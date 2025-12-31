2025 год стал для UFC временем эпохальных перемен. Джонс, Сехудо, Порье завершили карьеры, а на их место пришли новые короли, переписывающие рекорды. Российские бойцы также творили историю, а чемпионы в дивизионах менялись с невиданной скоростью

Двойные стандарты никуда не делись

Первый номер рейтинга легкого веса Арман Царукян стал главным примером избирательной политики промоушена. После срыва титульного боя с Исламом Махачевым в январе из-за травмы спины карьера россиянина оказалась в подвешенном состоянии. Несмотря на победу сабмишном над Дэном Хукером 22 ноября в Катаре, ему так и не дали поединок за пояс.

Та победа стала пятой подряд для Армана, но места в титульной гонке для него не нашлось. Вместо него UFC продвигает менее заслуженных, но более медийных бойцов вроде Пимблетта и Гейджи, игнорируя спортивный принцип.

Дэн Хукер против Армана Царукяна globallookpress.com

История Мовсара Евлоева в полулегком весе также показательна. Российскому бойцу, идущему на победной серии из девяти встреч, открыто угрожали увольнением в случае отказа от поединка с Лероном Мерфи в марте, в период Рамадана.

Это создало опасный прецедент давления на спортсменов, не желающих рисковать местом в рейтинге. Наиболее грубым случаем стало внезапное увольнение Рината Фахретдинова. Боец покинул организацию, имея в активе шесть побед и одну ничью без единого поражения в UFC.

Таким образом, 2025 год ярко высветил системную проблему. Российским бойцам зачастую приходится доказывать свою состоятельность многократно, в то время как другим прощают провалы и предоставляют возможности вне очереди.

Уход Джонса, Сехудо и других легенд

Джон Джонс globallookpress.com

23 июня 2025 года официально завершилась одна из величайших карьер в истории ММА. Джон Джонс, величайший боец всех времен, объявил о своем уходе из спорта в возрасте 37 лет. Он покинул организацию непобежденным в бою, освободив титул в тяжелом весе.

Долгожданный поединок между Джонсом и временным чемпионом Томом Аспиналлом так и не состоялся. Вместо этого британца автоматически повысили до статуса полноправного чемпиона. Это решение, хотя и логичное, оставило горький осадок у фанатов, желавших увидеть их противостояние.

Год стал завершающим и для других звезд. Генри Сехудо, бывший чемпион в двух весах, проиграл Пэйтону Тэлботту на UFC 323 7 декабря и повесил перчатки на гвоздь после серии из четырех поражений.

Энтони Смит, ветеран полутяжелого дивизиона, также объявил о завершении карьеры после поражения. Дастин Порье, летом проигравший по очкам в третьем поединке Максу Холлоуэю, закончил свой путь в ММА.

Уход целой плеяды именитых ветеранов символизировал смену поколений. Вместо Джонса, Сехудо, Порье и Смита стали появляться новые имена. Однако наследие ушедших легенд навсегда останется в истории промоушена.

Звездный час Илии Топурии

Илия Топурия против Чарльза Оливейры globallookpress.com

Илия Топурия совершил то, о чем многие только мечтали. 28 июня 2025 года на турнире UFC 317 он поднялся в легкий вес и нокаутировал Чарльза Оливейру. Этот победа принесла грузинскому бойцу титул чемпиона во втором дивизионе.

Нокаут стал одним из самых ярких в году. Топурия попал точным ударом уже в середине первого раунда, отправив в нокаут бойца, которого до этого никто не финишировал столь эффектно. Это был чистый де-класс.

Став двойным чемпионом, Топурия сразу же бросил вызов Исламу Махачеву. Он заявил о желании подняться в полусредний вес и завоевать третий титул, что стало бы абсолютным рекордом UFC. Уверенность «Эль-Матадора» не знает границ.

Триумф Топурии кардинально изменил расклад сил в легком весе. Дивизион, который долгое время возглавляли одни и те же имена, наконец, получил нового, молодого и голодного чемпиона.

Стиль, сочетающий невероятное боксерское мастерство, грамотную защиту от борьбы, внушительную ударную мощь и хладнокровие делает его невероятно опасным для любого соперника.

