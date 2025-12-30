ESPN объясняет, почему «Челси» превратил французский «Страсбург» в свой фарм-клуб.

Итак, представьте себе маленький, скромный клуб. Он выступает в настоящем центре мирового футбола — стране, где так много талантливых игроков, что каждые четыре года кто-то пытается подсчитать, сколько составов уровня чемпионата мира можно собрать только из местных футболистов. Сборная этой страны доходила до финала на двух последних мундиалях.

К сожалению, лига, в которой играет этот клуб, была сломана тем, что происходило с европейским футболом последние 30 лет: притоком суверенных капиталов и иностранных инвестиционных фондов. Эта лига, в частности, представляет собой гротескный пример того, как неограниченные деньги могут исказить конкурентную среду, где почти нет барьеров против грубой финансовой силы.

Главный и единственный гегемон в этой лиге (принадлежащий самому богатому правительству в мире) стал чемпионом в 11 из последних 13 сезонов. Но в этом нет настоящего спортивного достижения: ни поиска недооцененных талантов, ни попытки найти новый стиль игры, на который у других не хватило смелости. Нет, они просто платят игрокам около 202 млн долларов в год, что почти вдвое больше, чем у команды со второй по величине ведомостью (110 млн), тогда как у всех остальных в лиге этот показатель не превышает отметку в 72 млн.

Однако наш маленький, скромный клуб, похоже, делает на поле всё возможное, чтобы сократить этот разрыв. Его зарплатная ведомость составляет всего 38 млн долларов. И до недавнего спада они отставали от первого места всего на пару очков. Даже сейчас по темпу создания и допуска моментов у своих ворот они идут на уровне четвертой лучшей команды лиги, несмотря на бюджет из нижней половины таблицы.

И добиваются они этого, отличаясь от других. Они играют в уникальном, неспешном стиле (много коротких поперечных передач), который при этом позволяет лидировать в лиге по числу передач вразрез. И делают они это составом, который не похож ни на что другое в Европе. Средний возраст игроков, выходивших на поле в этом сезоне, — меньше 22 лет. Ни в одной другой топ-лиге континента нет команды со средним возрастом ниже 24.

Этот маленький клуб, выигравший свой единственный чемпионский титул в далеком 1979 году и еще в 2016-м обитавший в третьем дивизионе, возродился, доверившись молодым талантам. Они и так прыгают выше головы, но их результаты, кажется, становятся только лучше с каждым сезоном.

«Страсбур» globallookpress.com

Они должны были стать главной сказкой сезона, но этого не произошло. Почему? Потому что этот маленький клуб — «Страсбур» из Лиги 1 — теперь принадлежит тем же людям, которые владеют «Челси». Ну, вы знаете, тем самым клубом АПЛ, который не так давно установил рекорд, потратив на состав более 1 миллиарда долларов.

Вместо того, чтобы быть противоядием от неравенства, поразившего спорт, «Страсбур» стал лишь очередным его примером.

Фактически, во всех смыслах и целях, «Страсбур» превратился в фарм-клуб «Челси».

История «фарм-клубов» в спорте

Современная концепция «фарм-системы» была создана легендарным бейсбольным генменеджером Бранчем Рики. Иронично, что Рики сначала уволили с поста главного тренера «Сент-Луис Кардиналс», а затем «понизили» до должности, которую мы сегодня по сути воспринимаем как роль генерального менеджера (аналог спортивного директора в футболе).

Бранч Рики globallookpress.com

В то время бейсбольные команды высших дивизионов Америки приобретали новичков так же, как сейчас это делают клубы АПЛ: в основном из других, более мелких лиг. В США их называли «малыми лигами» (minor leagues).

