Для бокса 2025 год стал особенным. Ряд бойцов установили невероятные достижения, которые сложно перебить когда-либо. В отдельных дивизионах продолжается гегемония одного и того же боксера (Усик и Иноуэ). И, конечно же, никуда не обошлось без медийных поединков с блогерами, скандалов, провалов и сенсаций

Бивол взял реванш у Бетербиева

Дмитрий Бивол провел главный бой в своей карьере в феврале 2025 года. В реванше против Артура Бетербиева россиянин скорректировал ошибки первого поединка и одержал уверенную победу по очкам. Эта виктория принесла Биволу статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Однако триумф оказался недолгим. Вскоре после боя Биволу потребовалась серьезная операция, что вывело его из строя на долгий срок. Он был вынужден отказаться от пояса WBC, что мгновенно ослабило его статус абсолютного чемпиона. Переговоры о третьем, решающем бое с Бетербиевым зашли в тупик.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол globallookpress.com

Ситуацию усугубил неожиданный уход Дэвида Бенавидеса. Американский боксер, заполучивший вакантный пояс WBC, в ноябре нокаутировал Энтони Ярда, но затем объявил о переходе в первый тяжелый вес. Таким образом, Бивол лишился самого громкого потенциального соперника.

В итоге один из самых интересных дивизионов оказался в подвешенном состоянии. Дмитрий восстанавливается после операции, Бетербиев ближе к завершению карьеры, а Бенавидес ищет вызовы в новой весовой категории. Дивизион, еще вчера переживавший расцвет, внезапно лишился главных драматичных сюжетов.

Гегемония Усика продолжается

Александр Усик globallookpress.com

Александр Усик вновь подтвердил статус лучшего тяжеловеса планеты. После двух побед над Тайсоном Фьюри в 2024 году украинский чемпион вышел на реванш с Даниэлем Дюбуа. Их второй бой состоялся 20 июля на «Уэмбли».

На этот раз Усику хватило 15 минут, чтобы разобраться с британцем. Он контролировал ход поединка с первых секунд, а в пятом раунде отправил Дюбуа в нокаут. Эта победа во второй раз сделала его абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

После этого триумфа для Усика практически не осталось громких вызовов. Он дважды побил Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Все ключевые соперники его эпохи повержены, а новые достойные претенденты не появились.

Сам Усик после боя с Дюбуа заявил об отдыхе и желании провести время с семьей. Он также лишился одного из поясов из-за нежелания проводить обязательные защиты в короткие сроки. В таких условиях мотивация чемпиона для продолжения карьеры выглядит сомнительной.

Высказывания о возможном поединке с Деонтеем Уайлдером не добавляют спортивного веса. Многие эксперты считают, что Усик, достигнув всего, может завершить карьеру в 2026 году. Его наследие, как величайшего тяжеловеса своего поколения, уже неоспоримо.

Судейские решения продолжают удивлять

Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч globallookpress.com

2025 год запомнился рядом спорных судейских вердиктов, которые вызвали волну критики. Возвращение легенды Мэнни Пакьяо после четырехлетнего перерыва обернулось скандалом. Филиппинец провел качественный бой с чемпионом WBC Марио Барриосом.

Пакьяо выглядел активнее и разнообразнее, сумев навязать свой темп более молодому сопернику. Однако судьи зафиксировали ничью, хотя большинство зрителей и экспертов увидели победу легенды. Это решение многие сочли подарком мексиканской организации WBC своему чемпиону.

Еще один резонансный случай произошел в марте в бою Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча. «Танк, считавшийся одним из самых одаренных боксеров, выглядел невзрачно. Роуч же навязал ему борьбу, действовал активнее и даже отправил Джервонту в нокдаун.

Несмотря на это, судьи зафиксировали ничью. Многие специалисты прямо заявили, что Роуч заслуживал победы, а Дэвиса от поражения спасло лишь влияние его промоутерской компании.

Позже, в декабре, Ламонт Роуч снова остался без победы в схожем сценарии против Айзека Круза. Два спорных вердикта подряд высветили проблему субъективности судейства, которая продолжает вредить репутации профессионального бокса.

