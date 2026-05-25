«Милану» нужна была победа в последнем туре чемпионата, чтобы закрыть вопрос с путёвкой в Лигу чемпионов. Всё началось идеально: Салемакерс забил уже на второй минуте, «Сан-Сиро» получил повод выдохнуть, а матч с уже спасшимся «Кальяри» на несколько мгновений стал казаться удобной дорогой в топ-4. Но это была ловушка — сардинцы быстро сравняли после углового, забили второй мяч со стандарта и в итоге выиграли 2:1. «Милан» провалил главный матч весны и вместо Лиги чемпионов отправится в Лигу Европы. А свист и разочарование трибун после финального свистка отражали сезон, который развалился в самый неподходящий момент.

Результат матча Милан Милан 1:2 Кальяри Кальяри 1:0 Алексис Салемакерс 2' 1:1 Дженнаро Боррелли 20' 1:2 Хуан Родригес 57' Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори ( Закари Атекаме 62' ), Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Давиде Бартезаги, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана ( Рафаэл Леау 68' ), Адриен Рабьо, Кристофер Нкунку ( Никлас Фуллкруг 61' ), Сантьяго Хименес ( Кристиан Пулишич 46' ), Ардон Ясари ( Лука Модрич 62' ) Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Габриэле Цаппа, Хуан Родригес ( Альберто Доссена 62' ), Йерри Мина, Жозе Педро ( Марко Палестра 63' ), Алессандро Дейола ( Ibrahim Sulemana 73' ), Джанлука Гаэтано, Мишель Адопо, Себастьяно Эспозито ( Маттиа Феличи 90' ), Дженнаро Боррелли ( Paul Mendy 74' ) Жёлтые карточки: Страхиня Павлович 56', Мик Меньян 58' — Жозе Педро 2', Ibrahim Sulemana 90+6'

Статистика матча 3 Удары в створ 10 11 Удары мимо 8 48 Владение мячом 52 5 Угловые удары 5 3 Офсайды 0 8 Фолы 9

Это был тот случай, когда турнирная таблица перед стартовым свистком выглядела проще самой игры. «Милану» не нужно было ждать чудес, следить за сложными раскладами или надеяться на подарки конкурентов — победа над «Кальяри» гарантировала место в Лиге чемпионов. Соперник уже неделю как решил задачу сохранения прописки в Серии А, приехал на «Сан-Сиро» без необходимости умирать за очки и формально мог позволить себе вполноги закончить сезон.

Но главная разница была как раз в том, что «Кальяри» играл свободно, смело и с уважением к себе, а на «Милан» давил груз матча, который нельзя было проиграть. Это чувствовалось в каждом единоборстве, передаче и решении у чужой штрафной. На первых минутах казалось, что команда Массимилиано Аллегри может чувствовать себя комфортно. Длинный пас Томори, скидка Сантьяго Хименеса, движение Салемакерса — и уже на второй минуте бельгиец отправил мяч в ворота Каприле. Быстрый гол должен был снять напряжение, вернуть «Милану» уверенность и заставить «Кальяри» раскрываться.

Вместо этого он будто обманул хозяев. «Милан» слишком рано поверил, что самое сложное уже сделано, и начал откатываться к своим привычным проблемам. Команда села ниже, потеряла агрессию без мяча, стала дольше принимать решения и всё чаще позволяла гостям доставлять мяч в штрафную. «Кальяри» почувствовал тревогу соперника очень быстро.

Уже на 19-й минуте Гаэтано мощным ударом заставил Меньяна вытаскивать мяч из-под перекладины. Предупреждение хозяева не восприняли, а следующий стандарт стал голевым. Мина выиграл воздух после углового, Боралли среагировал быстрее всех в районе вратарской и сравнял счёт. Защитники «Милана» в этом эпизоде выглядели зрителями, хотя именно такие мячи в последнем туре сезона нужно выносить без лишней эстетики.

После 1:1 «Сан-Сиро» начал нервничать, а «Милан» — играть ещё тяжелее. У хозяев были моменты, но не было ощущения определённости и уверенности. Нкунку получил хороший шанс после передачи Салемакерса, но пробил слишком удобно для Каприле. Фофана не смог качественно направить мяч головой, а Хименес вообще оставался в игре скорее формально, чем реально влиял на атаки своей команды.