Когда «Кардиналс» боролись за выживание в Национальной лиге, я обнаружил, что мы находимся в невыгодном положении при поиске достойных игроков из низов. Другие клубы могли перебить наши предложения по цене. У них были деньги. У них была превосходная скаутская машина. Короче говоря, нам приходилось брать то, что осталось, или вообще ничего. Бранч Рики Известный в прошлом бейсбольный функционер

Решением Рики стала покупка одной из таких маленьких команд и использование ее в качестве того, что он назвал «испытательным полигоном» для молодых игроков. Это позволило «Кардиналс» контролировать больше игроков, чем конкуренты. И слово «контроль» имело несколько значений: они контролировали их контракты, а еще они контролировали, как те тренируются и развиваются.

«В итоге "Кардиналс" создали целую цепочку команд в малых лигах, чтобы подписывать игроков за копейки, отсеивать хороших от великих, выигрывать титулы и зарабатывать деньги. Рики продавал хороших другим, а великих оставлял для Кардиналс», — рассказывал Энди МакКью из Общества исследователей бейсбола.

Джеки Робинсон и Бранч Рики globallookpress.com

Эта практика оказалась настолько очевидно выгодной, что со временем ее переняли все команды МЛБ. Сегодня у каждой есть три фарм-клуба на унифицированных уровнях: A, AA и AAA.

Покинув «Кардиналс», Рики перенес свое ноу-хау в «Бруклин Доджерс», где изобрел концепцию весенних сборов, продвигал статистический анализ спорта, в конце концов дал дебютировать Джеки Робинсону и помог заложить фундамент команды «Лос-Анджелес Доджерс» — той самой, совладельцем которой в 2012 году стал Тодд Боули.

Боули, разумеется, является частью BlueCo — группы владельцев, которая приобрела «Челси» в 2022 году. И с тех пор Боули был весьма активным владельцем «Челси».

Тодд Боули globallookpress.com

В свое первое лето в качестве нового хозяина лондонского клуба он мотался по всей Европе. Пытался подписать Криштиану Роналду. Де-факто исполнял обязанности спортивного директора, когда клуб подписал девять новичков, лишь двое из которых сейчас получают стабильное игровое время. Он предлагал АПЛ провести «Матч всех звезд», как в НБА и МЛБ, и вообще соответствовал каждому стереотипу, который может быть у британского фаната о финансисте из США, только что купившем команду Премьер-лиги.

«Мои идеи из Нового Света произведут революцию в вашем спорте, потому что он застрял в прошлом», — заявил Боули.

«Челси» был третьей или четвертой по силе командой Англии, когда Боули и BlueCo пришли к власти. Сейчас «Челси» тоже является третьей или четвертой по силе командой Англии.

«Челси» globallookpress.com

Почти все их инновации оказались просто бухгалтерскими трюками (продажа отелей и стадионов самим себе, «размазывание» трансферных выплат по сверхдлинным контрактам), которые позволяют тратить больше других клубов, не нарушая новые правила расходов АПЛ. Они собрали в клубе невероятное количество молодых талантов, но так и не продемонстрировали способности — или даже желания — принимать решения, которые приносят те самые труднодостижимые «маржинальные» очки, превращающие вас из просто участника Лиги чемпионов в претендента на титул.

Однако то, что они делают со своим вторым клубом, действительно похоже на настоящую инновацию, которая создаст конкурентное преимущество для «Челси» . Правда, ценой «Страсбура».

Почему система академий хуже, чем система фарм-клубов

У каждого крупного европейского клуба есть академия, цель которой в широком смысле — превратить юных игроков в профессионалов, достаточно хороших, чтобы играть где-то в Европе.

В лучшем случае они окажутся достаточно хороши, чтобы играть за ваш клуб. Но в этой модели все еще не хватает важного звена. Пропасть между уровнем конкуренции в академии и уровнем первой команды в топ-лиге Европы просто огромна.

Если брать НФЛ (американский футбол), то студенческий футбол — это, пожалуй, вторая по конкурентности среда в мире, и команды НФЛ каждый год обновляют свои составы через драфт студентов. Но разрыв между командой академии «Челси» и основой «Челси» ближе к разрыву между школьным американским футболом и НФЛ.

