Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Альтмайер с коэффициентом для ставки за 1.99.
Оже-Альяссим
Феликс мощно провел серию турниров на харде, благодаря чему даже сейчас находится в топ-5.
Однако на грунте канадский теннисист пока не так успешен.
В начале апреля Оже-Альяссим дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, обыграв Марина Чилича и Каспера Рууда.
Но с тех пор он пока ни разу не выигрывал больше одного матча. На неделе перед «Ролан Гаррос» Феликс проиграл американцу Александру Ковачевичу во втором круге турнира в Женеве.
Также стоит обратить внимание, что Оже-Альяссим не смог пройти первый раунд в Париже в четырех из шести предыдущих сезонов.
Альтмайер
Даниэль шестой раз сыграет в основной сетке французского «Шлема».
При этом только в 2022-м немец не смог пройти первый круг. В остальных случаях он обязательно выигрывал в Париже хотя бы один матч.
Более того, в прошлом сезоне Альтмайер добрался до четвертого раунда, обыграв Тейлора Фрица, Вита Копршиву и Хамада Меджедовича.
Альтмайер начал текущий сезон с восьмиматчевой серии поражений, но постепенно сумел преодолеть спад.
В начале весны Альтмайер дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Неаполе и до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте.
На неделе перед «Ролан Гаррос» 27-летний немец прошел два раунда на «пятисотнике» в Гамбурге. При этом во втором круге он одержал победу над шестой ракеткой мира Беном Шелтоном.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.28, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 3.65.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. В прошлом году Феликс проиграл немцу на грунте в Монте-Карло, но позже взял реванш на турнире в Гамбурге.
В общем, оптимальной будет ставка без учета исхода. Альтмайер способен как минимум создать интригу.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.99.