Однако теперь перед Илией стоят новые задачи: возвращение в октагон после судебных разбирательств с бывшей женой и защита титула. В очередь на чемпионский бой выстроились Арман Царукян и другие претенденты. Сможет ли Топурия построить такую же долгую эру, как его предшественники, покажет лишь время.

Александр Волкановски снова на вершине

Александр Волкановски и Диего Лопес globallookpress.com

Полулегкий дивизион в 2025 году пережил ренессанс старой гвардии. Александр Волкановски, казалось, навсегда ушедший из титульной гонки после двух проигрышей нокаутом, совершил невероятное возвращение. 13 апреля на UFC 314 он встретился с Диего Лопесом в битве за вакантный пояс.

Титул освободился после ухода Илии Топурии в легкий вес, и Волкановски использовал этот шанс по максимуму. В тяжелом пятираундовом бою австралиец перебоксировал опасного нокаутера из Бразилии, победив единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47).

Алекс продемонстрировал, что его кардио, стойкость и физическая форма все еще на высочайшем уровне. Он выстоял под давлением Лопеса и контролировал ход схватки большую часть времени.

Его возвращение стало одним из самых волевых в истории UFC. Многие эксперты списывали 36-летнего Волкановски со счетов, но он доказал, что на нем рано ставить крест.

Алекс снова чемпион, а дивизион получил знакомое лицо на троне. Однако защищать титул ему придется против новой волны талантов, которые за год значительно окрепли. Первым испытанием станет реванш с Диего Лопесом, уже назначенный на февраль 2026-го.

Мастер-класс от Хамзата Чимаева

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Средний дивизион обрел нового лидера. 17 августа 2025 года на UFC 319 в Чикаго Хамзат Чимаев встретился с Дрикусом Дю Плесси в битве за титул чемпиона. Бой стал демонстрацией абсолютного превосходства чеченского бойца в борьбе.

Чимаев с первых секунд взял инициативу в свои руки. Он без проблем перевел Дю Плесси в партер и контролировал его там почти все пять раундов. Южноафриканец не смог предложить ничего, что могло бы остановить «Борза».

Победа единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-43) даже не отражает всей степени доминирования. Чимаев провел 11 успешных тейкдаунов и нанес более 200 значимых ударов в партере.

Таким образом, Хамзат реализовал свой колоссальный потенциал. Девятый бой в UFC он завершил с чемпионским поясом на плечах. Теперь перед непобежденным чеченцем стоит задача построить чемпионскую эру.

В дивизионе полно опасных претендентов, но после такой односторонней победы эксперты единогласно признали Хамзата фаворитом в любом грядущем поединке.

Провалы года: как звезды UFC потеряли все

Шон Брэди против Леона Эдвардса globallookpress.com

2025 год был безжалостен ко многим топовым бойцам. Леон Эдвардс, бывший чемпион полусреднего веса, потерпел два сокрушительных поражения. В марте он проиграл сабмишном Шону Брэди, а в ноябре был нокаутирован Карлосом Пратесом.

Белал Мухаммад потерял титул в категории до 77 кг в мае, проиграв Джеку Маддалене по очкам, а затем уступил аналогичным образом Иэну Гэрри. Всего за несколько месяцев палестинский боец растерял все, что копил годами. Его падение стало одним из самых стремительных.

Генри Сехудо, как уже упоминалось, завершил карьеру после поражения. Но до этого он также критиковался за пассивность в боях. Его уход символизировал окончание целой эпохи в легчайшем весе.

Джамал Хилл, экс-чемпион полутяжелого веса, дважды проиграл в 2025 году. Сначала его нокаутировал Иржи Прохазка, а летом он уступил по очкам Халилу Раунтри. Проблемы с дисциплиной и ментальным здоровьем поставили крест на его возвращении в чемпионскую гонку.

«Боевые ботаники», команда-сенсация 2024 года, также развалилась. Кайо Борральо, Джин Силва и Маурисио Руффи потерпели поражения в течение одного месяца. История показала, что в UFC невозможно долго оставаться на вершине без постоянного развития.

А что у женщин?

Чжан Вэйли против Валентины Шевченко globallookpress.com

В двух из трех женских дивизионах произошли изменения. В минимальном весе новой чемпионкой стала Маккензи Дерн, победившая в октябре Вирну Яндиробу в поединке за вакантный титул единогласным решением судей.

