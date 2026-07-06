Джокович 14-й раз в карьере выйдет в полуфинал Уимблдона?

Серб Новак Джокович сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 7 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.33.

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Оже-Альяссим

Феликс вышел в четвертьфинал на втором турнире «Большого шлема» подряд.

На Ролан Гаррос он не смог пройти эту стадию, проиграв итальянцу Флавио Коболли.

Кроме того, для канадца это второй четвертьфинал на Уимблдоне. В 2021-м он не прошел в 1/2-ю, уступив Маттео Берреттини.

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Оже-Альяссим начал текущий турнир с уверенной победы над представителем Казахстана Александром Шевченко, после чего обыграл во втором круге хорвата Дино Прижмича.

В третьем раунде его соперником был американец Майкл Чжэн, а в 1/8 финала Оже-Альяссим обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:1.

В июне Феликс дошел до четвертьфинала на турнирах в Хертогенбосе и Галле. В первом случае он проиграл Камилю Майхшаку, а во втором — Фрэнсису Тиафо.

Джокович

Новак 16-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Ранее он выиграл 13 из 15-ти матчей этой стадии на британском мэйджоре.

При этом после 2018 года он пока ни разу не проигрывал здесь раньше полуфинала.

В первом круге текущего турнира сербский теннисист одержал победу над китайцем Ибином У — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Во втором раунде Джокович спокойно остановил грека Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4, 6:2), а в третьем ему пришлось слегка понервничать в матче против Артура Риндеркнеша (7:5, 6:4, 1:6, 7:6).

В 1/8 финала у 39-летнего серба был непростой матч против россиянина Романа Сафиуллина — 7:6, 6:3, 3:6, 6:3.

Перед Уимблдоном Джокович провел лишь один матч на траве, в котором обыграл американца Томми Пола (6:3, 6:7, 7:5) в рамках выставочного турнира в Херлингеме.

В прошлом году Новак тоже не играл на июньских турнирах, но это не помешало ему дойти до полуфинала на Уимблдоне.

Джокович провел пока лишь 18 матчей в этом сезоне. На этом отрезке у него 14 побед и четыре поражения. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.51, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: вероятно, в этом матче Новаку тоже придется провести больше трех сетов. Но в любом случае мы считаем, что Оже-Альяссим не помешает семикратному чемпиону Уимблдона продолжить борьбу за титул.

2.33 Победа Джоковича + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч Оже-Альяссим — Джокович принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал сетов больше 3,5 за 2.33.