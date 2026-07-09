Немец Александр Зверев сыграет против британца Артура Фери в полуфинале Уимблдона. Матч пройдет 10 июля, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Фери

Артур впервые в карьере вышел в 1/2 финала на турнире «Большого шлема».

Фери — второй обладатель wild card в истории, который вышел в 1/2 финала Уимблдона. Первым был Горан Иванишевич, ставший чемпионом британского мэйджора в 2021 году.

В первом круге британский теннисист одержал волевую победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 3:6, 6:2, 6:2, 6:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде Фери выиграл у финна Отто Виртанена (5:7, 7:6, 6:3, 6:3), который перед этим остановил Бена Шелтона.

В третьем круге у него был тяжелейший матч против Зизу Бергса (2:6, 7:5, 2:6, 7:6, 7:6). Бельгиец вел со счетом 4:1 сначала в четвертом сете, а потом и в пятом, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.

Артур Фери globallookpress.com

Еще одним сюрпризом стала победа 23-летнего британца над бывшей третьей ракеткой мира Григором Димитровым — 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Фери остановил финалиста Ролан Гаррос-2026 Флавио Коболли — 6:4, 7:6, 6:0.

Фери начал турнир в статусе 114-й ракетки мира. До этого турнира у него было всего лишь шесть побед в матчах на уровне основного тура.

Зверев

Саша тоже впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона.

До этого его лучшим результатом на главном травяном турнире был четвертый круг.

В первом раунде немецкий теннисист одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом — 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.

Во втором круге действующий чемпион Ролан Гаррос выиграл у француза Валантена Руайе — 6:1, 6:3, 7:6.

В третьем раунде Зверев остановил американца Маркоса Гирона — 6:2, 7:6, 6:4.

Чуть более напряженным получился матч против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала — 6:4, 7:5, 3:6, 7:6.

Но главным событием стала победа Зверева над Тейлором Фрицем в четвертьфинале — 6:4, 6:4, 6:2. Немец прервал серию из семи поражений от американца.

Перед британским мэйджором Зверев провел четыре матча на турнире в Галле. На домашнем «пятисотнике» он выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Фрицу.

Зверев сыграл уже 53 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 43 победы и 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фери в этом матче можно поставить за 5.85, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: «Я сказал королеве Великобритании, что в воскресенье у меня день рождения и что было бы здорово сыграть в этот день финал Уимблдона», — заявил Фери после победы над Коболли.

Честно говоря, такой сценарий уже не выглядит чем-то безумным. И всё же...

Саша остановит главную сенсацию Уимблдона. Мощь и опыт высоченного немца станут серьезным препятствием для 23-летнего британца.

2.04 Победа Зверева в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Фери — Зверев принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 2.04.