А вот бывшая обладательница пояса в весе до 52 кг Чжан Вэйли попробовала сотворить историю на UFC 322, поднявшись на дивизион выше. Однако Валентина Шевченко в тот вечер была безупречна. «Пуля» контролировала китаянку на настиле все 5 раундов и удачно защитила пояс в женском наилегчайшем весе.

К слову, ранее Шевченко еще и устранила Манон Фиро, шедшую на серии из семи выигранных боев кряду в UFC. Итого, 2 защиты за 12 месяцев и статус лучшего бойца Р4Р среди женщин под конец года.

Для Кайлы Харрисон 2025-й тоже получился удачным. На UFC 316 олимпийская чемпионка по дзюдо уверенно разобралась с Джулианной Пеньей, выиграв Кимурой во втором раунде и став новой обладательницей пояса в женском легчайшем весе.

Впереди Харрисон ждет непростой бой с легендарной Амандой Нуньес на UFC 324, объявившей о своем возвращении. В женских дивизионах наблюдается сильная конкуренция, так что каждой из чемпионок будет непросто удержаться на вершине.

Татьяна Суарес, та же Манон Фиро, Эрин Бланчфилд, Наталия Силва, Мэйси Барбер, Роуз Намаюнас, Норма Дюмонт и Аманда Нуньес сейчас в шаге от претендентских и титульных боев. Все они голодны и готовы дать трудный бой девушкам, удерживающим титулы.

Алекс Перейра вернул интригу в полутяжелый вес

Алекс Перейра против Магомеда Анкалаева globallookpress.com

Полутяжелый дивизион в минувшие 12 месяцев пережил драматический поворот. В первом бою 8 марта на UFC 313 Магомед Анкалаев одержал непростую, но заслуженную победу над Алексом Перейрой.

Он переиграл бразильца в стойке и нанес больше урона. То поражение прервало победную серию Перейры и лишило его титула после трех удачных защит за 2024 год. Казалось, Анкалаев, получит долгожданное признание, а дивизион обретет нового лидера.

Однако реванш, состоявшийся 5 октября на UFC 320, все перевернул. Во второй встрече Перейра был беспощаден. Он с первых секунд пошел вперед и нокаутировал Анкалаева на отметке в 1:20 стартового раунда.

Такая доминантная победа бразильца вернула интригу в дивизион, ведь теперь у чемпиона появился явный и мотивированный соперник. Потенциальная трилогия Магомеда и Алекса может стать одним из главных событий 2026 года.

Историческое достижение Ислама Махачева

Ислам Махачев против Джека Маддалены globallookpress.com

16 ноября 2025 года на UFC 322 Ислам Махачев вошел в историю. Поднявшись в полусредний вес, он в доминирующем стиле победил Джека Маддалену и завоевал второй чемпионский пояс. Счет судей был единогласным: 50-45 на всех трех карточках.

Махачев был лучше в каждом из пяти раундов, используя свою фирменную борьбу. Он оформил 7 успешных тейкдаунов и провел на канвасе в позиции сверху более 18 минут. Маддалена не нашел никаких ответов на давление россиянина.

У России появился первый двойной чемпион UFC. Он встал в один ряд с такими легендами, как Конор Макгрегор, Джон Джонс, Генри Сехудо и другими. Данное достижение вывело российское ММА на новый уровень.

Кроме того, Махачев сравнялся с рекордом Андерсона Сильвы — 16 побед подряд в UFC. Теперь ему нужна всего одна победа, чтобы стать единоличным рекордсменом.

Далее перед дагестанцем открывается море возможностей. Он может защищать пояс в полусреднем весе, вернуться в легкий или даже организовать супербой с Илией Топурией независимо от категории.

Полусредний вес стал самым конкурентным в UFC

Иэн Гэрри победил Карлоса Пратеса globallookpress.com

Полусредний вес за последние несколько месяцев вышел на новый уровень. Помимо нового чемпиона Ислама Махачева здесь собралась сильнейшая группа претендентов. Непобежденный Шавкат Рахмонов, несмотря на простой, остается в топ-5.

Казахстанский боец открыто заявил о своих правах на титульный бой после UFC 322. Его стиль, сочетающий грэпплинг и ударную технику, представляет угрозу для любого чемпиона. Вопрос лишь в том, когда UFC даст ему шанс.

