The Athletic рассказывает историю Рафиньи — футболиста, который прошел через сомнения, травмы и давление, чтобы стать ключевой фигурой новой «Барселоны».

В древнегреческой мифологии боги приговорили Сизифа к вечным мукам: он должен был раз за разом заталкивать огромный камень на вершину горы, откуда тот неизбежно скатывался вниз под собственной тяжестью.

Французский писатель и философ Альбер Камю использовал эту историю как метафору абсурдности человеческого существования — бесконечных попыток найти смысл там, где его попросту нет.

А теперь — Рафинья. Потерпите немного.

Рафинья globallookpress.com

Долгое время казалось, что карьера Рафиньи в «Барселоне» обречена развиваться по тому же бесперспективному сценарию. Несмотря на колоссальный объем работы и самоотдачу с момента перехода из «Лидса» в 2022 году за £55 млн (примерно $74,2 млн по текущему курсу), признание и награда ускользали от него. Всего год назад бразильца фактически выталкивали из клуба.

Однако с приходом Ханси Флика, сменившего Хави на посту главного тренера перед сезоном-2024/25, ситуация начала меняться.

Бразильский вингер стал одним из ключевых игроков «Барселоны» в прошлом сезоне, когда команда оформила внутренний требл. И все же остается ощущение, что в более широком футбольном контексте Рафинья так и не получил того признания, которого по-настоящему заслуживает.

Рафинья с женой и сыном на церемонии вручения «Золотого мяча» globallookpress.com

Рафинья был номинирован на «Золотой мяч» по итогам этого года — логичное отражение его сезона‑2024/25, — однако в голосовании он занял лишь пятое место, уступив Усману Дембеле, Ламину Ямалю, Витинье и Мохаммеду Салаху.

29-летний футболист также вошел в число 11 претендентов на награду The Best от ФИФА, но при этом не попал в символическую сборную года за календарный 2025-й, опубликованную в этом месяце. Его жена, Наталия Родригес Беллоли, в комментарии, выложенном в социальных сетях, с иронией задалась вопросом: «Они что, думают, что он баскетболист»?

Ханси Флик счел необходимым вмешаться. На предматчевой пресс-конференции перед выездной игрой с «Вильярреалом» в минувшие выходные главный тренер «Барселоны» признался, что он «недоволен» тем, что «никто не задал ему ни одного вопроса» о ситуации, на которую он «хотел обратить внимание».

Вот что Флик хотел сказать...

Символическая сборная ФИФА — это шутка. Невероятно, что Рафиньи там нет. Его влияние на нашу команду было колоссальным. Он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов — 13 голов, наравне с Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии». Это просто невероятно. И самое главное — его влияние на игру. Это шутка. Я не могу поверить, что его там нет. После такого сезона он заслуживал этого. Это невозможно понять. Ханс-Дитер Флик главный тренер «Барселоны»

Поэтому, когда год подходит к концу, в The Athletic решили: если никто другой не собирается по-настоящему отметить Рафинью, значит, мы сделаем это сами.

Рафинья и Усман Дембеле globallookpress.com

Когда Рафинья приехал в «Барселону» летом 2022 года, это произошло без лишнего шума. Сначала его роль сводилась к тому, чтобы подменять Усмана Дембеле — любимца Хави на правом фланге атаки — когда тот был травмирован.

С возвращением Дембеле в строй француз быстро вернул себе место в основе и доиграл сезон в статусе ключевого игрока, пока каталонцы шли к победе в Ла Лиге. Рафинья же вновь оказался в роли игрока ротации.

Однако затем последовал неожиданный поворот. В разгар предсезонного турне «Барселоны» по США летом 2023 года Дембеле принял решение покинуть клуб и перешел в «Пари Сен-Жермен», активировав пункт об отступных в размере €50 млн (£43,6 млн / $58,9 млн по текущему курсу).

Казалось, настал момент Рафиньи.

Однако и здесь все оказалось непросто.

В сентябре он получил травму задней поверхности бедра, из-за которой выбыл почти на полтора месяца — до конца октября. Этим шансом воспользовался 16-летний талант, уже подававший большие надежды.

Ламин Ямаль занял позицию правого вингера в отсутствие Рафиньи, и хотя Хави намеревался дозировать нагрузки юного футболиста, сдержать его стремительный прогресс оказалось невозможно.

С Дембеле ему еще предстояло конкурировать с мастеровитым и уже состоявшимся вингером. Но Ямаль был совсем другой историей — парню едва исполнилось 16, и он еще даже не имел права водить машину.

Ламин Ямаль и Рафинья globallookpress.com

Перед Рафиньей встал выбор: попытаться вернуть себе место у игрока, которому прочили статус звезды «Барселоны» на долгие годы, либо адаптироваться. Он выбрал второе.

Бразилец не жаловался. Под шквалом критики он хранил молчание и продолжал работать. Хави использовал его там, где было возможно: на левом фланге атаки или в роли атакующего полузащитника. К концу сезона-2023/24 прогресс Рафиньи стал заметен, однако сама кампания завершилась провалом. «Барселона» осталась без трофеев, а Хави был уволен.

