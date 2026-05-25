Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Альтмайер с коэффициентом для ставки за 1.99.

Оже-Альяссим

Феликс мощно провел серию турниров на харде, благодаря чему даже сейчас находится в топ-5.

Однако на грунте канадский теннисист пока не так успешен.

В начале апреля Оже-Альяссим дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, обыграв Марина Чилича и Каспера Рууда.

Но с тех пор он пока ни разу не выигрывал больше одного матча. На неделе перед «Ролан Гаррос» Феликс проиграл американцу Александру Ковачевичу во втором круге турнира в Женеве.

Также стоит обратить внимание, что Оже-Альяссим не смог пройти первый раунд в Париже в четырех из шести предыдущих сезонов.

Альтмайер

Даниэль шестой раз сыграет в основной сетке французского «Шлема».

При этом только в 2022-м немец не смог пройти первый круг. В остальных случаях он обязательно выигрывал в Париже хотя бы один матч.

Более того, в прошлом сезоне Альтмайер добрался до четвертого раунда, обыграв Тейлора Фрица, Вита Копршиву и Хамада Меджедовича.

Альтмайер начал текущий сезон с восьмиматчевой серии поражений, но постепенно сумел преодолеть спад.

В начале весны Альтмайер дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Неаполе и до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте.

На неделе перед «Ролан Гаррос» 27-летний немец прошел два раунда на «пятисотнике» в Гамбурге. При этом во втором круге он одержал победу над шестой ракеткой мира Беном Шелтоном.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.28, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 3.65.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. В прошлом году Феликс проиграл немцу на грунте в Монте-Карло, но позже взял реванш на турнире в Гамбурге.

В общем, оптимальной будет ставка без учета исхода. Альтмайер способен как минимум создать интригу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.99.