Карлос Пратес громко заявил о себе, нокаутировав бывшего чемпиона Леона Эдвардса. Бразилец обладает сокрушительной ударной мощью и быстро прогрессирует.

Иэн Гэрри уверенно обыграл Белала Мухаммада, доказав, что также относится к элите. Грамотная ударная техника и улучшенная защита от тейкдаунов делают его очень неудобным соперником для любого в дивизионе

Не стоит забывать и о ветеранах. Камару Усман вернулся после долгого простоя и победил Хоакина Бакли. Его имя и опыт по-прежнему имеют огромный вес. Майкл Моралес, непобежденный эквадорец, также ворвался в топ-5 после ярких побед. Так что выбор следующего соперника для Махачева будет невероятно сложным.

Застой и скандалы в тяжелом весе

Том Аспиналл против Сирила Гана globallookpress.com

Тяжелый вес больше запомнился скандалами, чем яркими боями. Чемпионское противостояние Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 25 октября закончилось провалом. Уже в первом раунде француз ткнул пальцем в глаз обладателю титула.

Аспиналл не смог продолжить бой из-за травмы, а поединок был признан несостоявшимся. Спустя пару недель, 6 ноября, на UFC Vegas 110 произошел аналогичный случай. Анте Делия, спарринг-партнер Аспиналла, ткнул в глаз Вальдо Кортес-Акосте, но рефери первоначально засчитал ему победу. После просмотра повтора результат отменили.

Кортес-Акоста, в отличие от Аспиналла, продолжил бой и нокаутировал Делию в первой же атаке. Тот эпизод показал разное отношение бойцов к подобным фолам, но главное, высветил системную проблему.

Тычки в глаза стали настоящей эпидемией 2025 года. Они испортили несколько главных событий и поставили под вопрос безопасность спортсменов. Атлетическим комиссиям срочно требуется ужесточить наказания за подобные нарушения, чтобы сохранить чистоту спорта.

Новая медийная эра: сделка UFC и Paramount

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

2025 год стал концом целой эпохи в истории UFC. В декабре прошел последний турнир по системе платных трансляций (Pay-Per-View). С января 2026 года все шоу будут эксклюзивно транслироваться на платформе Paramount.

Сделка оценивается в 1 миллиард долларов ежегодно в течение семи лет. Для американских фанатов это удешевит просмотр, ведь вместо отдельных покупок PPV нужна лишь ежемесячная подписка. Однако это меняет финансовую модель лиги.

Главный вопрос — как новые условия повлияют на гонорары бойцов. Раньше чемпионы получали процент с продаж PPV, что мотивировало их продвигать собственные поединки. Теперь старая система уходит в прошлое, и это может снизить заинтересованность звезд.

Также есть опасения, что Paramount, как медийная компания, будет делать ставку на рейтинги, а не на спортивные достижения. Подобное может привести к тому, что титульные шансы чаще будут получать такие бойцы, как Пэдди Пимблетт, в ущерб более заслуженным претендентам вроде Армана Царукяна.

UFC вступает в новую непредсказуемую эру. Грань между спортом и шоу-бизнесом станет еще тоньше. Остается надеяться, что спортивный принцип не будет окончательно размыт погоней за просмотрами и финансовыми выручками.

Невероятное везение Джошуа Вана

Джошуа Ван против Брэндона Ройвала globallookpress.com

Год был богат на сенсации. Главным прорывом стал Джошуа Ван. Молодой боец из Мьянмы начал 2025-й вне топ-15, а 7 декабря на UFC 323 стал чемпионом в наилегчайшем весе. Правда, путь к поясу вышел неоднозначным.

Ван получил титульный бой после яркой победы над Брэндоном Ройвалом в июне. Его поединок с Александре Пантожей должен был стать главным испытанием в карьере. Однако бой продлился всего 26 секунд. Пантожа получил травму локтя при падении, и Вана объявлили победителем.

Таким образом, Джошуа стал вторым самым молодым чемпионом в истории UFC (24 года) после Джона Джонса. Он также стал первым азиатом и первым бойцом, рожденным в 2000-х, завоевавшим пояс. Однако обстоятельства победы оставили много вопросов.