И поэтому существуют два несовершенных решения.

Первое — то, что мы наблюдаем в «Арсенале» в этом сезоне. Два их звездных проспекта, Майлз Льюис-Скелли и Итан Нванери, являются членами первой команды. Они каждый день тренируются с Букайо Сака, Мартином Эдегором и Декланом Райсом. Но поскольку они играют за, возможно, лучшую команду мира, они редко принимают участие в матчах. После многообещающих выступлений в прошлом сезоне («спасибо» эпидемии травм в команде) они снова оказались внизу иерархии. В текущей кампании у них ни одного выхода в старте в рамках Премьер-лиги.

Итан Нванери globallookpress.com

Другое решение: аренда. Вы отправляете игрока в другой клуб и, по сути, надеетесь, что он поладит с новым тренером, что клуб будет беречь его здоровье и что он получит опыт игры за команду, которая находится ниже вас по уровню, но все же выше уровня академии.

Но если сделать шаг назад и задуматься, модель аренд быстро начинает казаться абсурдной. Вы отправляете молодого игрока в команду, у которой нет реального стимула ставить его в состав: тренер скорее предпочтет более опытных игроков, потому что хочет побеждать и сохранить свою работу. А руководство клуба не станет требовать от тренера ставить талантливого новичка, потому что клуб ничего не вложил в него.

Возьмем, к примеру, Харви Эллиотта из «Ливерпуля». 22-летний игрок был отдан в аренду в «Астон Виллу» после того, как лишь трижды выходил на поле с первых минут в прошлом сезоне. В «Вилле» он сыграл в общей сложности 91 минуту и с сентября не появлялся в матчах АПЛ.

Чтобы решить эту проблему, у «Челси» есть целая команда в одной из самых конкурентных лиг мира, куда могут отправиться их молодые игроки. Им гарантировано игровое время, и они гарантированно играют в тактической среде, схожей с той, что они в конечном итоге увидят в клубе Премьер-лиги.

Харви Эллиот globallookpress.com

«Страсбур» также может служить фарм-системой для тренеров. Их нынешнему наставнику, Лиаму Росеньору, всего 41 год.BlueCo получит о его тренерских способностях больше информации, чем о ком-либо другом, кого они могли бы в итоге нанять для руководства «Челси».

«Мы — фарм-клуб. Мы не хотим быть фарм-клубом, потому что чувствуем, что у нас очень сильная история, сильные традиции, и мы считаем, что решения по "Страсбуру" должны приниматься в интересах "Страсбура". А это не так», — сказал Александр, представитель одной из четырех главных фанатских группировок «Страсбура» (попросил не называть его фамилию).

Сейчас люди в «Челси», вероятно, скажут вам, что эта предпосылка — идея о том, что «Страсбур» является всего лишь фарм-клубом для «Челси», — основана на неверной информации (лондонский клуб проигнорировал нашу просьбу прокомментировать данную ситуацию).

«Страсбур» globallookpress.com

В конце концов, только три игрока «Страсбура» сейчас находятся в аренде из «Челси». Но это просто семантика. Французский клуб явно используется как центр развития и перевалочный пункт для команды АПЛ.

В сентябре было объявлено, что лучший игрок «Страсбура», Эммануэль Эмега, в следующем сезоне перейдет в «Челси». Среди 13 игроков «Страсбура», сыгравших не менее 500 минут в этом сезоне, только один старше 23 лет — и это 28-летний Бен Чилуэлл, который присоединился к клубу летом в качестве свободного агента.

Но ничто не описывает ситуацию лучше, чем то, что произошло в августе. Когда СМИ сообщили о готовящемся трансфере Хулио Энсисо из «Брайтона», в этих сводках не говорилось, что к нему обратился «Челси» или «Страсбур». Там говорилось о том, что он стал целью BlueCo.