Провалы и падения: от допинга до жизненных проблем

Райан Гарсия globallookpress.com

Год оказался неудачным для ряда талантливых боксеров. Тим Цзю, проигравший в июле в титульном реванше WBO Себастьяну Фундоре досрочно, начал перезагрузку в своей карьере. В декабре он одолел непобежденного Энтони Веласкеса, но бой показал, что австралиец временно выпал из элиты первого среднего веса.

Райан Гарсия, сенсационно победивший Девина Хейни в 2024 году, в 2025-м потерпел поражение. Он проиграл Роландо Ромеро, что многие эксперты сочли закономерным. Причина — нездоровый образ жизни Гарсии, его постоянные скачки по весовым категориям и семейные проблемы, отвлекающие от спорта.

Джервота Дэвис также попал в список разочарований. После невзрачной ничьей с Роучем он сорвал нашумевший бой с блогером Джейком Полом. "Танк" снова погряз в проблемах с законом, бесславно растрачивая свой огромный потенциал.

Громким провалом закончился год для Жанибека Алимханулы. Казахстанский чемпион в среднем весе, считавшийся преемником Головкина, провалил допинг-тест перед объединительным боем за 3 титула с Эрисланди Ларой. В его пробах нашли мельдоний, а сам поединок был отменен.

Алимханулы упустил исторический шанс и теперь рискует потерять свои пояса и репутацию. Его случай показал, как одна ошибка может перечеркнуть годы упорной работы и путь к вершине.

Джошуа поставил на место Пола

Энтони Джошуа и Джейк Пол globallookpress.com

Одним из самых обсуждаемых стал бой Энтони Джошуа и Джейка Пола. Их поединок состоялся в Майами 20 декабря. Бывший чемпион мира в тяжелом весе встретился с блогером, сделавшим себе имя на боях с ветеранами.

Джошуа с первых секунд доминировал, а Пол лишь убегал, избегая открытого боя. К пятому раунду у блогера кончились силы, и Энтони отправил его в нокаут, предварительно отправив 3 раза на настил. Британец преподал Полу суровый, но справедливый урок.

Статистика боя была удручающей для Джейка: всего 16 точных ударов за почти шесть раундов. Джошуа же, не выкладываясь на полную, продемонстрировал огромную разницу в классе между профессиональным элитным боксером и медийным персонажем.

После боя Джошуа прямо в ринге бросил вызов Тайсону Фьюри, вернувшись в большую спортивную повестку. Для Пола это поражение стало четким сигналом: его место в шоу-боях, а не в ринге с действующими топ-спортсменами.

Этот результат вернул в бокс иерархию и показал, что настоящий спорт и медийные представления должны существовать раздельно, а звезды соцсетей бессильны против профессионалов.

Очередной рекорд от Иноуэ

Наоя Иноуэ и Муроджон Ахмадалиев globallookpress.com

Наоя Иноуэ в 2025 году показал феноменальную активность, невиданную для абсолютного чемпиона. "Монстр" четыре раза за календарный год защищал все свои титулы во втором легчайшем весе, что является беспрецедентным достижением в современную эпоху.

Свой год Иноуэ начал с победы над Е Чун Кимом, затем в напряженном бою одолел Рамона Карденаса. Осенью он уверенно перебоксировал второго номера дивизиона Муроджона Ахмадалиева.

Завершающим аккордом стал бой 27 декабря в Эр-Рияде против Алана Дэвида Пикассо. Иноуэ доминировал все 12 раундов и победил единогласным решением судей со счетом 119-109, 118-110, 117-111. Это была уже четвертая удачная защита в календарном году.

Такая частота выступлений контрастирует с графиком других чемпионов, которые выходят на ринг один-два раза в год. Иноуэ не просто защитил титулы, а последовательно деклассировал всю элиту своего дивизиона, начиная с первого номера рейтинга.

Столько невероятная активность сделала его главным претендентом на звание лучшего боксера мира в 2026. Иноуэ доказал, что доминирование — это не только победы, но и постоянная готовность доказывать свое превосходство.

