Сможет ли Захарова избежать разгрома в матче с Муховой?

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против чешки Каролины Муховой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Захарова — Мухова с коэффициентом для ставки за 2.11.

Захарова

Анастасия впервые в карьере сыграет в основной сетке французского мэйджора.

До этого российская теннисистка четыре года подряд безуспешно пыталась пройти квалификацию.

На этот раз ей не надо было участвовать в отборе. В текущем сезоне Захарова наконец-то закрепилась в топ-100. В текущей версии рейтинга она занимает 79-е место.

Но также важно уточнить, что на грунте Захарова пока играет не так убедительно, как на харде.

Этой весной Анастасия выиграла только четыре из десяти матчей на грунте, а ее лучшим результатом на этом покрытии в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 125 в Париже.

На неделе перед «Ролан Гароос» 24-летняя россиянка не смогла пройти квалификацию на «пятисотнике» в Страсбурге, проиграв в решающем раунде Дарье Касаткиной.

Мухова

Каролину тем временем можно смело назвать одной из скрытых фавориток турнира.

В случае с чешской теннисисткой многое будет зависеть от ее физического состояния.

Как известно, Мухову очень часто беспокоят травмы. Именно по этой причине она не играла на «тысячнике» в Мадриде и слабо выступила в Риме, уступив в стартовом матче Анастасии Потаповой.

Но при этом общий баланс четко указывает на то, что Мухова успешно проводит сезон. На данный момент у нее 22 победы и шесть поражений.

В феврале Мухова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе, а в марте дошла до полуфинала в Майами.

Кроме того, в апреле Каролина остановилась в шаге от титула на грунтовом «пятисотнике» в Штутгарте, проиграв в финале Елене Рыбакиной.

В 2023 году Мухова дошла до финала «Ролан Гаррос», в котором уступила Иге Свентек.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 6.20, победу Муховой букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: вероятно, Захарова не сможет удивить десятую ракетку мира. Если Мухову ничего не беспокоит, она, безусловно, спокойно обыграет российскую теннисистку.

Рекомендуемая ставка: победа Муховой + тотал геймов меньше 18,5 за 2.11.