Будущее — за владением несколькими клубами

Конечно, модель владения несколькими клубами уже давно набирает обороты. Самый известный — или печально известный — пример: группа Red Bull, владеющая «Лейпцигом» в Германии, «Зальцбуромг» в Австрии, «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС, а также клубами в Бразилии и Японии. Сейчас всей этой сетью руководит экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Юрген Клопп globallookpress.com

City Football Group — крупнейший мультиклубный владелец с командами в 13 странах. Де-факто владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф владеет несколькими клубами (включая «Ниццу»). Стэн Кронке из «Арсенала» также владеет «Колорадо Рэпидс». Владельцы «Ньюкасла» контролируют практически целую лигу в другой стране (Саудовской Аравии). И множество других клубов Премьер-лиги также являются частью этих разросшихся портфелей.

У УЕФА есть правила, призванные не допустить встречи клубов одного владельца в одном европейском турнире, но нет никаких правил, запрещающих существование таких групп в принципе.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Консалтинговая компания Twenty First Group часто работает с группами, желающими купить футбольные клубы. Большинство из них либо пытаются пополнить свой портфель, либо являются покупателями-новичками, которые со временем хотят построить свою собственную мультиклубную империю.

Большинство рассматривает это как рычаг для доступа, развития и продажи талантливых игроков. Это вполне разумная гипотеза, но пока она подтверждена на практике очень немногими группами. Наш анализ показывает, что клубы в мультиклубных организациях не выступают лучше, чем клубы аналогичного масштаба вне таких структур. А переходы игроков между клубами, как правило, сложнее, чем кажется на бумаге. Барьеры для приобретения новых клубов низкие, но барьером на пути к успеху обычно становятся операционные проблемы. Омар Чаудхури директор по аналитике Twenty First Group

Однако ни одна из этих групп не использовала этот процесс так агрессивно, как «Челси». И никто из них, по правде говоря, не говорил об этом так открыто.

«Наша цель — убедиться, что мы можем показать нашим юным суперзвездам путь в основной состав "Челси", обеспечив им при этом реальное игровое время. И для меня способ сделать это — через другой клуб, в какой-нибудь реально конкурентной лиге Европы», — заявил Боули вскоре после покупки «Челси».

Тодд Боули globallookpress.com

Что упускает анализ Боули — и здесь, и везде, — так это понимание того, что футбольные клубы значат для большинства их болельщиков. Хотя бесспорно, что «Страсбур» стал играть лучше с приходом BlueCo, фанатов это не особо волнует.

По словам Александра, некоторым «обычным» болельщикам «Страсбура» «нравится тот факт, что у нас больше денег на трансферном рынке и есть довольно хорошие игроки». Но члены активных фанатских объединений это ненавидят.

«В глобальном смысле это очень плохо для людей, у которых сильная эмоциональная связь с этим футбольным клубом. В Европе футбольный клуб — это реально часть сообщества, и "Страсбур" — часть нашего сообщества. Это не вяжется с тем, что клубом владеет частный инвестиционный фонд где-то в США в связке с командой английской Премьер-лиги. В этом есть что-то очень странное, что-то с душком», — говорит Александр.

«Страсбур» globallookpress.com

Эмоциональная связь, которую вы устанавливаете со спортивной командой — топливо для этой гигантской глобальной индустрии, — держится не на эффективности или улучшении результатов. Она рождается из общего коллективного опыта просмотра матчей каждые выходные и из того, как уникальная фактура каждого отдельного клуба помогает формировать вашу собственную идентичность.

Есть что-то отчуждающее в том, что нечто столь значимое превращается в финансовый рычаг, созданный лишь для того, чтобы помочь большему и гораздо более богатому клубу преуспеть ради увеличения стоимости инвестиционного портфеля миллиардера, живущего в другой стране.

Но до тех пор, пока клубам нужны инвесторы, и пока нет законов, запрещающих одним и тем же инвесторам скупать несколько клубов, ситуация «Челси» и «Страсбурм» кажется скорее началом, чем концом. Новая реальность европейского футбола такова, что Премьер-лига стоит на первом месте — ценой всех остальных.