Осака обыграет Мухову и впервые выйдет в полуфинал Уимблдона?

прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона, ставка за 2.10

Японка Наоми Осака сыграет против чешки Каролины Муховой в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 7 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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Осака

Наоми шестой раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и впервые на Уимблдоне.

Самое интересное, что ранее японская теннисистка ни разу не проигрывала в 1/4-й на этом уровне.

Осака начала турнир с уверенной победы над француженкой Эльзой Жакмо — 6:1, 7:5.

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Во втором круге она разгромила россиянку Анастасию Гасанову — 6:3, 6:2.

В третьем раунде экс-первая ракетка мира одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной — 6:1, 6:3.

Но главным событием стала ее уверенная победа Ариной Соболенко в 1/8 финала — 6:2, 7:6.

Осака выиграла 20 из 27-ми матчей в текущем сезоне. В этом году она пока ни разу не выигрывала больше четырех матчей подряд.

Мухова

Каролина третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона.

В 2019-м и 2021-м чешская теннисистка не смогла пройти эту стадию, проиграв Элине Свитолиной и Анжелике Кербер соответственно.

Мухова начала турнир с уверенной победы над россиянкой Анастасией Захаровой, после чего обыграла во втором круге китаянку Шуай Чжан.

В третьем раунде ее соперницей была таиландская теннисистка Мананчая Савангкаев. Как и в предыдущих двух матчах, здесь 29-летней чешке тоже не понадобился дополнительный сет.

В 1/8 финала Мухова остановила чемпионку Уимблдона-2024 Барбору Крейчикову — 7:5, 5:7, 6:3.

Победная серия Муховой составляет восемь матчей. На неделе перед Уимблдоном она выиграла «пятисотник» в Бад-Хомбурге.

Каролина выиграла 33 из 41 матчей в этом сезоне. Среди ее лучших результатов. этом году — победа на «тысячнике» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.78, победу Муховой букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: в конце июня, за пару дней до старта Уимблдона, Осака не смогла завершить матч против Муховой в финале турнира в Бад-Хомбурге. Японка снялась при счете 6:1, 1:0 в пользу соперницы из-за травмы голеностопа. К счастью, это была мера предосторожности — повреждение оказалось несерьезным. Несмотря на это, мы не уверены, что Наоми возьмет реванш у чешки и выйдет в полуфинал британского мэйджора.

2.10 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Осака — Мухова позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.10.