Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — второй полуфинал.

Англия — Аргентина

22:00 мск, Атланта

Этот полуфинал не менее интригующий, нежели матч Франция — Испания. Англичане могут взорваться в какой-то момент и наплодить много голевых моментов, а у Аргентины есть Месси. Здесь даже трудно определить, чья победа стала бы сенсацией. Команда Томаса Тухеля еще не брала титул, зато располагает футболистами, находящимися в отличном возрасте и форме. Подопечные Лионеля Скалони уже выиграли почти всё, но продолжают зависеть от 39-летнего Лионеля Месси.

Сборная Англии начала чемпионат мира с победы над Хорватией со счетом 4:2, после которой казалось, что команда Тухеля готова проводить весь турнир с позиции силы. Нулевая ничья с Ганой оставила очень много вопросов, но победа над Панамой (2:0) сняла их. Сборная обеспечила первое место в группе L. В 1/16 финала сборная ДР Конго повела в счете, а Англия спаслась благодаря двум поздним голам Гарри Кейна. В 1/8 финала англичане победили Мексику 3:2, хотя часть встречи провели в меньшинстве и оказались под серьезным давлением хозяев. Джуд Беллингем оформил дубль, а Кейн реализовал пенальти. Уже в четвертьфинале Англию ждала крепкая Норвегия. Беллингем дважды поразил ворота норвежцев и вывел национальную команду в полуфинал.

Аргентина начала этот мундиаль идеально, а затем появились трудности. В стартовом матче против Алжира Месси оформил хет-трик и помог действующему чемпиону победить (3:0). Затем капитан забил оба мяча во встрече с Австрией, а в заключительном туре отличился после выхода на замену против Иордании. Три победы, восемь голов и первое место в группе J — отличный результат. Однако в плей-офф ее футбол заметно изменился. Сборная Кабо-Верде дважды сравнивала счет, а аргентинцы добились победы 3:2 только в дополнительное время. Египет вел 2:0 еще на 79-й минуте, но голы Кристиана Ромеро, Месси и Энцо Фернандеса позволили чемпиону мира совершить один из самых поздних камбэков турнира. Против Швейцарии аргентинцы снова не сумели закрыть матч за 90 минут. Только на 112-й минуте Хулиан Альварес забил победный гол, а Лаутаро Мартинес закрепил победу 3:1.

Для аргентинской национальной команды главным игроком остается Месси, который забил восемь мячей и делит первое место в гонке бомбардиров с Килианом Мбаппе. Шесть голов капитан забил еще в группе, затем отличился в матчах с Кабо-Верде и Египтом. Лео, кстати, может уже и обогнать Мбаппе, ведь тот завершил свое выступление на турнире. В 39 лет Месси уже не может одинаково интенсивно участвовать во всех фазах игры, поэтому партнеры освобождают его от значительной части оборонительной работы. Лео должен реализовывать все свои моменты, других шансов победить не будет.

Сборная Англии globallookpress.com

А ведь у сборной Англии сейчас ключевой игрок не Гарри Кейн. Полузащитник Джуд Беллингем ближе к полуфиналу доказал, что может вести национальную команду за собой. Кейн остается капитаном, лучшим завершителем и человеком, который спас матч с ДР Конго, но именно полузащитник сейчас меняет направление встречи. Его главная ценность заключается в способности появляться между полузащитой и защитой именно тогда, когда соперник следит именно за Кейном. Против узкой аргентинской структуры Беллингем может получить пространство на подступах к штрафной.

Да и вообще, Англия действительно может выбить действующего чемпиона мира, а затем бороться за титул. У нее есть скорость на флангах, Беллингем между линиями, Кейн в центре атаки и более широкий выбор футболистов для усиления игры. При этом англичанам нужно быть очень осторожными, потери в центре поля дадут Месси возможность сразу находить Альвареса или Лаутаро, а ранний пропущенный гол позволит Аргентине перейти в наиболее комфортный стиль игры на удержание. Шансы Англии реальны, но для выхода в финал ей впервые на турнире желательно не спасать игру, а управлять ею.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко заявил, что сборные смогут организовать голевую феерию, сделав ставку на тотал голов 4.5 больше за 9.00.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Приглашайте родных, родственников, соседей и друзей. Берите напиток и чипсы, чтобы насладиться футбольным праздником. Нас ждет очень крутой матч, где нет фаворита, но есть Беллингем, Кейн и Месси.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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