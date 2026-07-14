15 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Ростов» и «Факел». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.32.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане в летнее межсезонье провели три контрольных матча. Команда в двух их трех спаррингов сыграла вничью.

При этом «Ростов» в межсезонье уже изменился в кадровом аспекте. Зато главные активы Роналдо и Константин Кучаев остались в команде.

Последние матчи: предыдущий поединок ростовчане провели весело. Команда подписала боевой паритет с «Краснодаром» (3:3).

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А вот до того ростовчане уступили «Факелу» (1:3). А вот поединок с второлиговым ставропольским «Динамо» принес сухую ничью.

При этом «Ростов» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. В двух своих последних матчах команда пропустила 6 мячей.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Ростовчане находятся в поиске своей игры. К тому же перед командой традиционно поставлены весьма размытые задачи: не угодили в стыки — уже хлеб.

К тому же «Ростов» исторически успешно противостоит «Факелу». В пяти последних очных поединках команда победила четыре раза при одном поражении. Причем последняя коллизия случилась еще три с половиной года назад.

«Факел»

Турнирное положение: «Огнеопасные» с ходу вернулись в высший эшелон. Воронежцы финишировали на втором месте в первой лиге.

При этом «Факел» провел всего два спарринга в текущее межсезонье. В них удалось добыть одну викторию при одной ничьей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда дала бой «Акрону». Соперники по разу огорчили друг друга.

До того команда уверенно расправилась с «Ростовом» (3:1). На месте лучший бомбардир «огнеопасных» Белайди Пуси, да и Максим Турищев полноценно переехал в Воронеж.

В межсезонных спаррингах «Факел» выглядит симпатично. Да и Турищев по разу поразил ворота ростовчан и тольяттинцев.

Состояние команды: «Факел» сохранил большинство своих ведущих игроков. Воронежцы готовятся максимально плодотворно, боясь снова вылететь в лучшую лигу мира.

Подбор игроков у воронежцев достаточно скромный, да и весеннюю часть подопечные Олега Василенко провели неровно. Тем не менее, в летних спаррингах в игре команды виден прогресс.

При этом «Факел» неделю назад оказался сильнее ростовчан (3:1). К тому же Турищев перешел в клуб как раз из «Ростова». Снова забьет бывшему клубу?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ростов» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценивается в 3.50, тогда как победа оппонента — в 3.32.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.89, да и ТМ 2.5 можно взять за те же 1.89.

Прогноз: Оборона «Ростова» в спаррингах ошибается чересчур часто, тогда как «Факел» в контрольных матчах вполне преуспевает.

3.32 Победа «Факела» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.32 на матч «Ростов» — «Факел» принесёт чистый выигрыш 2320₽, общая выплата — 3320₽

Ставка: Победа «Факела» за 3.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

3.13 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.13 на матч «Ростов» — «Факел» принесёт чистый выигрыш 2130₽, общая выплата — 3130₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.13.

Пять причин, почему ставка зайдет