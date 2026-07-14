Сможет ли Димитров выйти в четвертьфинал в Бостаде?

прогноз на матч первого круга турнира в Бостаде, ставка за 2.20

Болгарин Григор Димитров сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 15 июля, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Боржеш

Нуну в первом раунде одержал уверенную победу над 17-летним французом Моизом Куаме — 6:4, 6:2.

Португальский теннисист начал неделю в статусе 52-й ракетки мира.

У Боржеша пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 19 побед и 21 поражение.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

При этом Боржеш уже пять раз проходил дальше второго круга. Среди его лучших результатов в 2026-м — третий круг на Australian Open и Ролан Гаррос, четвертьфинал на «пятисотнике» в Барселоне и полуфинал на Мальорке.

В прошлом году Нуну не прошео второй раунд в Бостаде, проиграв Филипу Мисоличу, тогда как в 2024-м он стал чемпионом местного турнира.

Димитров

У Григора в первом круге был непростой матч против Далибора Сврчины.

Вопреки ожиданиям, болгарскому теннисисту пришлось провести три сета против чеха — 7:6, 1:6, 6:4.

Димитров вышел во второй раунд на третьем подряд турнире ATP.

В конце июня 35-летний болгарин дошел до четвертьфинал на Мальорке, а в начале июля выиграл два матча на Уимблдоне.

У Димитрова пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 10 побед и 16 поражений.

В первой половине сезона Григор долго набирал форму после серьезной травмы грудных мышц.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.65, победу Димитрова букмекеры предлагают за 2.20.

Прогноз: ранее Григор выиграл один из двух матчей против Нуну. В 2024-м он уступил португальцу на Australian Open, а в 2025-м одержал победу на харде в Индиан-Уэллс.

Боржеш умеет удивлять на любом покрытии, но мы все-таки склоняемся к тому, что он проиграет Димитрову в предстоящем матче.

2.20 Победа Димитрова Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Боржеш — Димитров принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова за 2.20.