а на Испанию — 3.25, ничью букмекеры оценивают в 3.30.

Прогноз: Сложно назвать даже возможного фаворита в этой встрече. Несмотря на состав Франции, Испания способна выиграть любую сборную за счет своей системности и креатива в передней линии. Поэтому сыграем на ожидании голов от каждой из команд.

1.70 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Норвегия — Англия принесёт чистый выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 1.70.

Прогноз: Команды выглядят максимально равными. На сильные стороны Франции Испания готова ответить своими. Так что сыграем на ожидании ничейного результата в основное время поединка.

3.30 Ничья (в основное время) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч Норвегия — Англия принесёт прибыль 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Ничья в основное время матча за 3.30.

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