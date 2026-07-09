Немец Александр Зверев сыграет против британца Артура Фери в полуфинале Уимблдона. Матч пройдет 10 июля, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.
Фери
Артур впервые в карьере вышел в 1/2 финала на турнире «Большого шлема».
Фери — второй обладатель wild card в истории, который вышел в 1/2 финала Уимблдона. Первым был Горан Иванишевич, ставший чемпионом британского мэйджора в 2021 году.
В первом круге британский теннисист одержал волевую победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 3:6, 6:2, 6:2, 6:1.
Во втором раунде Фери выиграл у финна Отто Виртанена (5:7, 7:6, 6:3, 6:3), который перед этим остановил Бена Шелтона.
В третьем круге у него был тяжелейший матч против Зизу Бергса (2:6, 7:5, 2:6, 7:6, 7:6). Бельгиец вел со счетом 4:1 сначала в четвертом сете, а потом и в пятом, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.
Еще одним сюрпризом стала победа 23-летнего британца над бывшей третьей ракеткой мира Григором Димитровым — 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6.
В четвертьфинале Фери остановил финалиста Ролан Гаррос-2026 Флавио Коболли — 6:4, 7:6, 6:0.
Фери начал турнир в статусе 114-й ракетки мира. До этого турнира у него было всего лишь шесть побед в матчах на уровне основного тура.
Зверев
Саша тоже впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона.
До этого его лучшим результатом на главном травяном турнире был четвертый круг.
В первом раунде немецкий теннисист одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом — 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.
Во втором круге действующий чемпион Ролан Гаррос выиграл у француза Валантена Руайе — 6:1, 6:3, 7:6.
В третьем раунде Зверев остановил американца Маркоса Гирона — 6:2, 7:6, 6:4.
Чуть более напряженным получился матч против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала — 6:4, 7:5, 3:6, 7:6.
Но главным событием стала победа Зверева над Тейлором Фрицем в четвертьфинале — 6:4, 6:4, 6:2. Немец прервал серию из семи поражений от американца.
Перед британским мэйджором Зверев провел четыре матча на турнире в Галле. На домашнем «пятисотнике» он выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Фрицу.
Зверев сыграл уже 53 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 43 победы и 10 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фери в этом матче можно поставить за 5.85, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.15.
Прогноз: «Я сказал королеве Великобритании, что в воскресенье у меня день рождения и что было бы здорово сыграть в этот день финал Уимблдона», — заявил Фери после победы над Коболли.
Честно говоря, такой сценарий уже не выглядит чем-то безумным. И всё же...
Саша остановит главную сенсацию Уимблдона. Мощь и опыт высоченного немца станут серьезным препятствием для 23-летнего британца.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 2.04.