Американка Кори Гауфф сыграет против чешки Каролины Муховой в полуфинале Уимблдона. Матч пройдет 9 июля, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Мухова

Каролина пятый раз вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема» и впервые на Уимблдоне.

Чешская теннисистка начала турнир с уверенной победы над россиянкой Анастасией Захаровой, после чего обыграла во втором круге китаянку Шуай Чжан.

В третьем раунде ее соперницей была таиландская теннисистка Мананчая Савангкаев. Как и в предыдущих двух матчах, здесь 29-летней чешке тоже не понадобился дополнительный сет.

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В 1/8 финала Мухова остановила чемпионку Уимблдона-2024 Барбору Крейчикову — 7:5, 5:7, 6:3.

В четвертьфинале у Муховой был непростой матч против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (7:6, 6:4), которая перед этим остановила Арину Соболенко.

Победная серия Муховой составляет девять матчей. На неделе перед Уимблдоном она выиграла «пятисотник» в Бад-Хомбурге.

Каролина выиграла 34 из 42 матчей в этом сезоне. Среди ее лучших результатов. этом году — победа на «тысячнике» в Дохе.

Гауфф

Кори тоже впервые вышла в полуфинал на Уимблдоне.

До этого ее лучшим результатом на британском мэйджоре был четвертый раунд.

На текущем турнире Гауфф провела уже четыре трехсетовых матча.

В первом круге 22-летняя американка разгромила немку Тамару Корпач — 6:2, 6:1.

Во втором раунде ее соперницей была аргентинка Солана Сьерра (6:3, 3:6, 7:6), а в третьем — Клер Лю (6:3, 6:7, 6:2).

В 1/8 финала Гауфф совершила камбэк в матче против швейцарки Белинды Бенчич — 4:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Коко одержала волевую победу над Джессикой Пегулой — 4:6, 6:3, 6:3.

В этом году Гауфф пока ни разу не выигрывала больше пяти матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явной фаворитки в этом матче — на Мухову можно поставить за 1.85, а на победу Гауфф за 1.96.

Прогноз: Коко почти на любом турнире рассказывает о каких-то проблемах, о том, что она по разным причинам пока не может показывать свой лучший теннис, но дело в том, что это далеко не всегда соответствует действительности. Это, скорее, попытка сбить с толку соперниц. Сейчас как раз один из таких случаев.

Также стоит обратить внимание, что Гауфф выиграла шесть из семи предыдущих матчей против Муховой.

Но в любом случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Вероятно, матч получится чересчур напряженным.

1.97 Тотал геймов больше 23,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Мухова — Гауфф принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.