«Кальяри», напротив, словно забыл, что уже не борется за очки. Гости не просто отбивались, а проходили вперёд через фланги, подбирали мячи и вынуждали «Милан» ошибаться. Меньян однажды едва не подарил сопернику гол после безобидного навеса, и только Томори успел подчистить на линии. К перерыву свист с трибун отражал не просто реакцию на счёт — появился страх, что команда не справляется с довольно простой задачей.

«Кальяри» снова наказал со стандарта

Аллегри попытался встряхнуть атаку и выпустил Пулишича вместо Хименеса, позже появились Модрич, Фюллькруг и Леау. «Милан» немного поднял темп, но остался нервным и разорванным. На 57-й минуте всё стало ещё хуже — «Кальяри» снова наказал хозяев после стандартного положения. Эспозито заработал штрафной на левом фланге, подача пошла в район ближней штанги, Меньян справился с первым ударом, а на добивании Родригес оказался быстрее всех. Для него это был первый гол в Италии и Серии А, для «Милана» — момент, после которого Лига чемпионов начала ускользать прямо на глазах.

Хозяева пытались давить, но это давление всё чаще было безыдейным и держалось лишь на панике. Модрич искал тонкие решения, Фюллькруг боролся вверху, Леау добавлял скорости, Пулишич пробовал обострять справа, но цельной атаки не появилось. У «Милана» было много движения и желания, хозяева окружали штрафную, но всё никак не могли понять, как её вскрыть.

И чем больше «россонери» раскрывались, тем опаснее становился «Кальяри». Боралли мощно пробил в угол — Меньян вытащил, потом Заппа добивал с острого угла — снова спас вратарь. Габбия заблокировал удар Адопо почти перед воротами, а когда Гаэтано зарядил издали, Меньян вновь был вынужден вступать в игру. На 87-й минуте Менди и вовсе убежал один на один после провала обороны, но пробил слишком слабо. Если бы «Кальяри» реализовал хотя бы часть этих шансов, «Милану» бы пришлось смириться со своей судьбой ещё раньше.

В компенсированное время хозяева атаковали остатками сил и нервов. Навесы, подборы, попытки продавить штрафную — всё это вообще складывалось в спасение. Каприле и защитники «Кальяри» спокойно выстояли концовку, а на последних минутах Пизакане успел выпустить Маттиа Феличи, который вернулся после тяжёлой травмы колена. Ещё одна важная деталь для гостей в матче, которым они достойно закрыли сезон.

Трагедия «Милана» на финише

После финального свистка на «Сан-Сиро» поднялся гул разочарования. «Милан» проиграл команде, у которой уже не было никаких задач, и упустил драгоценную Лигу чемпионов в последнем туре. Это восьмое поражение в чемпионате стало самым болезненным, потому что перечеркнуло уже вроде бы решённую задачу. «Кальяри» впервые с 1997 года выиграл у «Милана» на «Сан-Сиро», закончил сезон с 43 очками и ещё раз подтвердил хорошую работу по ходу всего чемпионата.

Контраст, конечно, поражает — и не с хорошей точки зрения. «Милан» долго находился в зоне Лиги чемпионов, но в решающий отрезок взял и рассыпался. Три поражения в последних четырёх матчах, пять — в последних девяти, отсутствие домашней победы с конца марта. В таком контексте последний тур не создал проблему, а очень громко её зафиксировал. Команда Аллегри слишком рано потеряла свою стабильность и слишком поздно потянулась к аварийному режиму.

У «Милана» впереди напряжённое лето и разбор собственных ошибок. Лига Европы вместо Лиги чемпионов — удар по деньгам и статусу проекта. На трибунах уже несколько туров подряд звучали жёсткие кричалки в адрес команды, а после такого финала вопрос у болельщиков может быть лишь один. Как команда, которой нужно было просто выиграть дома у немотивированного соперника, оказалась настолько неготовой даже к минимальному сопротивлению?