Итальянец Флавио Коболли сыграет против британца Артура Фери в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.95.

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Коболли

Флавио вышел в четвертьфинал на втором турнире «Большого шлема» подряд.

Кром того, он повторил свой лучший результат на Уимблдоне. В прошлом году он не смог пройти эту стадию, проиграв Новаку Джоковичу.

В первом круге текущего турнира у Коболли был нервный матч против аргентинца Мариано Навоне — 1:6, 7:6, 3:6, 7:6.

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Во втором раунде его соперником был австралиец Джеймс Дакворт (7:5, 3:6, 7:6, 6:1), а в третьем круге Коболли одержал волевую победу над россиянином Кареном Хачановым (0:6, 7:6, 6:7, 6:2, 6:2).

В 1/8 финала Флавио обыграл австралийца Алекса Де Минора — 7:5, 7:6, 6:3.

Перед Уимблдоном Коболли сыграл лишь один матч на траве, в котором уступил Фрэнсису Тиафо на «пятисотнике» в Галле. Это был его первый матч после Ролан Гаррос, на котором он дошел до финала.

Ранее в этом году Коболли выиграл «пятисотник» в Акапулько и дошел до финала в Мюнхене.

Фери

Артур впервые в карьере вышел в 1/4 финала на турнире «Большого шлема».

В первом круге британский теннисист одержал волевую победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 3:6, 6:2, 6:2, 6:1.

Во втором раунде Фери выиграл у финна Отто Виртанена (5:7, 7:6, 6:3, 6:3), который перед этим остановил Бена Шелтона, а в третьем круге у него был тяжелейший матч против Зизу Бергса (2:6, 7:5, 2:6, 7:6, 7:6). Бельгиец вел со счетом 4:1 сначала в четвертом сете, а потом и в пятом, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.

Еще одним сюрпризом стала победа 23-летнего теннисиста над бывшей третьей ракеткой мира Григором Димитровым — 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6.

До этого лучшим результатом Фери в текущем сезоне был четвертьфинал на «пятисотнике» в Лондоне.

Фери начал турнир в статусе 114-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фери букмекеры предлагают за 3.28.

Прогноз: «В 2024-м мы неделю тренировались вместе — Артур обыгрывал меня почти каждый день», — сказал Тейлор Фриц, комментируя внезапный прорыв Фери.

Британец действительно здорово играет на этом турире, но мы все равно не верим, что он остановит итальянца.

2.95 Победа Коболли в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч Коболли — Фери принесёт чистый выигрыш 1950₽, общая выплата — 2950₽

Рекомендуемая ставка: победа Коболли в трех сетах за 2.95.