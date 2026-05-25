прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.03

Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Клемана Табура в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Табур с коэффициентом для ставки за 2.03.

Синнер

Янник приехал в столицу Франции в статусе главного фаворита турнира.

По правде говоря, сложно представить, что должно произойти, чтобы итальянец покинул Париж без чемпионского кубка.

Карлос Алькарас, единственный по-настоящему серьезный конкурент Синнера, на этот раз пропускает «Ролан Гаррос» из-за травмы запястья. Остальные же вообще не понимают, как против него играть.

Текущая победная серия Синнера составляет 29 матчей. На этом отрезке он отдал лишь три сета.

Синнер — чемпион пяти первых «Мастерсов» в этом сезоне. После неудачного выступления в Дохе он выиграл турниры в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме.

В прошлом году Синнер проиграл Алькарасу в финале «Ролан Гаррос», позволив испанцу совершить камбэк с 0-2 по сетам.

Табур

Клеман второй год подряд сыграет в основной сетке домашнего мэйджора.

На этот раз француз получил от организаторов wild card, благодаря чему избежал участия в квалификации.

В текущей версии рейтинга Табур занимает 165-е место. Это пока что его наивысшая позиция в карьере.

В этом году Табур до сих пор провел лишь один матч на уровне основного тура. На неделе перед «Ролан Гаррос» он проиграл Алексею Попырину на старте турнира в Женеве.

Лучшим результатом 26-летнего француза в этом сезоне пока остается победа на грунтовом «челленджере» в Таллахасси.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Синнер обыграет француза с разгромным счетом. На победу Табура можно поставить за 15.50.

Прогноз: этот матч будет всего лишь разминкой для Синнера перед встречей с более серьезными соперниками. У Табура минимальные шансы избежать поражения с крупным счетом.

2.03 Победа Синнера с форой по геймам (-11,5)

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Синнер — Табур позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