Клуб вновь оказался в сложном финансовом положении и нуждался в серьезных предложениях по своим игрокам. На горизонте появился новый тренер, и все больше голосов звучало за продажу Рафиньи.

Тем не менее его преданность делу не вызывала сомнений. Летом, находясь в расположении сборной Бразилии на Кубке Америки в США, он вступил в перепалку с болельщиком, высмеивавшим клуб, и потребовал уважения. Несмотря на неудачный сезон и потерю места в основе, он хотел остаться.

И потому широкое удивление вызвало решение, принятое уже после назначения Флика: партнеры по команде выбрали Рафинью одним из новых капитанов. В составе «Барселоны» хватало более опытных футболистов, а со стороны казалось, что бразилец не обладает серьезным влиянием в раздевалке.

Ему не понадобилось много времени, чтобы показать, почему партнеры сделали такой выбор. Прошлый сезон дался Рафинье тяжело, и позже в интервью он признавался, что волна критики начала сказываться на его психологическом состоянии. Даже привычные способы «переключиться» и отвлечься от футбола — например, прогулки на природе — перестали работать.

Рафинья globallookpress.com

Источники в раздевалке, пожелавшие остаться анонимными ради сохранения отношений, говорят о нем как об одержимом человеке. Его одержимость заключалась в одном — добиться успеха в «Барселоне».

Через три месяца после старта прошлого сезона на его счету было уже 10 голов и девять результативных передач. Те, кто в так называемом «энторно» «Барселоны» — окружении клуба — еще недавно его критиковал, начали рассыпаться в похвалах после октябрьского хет-трика в матче с «Баварией» на общем этапе Лиги чемпионов. Болельщики скандировали с трибун: «Капитан! Капитан»!

Рафинья прошел путь от футболиста, от которого многие хотели избавиться, до игрока, получающего сообщения с извинениями от болельщиков и журналистов.

Он стал частью самой яркой атакующей тройки «Барселоны» со времен легендарного MSN ( Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар) — вместе с Ямалем и Робертом Левандовским. Прошлый сезон стал для него лучшим в карьере: 34 гола и 26 голевых передач во всех турнирах.

По крайней мере, в Ла Лиге его уровень оценили по достоинству. Рафинья был признан игроком года в чемпионате Испании по итогам сезона-2024/25.

В мае «Барселона» продлила контракт с Рафиньей до 2028 года, увеличив срок соглашения еще на один сезон. Однако старт новой кампании выдался для него далеко не простым.

В сентябре он вновь получил травму задней поверхности бедра. Изначально предполагалось, что восстановление займет около трех недель, но из-за двух рецидивов он вернулся на поле лишь в конце ноября.

Рафинья globallookpress.com

Как ранее писал The Athletic в материале о напряженной ситуации в «Барселоне» из-за большого количества травм в нынешнем сезоне, Рафинье слишком рано дали серьезную нагрузку на тренировках, когда он пытался успеть восстановиться к выездному Эль-Класико с «Реалом», назначенному на 26 октября.

Флик остался крайне недоволен. Для главного тренера это стало последней каплей, после чего он потребовал вернуться к медицинским протоколам, действовавшим в прошлом сезоне.

И это, и его недавние резкие высказывания по поводу наград FIFA Best наглядно показывают, насколько важен Рафинья для Флика. Немецкий специалист прекрасно понимал, что бразильца задело отсутствие индивидуальных призов, и именно поэтому счел необходимым публично встать на его защиту.

Ханс-Дитер Флик и Рафинья globallookpress.com

Рафинья вернулся на поле в матче, который стал для «Барселоны» особенным: 22 ноября клуб вновь открыл «Камп Ноу» после более чем двухлетней реконструкции, сыграв с «Атлетиком».

Он провел на поле лишь девять минут в концовке, но, появившись на замену, удостоился аплодисментов. С тех пор стало предельно ясно, почему команда так сильно по нему скучала. Он вернул ей душу.

Сейчас «Барселона» блистает в атаке, подпитываясь его энергией впереди. В последних семи матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов на его счету четыре гола и одна результативная передача.

В первые годы в Испании Рафинью редко можно было увидеть улыбающимся. Теперь же он предстает совершенно другим человеком. Ему явно пришлась по душе новая роль капитана и возможность вести за собой молодую команду с большим будущим. Показательно, что многие болельщики «Барселоны» считали его достойным «Золотого мяча».

Именно он забил первый гол команды в сезоне в ворота «Мальорки», а когда Флик наказал его за опоздание на разминку, оставив в запасе на матч с «Валенсией» в сентябре, ответ Рафиньи оказался красноречивым: два гола за 13 минут после выхода на замену в перерыве.

Кажется, слово «стойкость» придумали специально для Рафиньи. И теперь камень больше не скатывается вниз.