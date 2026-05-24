Россиянка Екатерина Александрова сыграет против колумбийки Камилы Осорио в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Осорио — Александрова с коэффициентом для ставки за 2.53.

Осорио

Камила шестой год подряд сыграет в основной сетке французского мэйджора.

Лучшим результатом колумбийской теннисистке в Париже пока остается выход во второй круг в 2022-м, 2023-м и 2024 году.

Осорио провела 12 матчей на грунте в этом сезоне. На этом отрезке у нее семь побед и пять поражений.

На неделе перед «Ролан Гаррос» 24-летняя колумбийка дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Рабате.

Перед этим Осорио остановилась в шаге от финала на турнире WTA 125 в Парме.

Александрова

Екатерина провалила первую половину сезона, но благодаря прошлогодним результатам по-прежнему находится в топ-15.

Российская теннисистка приехала в столицу Франции в статусе 14-й ракетки мира.

Как Александрова проводит сезон, достаточно взглянуть на ее плачевный баланс — шесть побед и 12 поражений.

Текущая серия поражений Александровой составляет три матча.

В середине апреля 31-летняя россиянка разгромно проиграла Линде Носковой во втором круге «пятисотника» в Штутгарте.

На «тысячнике» в Риме Александрова проиграла 38-летней немке Лауре Зигемунд, а на «пятисотнике» в Страсбурге уступила в стартовом матче американке Энн Ли.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осорио в этом матче можно поставить за 1.67, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.20.

Прогноз: ранее Александрова проигрывала колумбийке на траве и харде. Теперь, по всей видимости, Осорио обыграет россиянку и на грунте.

