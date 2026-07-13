12 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоялся долгожданный турнир UFC 329. В со-главном поединке вечера встретились топовые легковесы Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Главным событием ивента стал реванш Конора Макгрегора против Макса Холлоуэя

Результаты боев предварительного карда

1. Роберт Уиттакер в полутяжелом весе нокаутировал в третьем раунде Никиту Крылова

2. Гейбл Стивенсон в тяжелом дивизионе нокаутировал в первом раунде Элишу Эллисона

3. Коди Гарбрандт в легчайшем весе проиграл нокаутом в первом раунде Эдриану Янезу

4. Каи Камака в полулегком дивизионе проиграл нокаутом в первом раунде Люку Райли

5. Трейси Кортез в женском наилегчайшем весе уступила единогласным решением Ванг Конг

6. Дамиан Пинас в среднем весе нокаутировал в первом раунде Сесара Алмейду

7. Фарид Башарат в легчайшем дивизионе победил единогласным решением Джона Гарзу

8. Райан Гандра в среднем весе нокаутировал в первом раунде Захари Риса

9. Коди Дарден в наилегчайшем весе проиграл сабмишеном во втором раунде Алессандро Косте.

Никита Крылов против Роберта Уиттакера globallookpress.com

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 329 открывал поединок в легком весе между Бобби Грином и Терренсом Маккинни. С самых первых секунд Маккинни ринулся в агрессивную атаку, после чего у ветерана открылось рассечение.

Далее Терренс успешно перевел Грина на канвас, где принялся методично забивать соперника в граунд-энд-паунде. Казалось, что рефери вот-вот остановит бой, но 39-летний американец проявил невероятную стойкость и выдержал плотный удушающий прием.

Ветеран не просто переждал натиск, но и смог подняться в стойку на последней минуте раунда. Внимательно выждав момент для контратаки, Бобби зашел на ближнюю дистанцию и пробил тяжелый удар в корпус.

Маккинни тут же согнулся от боли и рухнул на настил октагона. Грин моментально бросился за добиванием и за секунду до гонга заставил рефери вмешаться. Так Бобби одержал четвертую победу подряд, забрав бонус в 100 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Следом в октагон вышли представители наилегчайшего дивизиона: вечный претендент на титул Брэндон Ройвал и молодой проспект Лонэ Кавана. Накануне противостояния парни занимали четвертую и шестую строчки в рейтинге.

В первом раунде Ройвал умело расстреливал оппонента с дальней дистанции и контролировал ситуацию в партере. Однако во втором отрезке Кавана встречным ударом справа отправил Брэндона в тяжелый нокдаун.

Ройвал принял огромный урон на настиле, но выстоял под шквалом атак соперника и дожил до перерыва. Все решилось в заключительной пятиминутке, где Брэндон проявил класс на нижнем этаже, показав высочайший уровень БЖЖ. Забрав инициативу, он провел тейкдаун и сразу же вышел на ручной треугольник.

Кавана защищался изо всех сил, но Ройвал мгновенно забрал спину и тут же накинул на шею удушающий прием. Лонэ был вынужден сдаться на отметке 3:40 третьего раунда. Парни устроили ожесточенную драку и забрали заслуженный бонус за «Бой вечера», а Ройвал вернулся в титульную гонку и тут же вызвал Асу Алмабаева.

Кори Сэндхаген globallookpress.com

Далее зрителей ждал увлекательный реванш в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и Марио Баутистой. В преддверии ответного поединка бойцы занимали четвертую и седьмую позиции в рейтинге.

В 2019 году Баутиста уступил Кори рычагом локтя уже в первом раунде, но на этот раз продемонстрировал колоссальный прогресс. На старте встречи Кори работал первым номером, однако в концовке едва не попался на болевой на ногу.

После перерыва Марио включил максимальные обороты и нанес сопернику серьезную травму ноги. Баутиста начал активно разбивать поврежденную конечность Сэндхагена лоу-киками, вынуждая того прихрамывать. В финальной пятиминутке Баутиста мощным левым хуком отправил Кори в нокдаун.

Несмотря на стойкость Сэндхагена, Марио уверенно засушил поединок в партере благодаря непрерывным попыткам тейкдаунов. Все три судьи отдали победу Баутисте со счетом 29-28. Марио взял реванш за поражение семилетней давности, одержал важнейшую победу в карьере и вошел в число претендентов на титульный бой.

Яркая победа Пимблетта и печальный финал Макгрегора

Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Со-главное событие вечера в легком весе между Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблеттом, пятым и шестым номерами рейтинга, получилось невероятно молниеносным. Французский боец традиционно пошел вперед уже с первых секунд и сразу попытался провести тейкдаун.

Пимблетт был полностью готов к такому сценарию и мгновенно захватил шею соперника. Британец плотно затянул гильотину, перевел бой на канвас и закрыл удушающий прием. У Сен-Дени не осталось никаких шансов на спасение: француз сдался уже на первой минуте встречи.

Пэдди оформил самый быстрый финиш в своей карьере в UFC и вернулся в чемпионскую гонку. Блестящий перформанс принес британцу заслуженный денежный бонус в 100 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Сен-Дени потерпел очередное досадное поражение из-за ошибки в геймплане, а Пимблетт доказал свой элитный уровень и теперь нацелен на громкий поединок против экс-чемпиона Илии Топурии.

Главный бой вечера в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем обернулся колоссальным разочарованием. Ирландец вернулся в октагон после пятилетнего простоя и с первых секунд попытался удивить соперника хай-киком в прыжке.

Однако уже при первом приземлении правая нога Конора предательски подкосилась. Макгрегор потерял равновесие и упал на настил, чем мгновенно воспользовался Холлоуэй, нанеся несколько ударов сверху.

Конор сумел подняться, но продолжить поединок уже не смог из-за сильнейшей хромоты. Рефери был вынужден остановить встречу, когда ирландец сигнализировал о неспособности драться.

Официальный результат — победа Макса Холлоуэя техническим нокаутом за 69 секунд первого раунда. За это короткое время Конор успел выбросить лишь шесть неточных ударов.

Дана Уайт позже заявил о подозрении на разрыв крестообразных связок. Случившееся в октагоне и очередная травма вызывает большие вопросы о том, что дальше для 38-летнего ирландца.