Болгарин Григор Димитров сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 15 июля, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Боржеш
Нуну в первом раунде одержал уверенную победу над 17-летним французом Моизом Куаме — 6:4, 6:2.
Португальский теннисист начал неделю в статусе 52-й ракетки мира.
У Боржеша пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 19 побед и 21 поражение.
При этом Боржеш уже пять раз проходил дальше второго круга. Среди его лучших результатов в 2026-м — третий круг на Australian Open и Ролан Гаррос, четвертьфинал на «пятисотнике» в Барселоне и полуфинал на Мальорке.
В прошлом году Нуну не прошео второй раунд в Бостаде, проиграв Филипу Мисоличу, тогда как в 2024-м он стал чемпионом местного турнира.
Димитров
У Григора в первом круге был непростой матч против Далибора Сврчины.
Вопреки ожиданиям, болгарскому теннисисту пришлось провести три сета против чеха — 7:6, 1:6, 6:4.
Димитров вышел во второй раунд на третьем подряд турнире ATP.
В конце июня 35-летний болгарин дошел до четвертьфинал на Мальорке, а в начале июля выиграл два матча на Уимблдоне.
У Димитрова пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 10 побед и 16 поражений.
В первой половине сезона Григор долго набирал форму после серьезной травмы грудных мышц.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.65, победу Димитрова букмекеры предлагают за 2.20.
Прогноз: ранее Григор выиграл один из двух матчей против Нуну. В 2024-м он уступил португальцу на Australian Open, а в 2025-м одержал победу на харде в Индиан-Уэллс.
Боржеш умеет удивлять на любом покрытии, но мы все-таки склоняемся к тому, что он проиграет Димитрову в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Димитрова за 2.20.