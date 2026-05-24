Россиянка Людмила Самсонова сыграет против швейцарки Джил Тайхман в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Самсонова — Тайхман с коэффициентом для ставки за 3.36.

Самсонова

Людмила просто отвратительно проводит сезон, но при этом в столицу Франции она приехала в статусе 20-й ракетки мира.

Однако сейчас надо смотреть на результаты, а не на рейтинг российской теннисистки.

У Самсоновой по-прежнему отрицательный баланс — семь побед и 12 поражений.

После февральского «пятисотника» в Абу-Даби, на котором она дошла до четвертьфинала, Самсонова выиграла пока лишь три матча.

На этом отрезке Самсонова не прошла ни раунда сразу на шести турнирах.

На неделе перед французским мэйджором Людмила проиграла Дарье Касаткиной в первом круге «пятисотника» в Страсбурге.

В прошлом году Самсонова дошла до 1/8 финала на «Ролан Гаррос», а это значит, что теперь ей надо защищать 240 очков.

Тайхман

Джил заявилась на французский мэйджор по защищенному рейтингу, благодаря чему избежала участия в квалификации.

Швейцарская теннисистка вернулась в тур в начале апреля после травмы, из-за которой ей пришлось пропустить больше шести месяцев.

В текущем сезоне Тайхман провела пока лишь 11 матчей. На этом отрезке у нее шесть побед и пять поражений.

Однако на неделе перед «Ролан Гаррос» бывшая 21-я ракетка мира дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Рабате.

Лучшим результатом Тайхман в Париже пока остается выход в четвертый раунд в 2022 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Тайхман букмекеры предлагают за 3.36.

Прогноз: глядя на результаты Самсоновой этой весной, ее очень сложно назвать фавориткой предстоящего матча. Здесь важно понимать, что Тайхман выпала из топ-100 только потому, что ей пришлось пропустить значительный отрезок. Вероятно, она обыграет россиянку.

Рекомендуемая ставка: победа Тайхман за 3.36.