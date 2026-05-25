Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бублик — Штруфф с коэффициентом для ставки за 2.15.

Бублик

В прошлом году Саша стал одним из главных героев французского мэйджора.

Вопреки ожиданиям, Бублик дошел до четвертьфинала, хотя до 2025-го он ни разу не выигрывал в Париже больше одного матча.

Теперь представителю Казахстана предстоит защищать 400 очков, без которых он точно не останется в топ-10.

Бублик провел 10 матчей на грунте этой весной. На этом отрезке у него пять побед и такое же количество поражений.

На неделе перед «Ролан Гаррос» Бублик дошел до полуфинала на турнире в Женеве. Но его лучшим результатом на этом покрытии в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Но также стоит обратить внимание, что он не выиграл ни одного матча в Мюнхене и Мадриде, а в Риме после победы над Себастьяном Баэсом проиграл Лернеру Тьену. К слову, в Женеве он тоже уступил 20-летнему американцу.

Штруфф

Ян-Леннард 13-й раз в карьере сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос».

Лучшим результатом немца на французском «Шлеме» пока остается выход в четвертый круг в 2019-м и 2021 году.

Штруфф слабо проводит сезон, но при этом по-прежнему находится в топ-100. В текущей версии рейтинга он занимает 79-ю строчку.

У 36-летнего немца отрицательный баланс по итогам предыдущих пяти месяцев — восемь побед и 14 поражений.

При этом на уровне основного тура Штруфф выиграл лишь три матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.28, победу Штруффа букмекеры предлагают за 3.65.

Прогноз: Саша, скорее всего, подтвердит статус фаворита, но при этом сомневаемся, что ему хватит трех сетов для победы над немецким теннисистом.

