15 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Ростов» и «Факел». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.32.
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане в летнее межсезонье провели три контрольных матча. Команда в двух их трех спаррингов сыграла вничью.
При этом «Ростов» в межсезонье уже изменился в кадровом аспекте. Зато главные активы Роналдо и Константин Кучаев остались в команде.
Последние матчи: предыдущий поединок ростовчане провели весело. Команда подписала боевой паритет с «Краснодаром» (3:3).
А вот до того ростовчане уступили «Факелу» (1:3). А вот поединок с второлиговым ставропольским «Динамо» принес сухую ничью.
При этом «Ростов» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. В двух своих последних матчах команда пропустила 6 мячей.
Состояние команды: Ростовчане находятся в поиске своей игры. К тому же перед командой традиционно поставлены весьма размытые задачи: не угодили в стыки — уже хлеб.
К тому же «Ростов» исторически успешно противостоит «Факелу». В пяти последних очных поединках команда победила четыре раза при одном поражении. Причем последняя коллизия случилась еще три с половиной года назад.
«Факел»
Турнирное положение: «Огнеопасные» с ходу вернулись в высший эшелон. Воронежцы финишировали на втором месте в первой лиге.
При этом «Факел» провел всего два спарринга в текущее межсезонье. В них удалось добыть одну викторию при одной ничьей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда дала бой «Акрону». Соперники по разу огорчили друг друга.
До того команда уверенно расправилась с «Ростовом» (3:1). На месте лучший бомбардир «огнеопасных» Белайди Пуси, да и Максим Турищев полноценно переехал в Воронеж.
В межсезонных спаррингах «Факел» выглядит симпатично. Да и Турищев по разу поразил ворота ростовчан и тольяттинцев.
Состояние команды: «Факел» сохранил большинство своих ведущих игроков. Воронежцы готовятся максимально плодотворно, боясь снова вылететь в лучшую лигу мира.
Подбор игроков у воронежцев достаточно скромный, да и весеннюю часть подопечные Олега Василенко провели неровно. Тем не менее, в летних спаррингах в игре команды виден прогресс.
При этом «Факел» неделю назад оказался сильнее ростовчан (3:1). К тому же Турищев перешел в клуб как раз из «Ростова». Снова забьет бывшему клубу?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ростов» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценивается в 3.50, тогда как победа оппонента — в 3.32.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.89, да и ТМ 2.5 можно взять за те же 1.89.
Прогноз: Оборона «Ростова» в спаррингах ошибается чересчур часто, тогда как «Факел» в контрольных матчах вполне преуспевает.
Ставка: Победа «Факела» за 3.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.13.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Ростовчане еще не побеждали в летних спаррингах
- «Факел» в двух летних контрольных поединках забил 4 мяча
- Воронежцы неделю назад уверенно одолели ростовчан (3:1)
- Форвард «огнеопасных» Максим Турищев забил в каждом из двух контрольных матчей своей команды
- «Ростов» в двух своих последних поединках пропустил 6 мячей