Сам Ван проявил уважение к сопернику и сразу попросил реванш. Но учитывая серьезность травмы Пантожи и его возраст (35 лет), шансы на ответный поединок призрачны. Теперь Вану предстоит доказать, что он не просто везунчик, а настоящий чемпион.

Джошуа, безусловно, талантлив, но его восхождение на вершину стало одним из самых легких в истории, что накладывает на него особую ответственность.

Трудный год для россиян

Роман Копылов (справа) globallookpress.com

Не для всех российских бойцов 2025 год был успешным. Команда Хабиба Нурмагомедова потерпела болезненные поражения. 8 ноября в Катаре дебютировавший Сайгид Изагахмаев проиграл раздельным решением ветерану полусреднего дивизиона Николасу Далби.

В тот же вечер представитель топ-15 наилегчайшего веса Тагир Уланбеков потерпел первое досрочное поражение в карьере. Его разобрал японец Кедзи Хоригучи, который не выступал в UFC девять лет. Поражение получилось разгромным: азиат закрыл удушающий приемом в третьем раунде после одностороннего избиения в стойке и внезапного перевода на настил.

Вячеслав Борщев и Роман Копылов также завершили год неудачно. Борщев в конце года уступил по очкам Матеусу Камильо и был уволен из UFC. Копылов решением проиграл Пауло Косте с Грегори Родригесом, покинув топ-15 среднего веса.

Все неудачи показали, что российская школа ММА, безусловно сильная, но не является непобедимой. Конкуренция в UFC достигла невероятного уровня, и для успеха теперь недостаточно лишь борцовской базы. Нужна постоянная эволюция и адаптация.

Петр Ян вернул пояс, разгромив Двалишвили

Мераб Двалишвили против Петра Яна globallookpress.com

Титульный реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили в легчайшем весе состоялся 7 декабря на UFC 323. Их первая встреча в 2023 году осталась за грузинским борцом, но вторая сложилась иначе.

Ян провел идеальный бой. Он нейтрализовал 27 из 29 попыток тейкдаунов Двалишвили и сам провел 5 успешных переводов. В стойке Петр был точнее и жестче, разбив нос сопернику и нанеся в разы больше значимого урона. Счет судей 49-46, 49-46, 48-47 в пользу «Беспощадного».

Это была четвертая защита титула для Двалишвили в 2025 году после побед над Умаром Нурмагомедовым, Шоном О’Мэлли и Кори Сэндхагеном. Беспрецедентная активность, видимо, сыграла с ним злую шутку. Грузинский боец выглядел истощенным и не смог поддерживать свой высокий темп, который был его главным оружием.

Так Петр Ян вернул себе титул, спустя 4 года и 9 месяцев после первого чемпионства, что является рекордным перерывом для UFC. Впереди у россиянина множество интересных вызовов, но уже сейчас ясно, что его возвращение стало одним из главных событий 2025 года.

Цифры и факты за 2025 год

GREATEST KNOCKOUTS From 2025....So Far!

Согласно данным MMAJunkie, UFC провел в 2025 году 42 турнира в 26 городах и 12 странах. Было организовано 520 поединков. Общая продолжительность боев составила 93 часа 43 минуты.

Самым прибыльным турниром года стал UFC 322: Махачев vs Маддалена в Нью-Йорке 16 ноября. Выручка от продажи билетов составила 13 624 189 долларов при 20 664 зрителях. Событие также установило рекорд по посещаемости в году.

Самым убыточным оказался UFC Fight Night 260: Олберг vs Рейес в Перте. При 12 543 зрителях выручка составила лишь 1 800 000 долларов. Такие цифры показывают зависимость финансового успеха от места проведения и звездности карда.

В 2025 году было выплачено 169 бонусов за «Выступление вечера» и «Лучший бой вечера» на общую сумму 8 450 000 долларов. Рекордсменами по количеству бонусов стали Диего Лопес, Иржи Прохазка, Джин Силва и Мераб Двалишвили — по три награды каждому.

Всего в UFC дебютировали 94 новых бойца. Их общий результат: 50 побед и 44 поражения. Данные цифры иллюстрируют невероятную текучесть кадров и высочайший уровень конкуренции, которые ни на секунду не позволяют усомниться в том, что UFC на ближайшие десятилетия останется ведущим ММА-промоушеном планеты.