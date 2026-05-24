Россиянка Анна Калинская сыграет против француженки Лоис Буассон в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Калинская — Буассон с коэффициентом для ставки за 2.28.
Калинская
Анна пятый раз сыграет в основной сетке французского мэйджора.
В предыдущих сезонах россиянка очень слабо выступала в столице Франции.
В 2024-м Калинская дошла до второго круга, а в 2020-м, 2022-м и 2025-м проиграла в первом раунде.
В прошлом году она уступила в стартовом матче чешке Мари Боузковой.
В текущем сезоне Калинская провела семь матчей на грунте. На этом отрезке у нее четыре победы и три поражения.
В начале апреля Анна дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне. В Мадриде она проиграла в стартовом матче Далме Галфи.
На «тысячнике» в Риме Калинская обыграла Катерину Синякову и Белинду Бенчич, после чего разгромно уступила Алене Остапенко.
Буассон
Лоис — главная сенсация предыдущего розыгрыша Ролан Гаррос.
В прошлом году Буассон сенсационно дошла до полуфинала домашнего мэйджора.
В 1/2 финала француженка без шансов проиграла Кори Гауфф, но перед этим она победила Джессику Пегулу и Мирру Андрееву.
К сожалению, с тех пор она почти не играла из-за постоянных травм.
В этом году Буассон до сих пор провела лишь пять матчей. На этом отрезке у нее одна победа и четыре поражения.
На неделе перед «Ролан Гаррос» Буассон прошла раунд на «пятисотнике» в Страсбурге — после победы над китаянкой Синьюй Ван проиграла Виктории Мбоко.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.53, победу Буассон букмекеры предлагают за 2.49.
Прогноз: несмотря на то, что Анна не любит играть на грунте, считаем, что она остановит соперницу, которая не так давно вернулась в тур после серьезной травмы руки.
Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 2.28.