Яркие бои, подарившие эмоции

Конор Бенн globallookpress.com

Несмотря на общий дефицит зрелищных поединков, 2025 год подарил несколько боев, которые точно запомнятся. Одним из главных открытий года стал Конор Бенн. В реванше с Крисом Юбенком-младшим он выиграл нокаутом после поражения по очкам в первой встрече, ворвавшись в элиту полусреднего веса.

Но главным претендентом на звание "Бой года" стало противостояние японцев Кенширо Тераджи и Сейго Юри Акуи. Их поединок за титулы WBA и WBC в легчайшем весе прошел в высочайшем темпе с постоянной сменой инициативы.

Боксеры не шли на компромиссы и вели жесткие размены ударами, а развязка наступила только в 12-м раунде. Тераджи одержал победу нокаутом, подарив зрителям драму, которую многие ждали весь год.

Эксперты единодушно назвали этот поединок образцом современного бокса. Также стоит отметить первый бой Юбенка и Бенна, который задал высокую планку зрелищности в начале года.

А бой Альберта Батыргазиева и Нери Ромеро запомнился обоюдными нокдаунами и невероятной стойкостью обоих бойцов. Именно такие поединки, где на кону стоят не только титулы, но и профессиональная гордость, спасли бокс от провала в 2025-м.

Звезды в состоянии застоя

Шакур Стивенсон (справа) globallookpress.com

Минувший год высветил проблему застоя у ряда признанных звезд. Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон провел год без громких боев. Единственный триумф над Уильямом Сепедой по очкам не добавил абсолютно ничего: ни нового титула, ни медийного веса, ни вызова от Дэвиса, Лопеса или кого-то из числа элиты.

Джей Опетая, чемпион IBF в первом тяжелом весе, также топчется на месте. Его защита против 40-летнего ветерана Хусейна Чинкары в ноябре вызвала вопросы. Опетая победил, но получил травму и выглядел не лучшим образом, избегая боев с главными претендентами в лице Хильберто Рамиреса.

Дэвид Бенавидес формально побеждал всех, но его карьера лишена медийного рывка. Боец, которому давно пророчат звание абсолютного чемпиона, так и не получил ключевых поединков на объединение титулов во втором среднем весе.

Его уход в полутяжелый, а затем и в первый тяжелый дивизион выглядит, как поиск вызова в обход главной цели. Подобные примеры показывают системную проблему современного бокса. Промоутеры и санкционирующие организации часто берегут своих чемпионов, подбирая удобных соперников.

В результате талантливые бойцы годами не реализуют свой полный потенциал, а публика не видит самых принципиальных противостояний. Такая политика приводит к тому, что дивизионы замирают, а интерес к ним со стороны широкой аудитории постепенно угасает.

Триумф Кроуфорда, как главное событие эпохи

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд globallookpress.com

Вершиной 2025 года и, возможно, всего десятилетия стала победа Теренса Кроуфорда над Саулем "Канело" Альваресом 13 сентября. "Бад" поднялся сразу на две весовые категории вверх и бросил вызов абсолютному чемпиону во втором среднем весе.

Несмотря на статус андердога, американец провел тактически безупречный бой. Он переиграл Альвареса в скорости, точности и боксерском IQ. Кроуфорд не только победил единогласным решением, но и стал первым в истории трехкратным абсолютным чемпионом мира в эру четырех поясов.

Это достижение не имеет прецедентов. Кроуфорд завоевал абсолютные титулы в первом полусреднем, полусреднем и втором среднем дивизионах. Его победа побила все рекорды: 70 482 зрителя на стадионе "Allegiant Stadium" и более 41 миллиона просмотров на платформе Netflix.

Сама победа имеет огромное значение для всего спорта. Кроуфорд доказал, что мастерство и тактика могут преодолеть даже огромную разницу в габаритах и статусе. Он сверг с трона самого медийного и влиятельного боксера десятилетия.

17 декабря 2025 года Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры, поставив эффектную точку в своей легендарной истории. А сам подвиг в бою с "Канело" задал новую планку величия для будущих поколений боксеров.