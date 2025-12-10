Сага с подписанием нового контракта между «Локомотивом» и Дмитрием Бариновым, похоже, подходит к концу — стороны никак не могут найти компромисс и, на этом фоне, полузащитник близок к пополнению рядов ЦСКА. Вспомним, какие важные либо с большим потенциалом футболисты ранее покинули расположение «красно-зеленых», оказавшись полезными для конкурирующих клубов либо за рубежом.

Сергей Игнашевич

Воспитанник академии московского «Торпедо» перебрался в стан «Локомотива» из «Крыльев Советов» в 2001 за 800 тысяч евро, застав первую золотую эпоху Юрия Семина во главе «железнодорожников». Габаритный защитник сходу пришелся ко двору в столичном клубе, забронировав за собой место в числе стартовых одиннадцати на три сезона кряду.

Вместе с «красно-зелеными» Игнашевич собрал полную коллекцию внутренних наград, став обладателем Кубка страны (2001), главного трофея чемпионата России (2002) и Суперкубка (2003). Выступая за «Локомотив», он заработал вызов в сборную и регулярно фигурировал среди основных исполнителей в отборочном цикле к чемпионату Европы 2004.

Контракт центрбека с «железнодорожниками» действовал до конца кампании 2003, и менеджмент клуба не особо спешил с его переподписанием, в то же время на игрока вышли представители ЦСКА с довольно выгодным предложением. Личную встречу с Игнашевичем организовали президент Евгений Гинер и главный тренер Валерий Газзаев, сумевшие предоставить убедительный проект для Сергея и переманив его за счет двух факторов: во-первых, повышения заработной платы защитника в семь раз, во-вторых, еврокубковых амбиций.

По истечению срока трудового соглашения с «Локомотивом» защитник в начале 2004 перешел к «армейцам» на правах свободного агента, построив там впечатляющую карьеру. Слова Валерия Георгиевича о победе в еврокубке не разошлись с делом, и в 2005 году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.

Сергей Игнашевич globallookpress.com

Помимо триумфа на европейской арене, Игнашевич в рядах «красно-синих» пополнил собственную трофейную комнату пятью чемпионствами России, шестью Кубками и Суперкубками страны. Всего в футболке «армейцев» центрбек провел более пятисот матчей, заслужив звание легенды команды.

Денис Глушаков

Футбольный путь полузащитника начался в ДЮСШ Миллерово, откуда в 1998 он отправился на повышение, оказавшись благодаря дяде Валерию Николаевичу в академии ЦСКА. Вот только закрепиться в школе «армейцев» у него не получилось, и годом спустя Глушаков перекочевал в более скромную московскую «Нику» — именно там его заприметили селекционеры «Локомотива», переманившие в дубль в 2005.

Добрался до взрослой обоймы «железнодорожников» Денис в 2008, заслужив доверие главного наставника Рашида Рахимова. Российский специалист на первых порах дозировано предоставлял игровую практику хавбеку, преимущественно выделяя не более двадцати минут на поле.

Окончательно в основе Глушаков прописался с середины чемпионата, составляя тандем в центральной зоне либо с Дмитрием Торбинским, либо с Сергеем Гуренко. Пик формы Дениса в «Локомотиве» пришелся на кампанию чемпионата России 2010/2011, где в 37 матчах он записал себе в актив одиннадцать результативных ударов, едва не взлетев в десятку лучших бомбардиров первенства.

Руководство «железнодорожников» оберегало одного из лидеров команды, так, президент Ольга Смородская в мае 2012 громко заявила: «Глушаков не продается». Однако на регулярной основе возникали слухи об интересе к полузащитнику как со стороны «Зенита», так и со стороны «Спартака».

Денис Глушаков globallookpress.com

Особо активизировались они весной 2013, чему поспособствовало неожиданное лишение капитанской повязки Глушакова в «Локомотиве». Денис всячески отрицал информацию о трансфере в «Спартак», называя ее бредом, но, как показало дальнейшее развитие событий, он изрядно лукавил.

Летом 2013 «красно-белые» заплатили «железнодорожникам» за российского хавбека 8 млн евро, что автоматически сделало его одним из самых дорогих переходов внутри отечественного чемпионата. Глушаков признавался, что сделал выбор в пользу «народной команды» ради трофеев, которых за шестилетний период игры за «Спартак» он выиграл два: чемпионат России (2016/2017) и Суперкубок страны (2017/2018).

Хвича Кварацхелия

Этап карьеры грузинского вингера в «Локомотиве» никак нельзя назвать продолжительным или успешным — столичный клуб в феврале 2019 арендовал Кварацхелию у «Рустави» за 100 тысяч евро. Юрий Семин, возглавивший «железнодорожников» в пятый раз, не особо верил в восемнадцатилетнего исполнителя и выделял ему крайне малое количество времени на газоне, так и не обнаружив для него оптимальное амплуа.

Многоопытный специалист задействовал Хвичу в роли оттянутого нападающего, левого вингера, атакующего полузащитника и даже центрального форварда. К слову, последний эксперимент удался, и выйдя на последние двенадцать минут поединка с «Рубином» грузин отметился единственным голом за «Локомотив».

Уже в июне 2019 арендное соглашение истекло, и Кварацхелия вернулся на родину, правда пробыл там недолго, ведь в июле его контракт за 600 тысяч евро выкупил другой российский клуб — «Рубин», рассмотревший потенциал игрока. Под чутким руководством Леонида Слуцкого, сразу определившего Хвичу на левый фланг, он расцвел в Казани, проведя за почти три года 73 матча, в которых по системе гол+пас набрал двадцать семь баллов.

Шаг за шагом грузин покорил не только постсоветское пространство, но и международную арену, оказавшись транзитом через «Динамо» из Батуми в «Наполи». Вместе с «адзурри» он дважды забрал скудетто Серии А (2022/2023, 2024/2025) и стал лучшим футболистом сезона Лиги Кальчо 2022/2023.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Затем стартовала эпоха Кварацхелии в «ПСЖ», который выкупил его у неаполитанцев за 70 млн евро. Дебютная кампания Хвичи в Париже походила на сказку — знаменитый требл, включивший триумф в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге 1 и Кубке Франции. В довесок к этому грузин в расположении столичного клуба завоевал Суперкубок УЕФА.

Максим Мухин

Воспитанник самарского футбола оформил переход в фарм-клуб «Локомотива» «Казанку» в 2019, где обитал вплоть до января 2021. Приметил юного опорника Марко Николич, плавно подводя к стартовой обойме «железнодорожников» с середины розыгрыша РПЛ 2020/2021.

Перформанс Мухина в центральной оси «красно-зеленых» в столичном дерби против ЦСКА выглядел настолько убедительно, что сербский специалист наградил его ответственностью за данную зону в последующих встречах чемпионата. Максим превратился в своеобразный талисман «Локомотива» — с ним в составе москвичи одержали шесть побед подряд, и в продлении серии полузащитник не принял участие лишь из-за перебора желтых карточек.

Холодным душем как для подопечных Николича, так и Мухина обернулось противостояние с «Зенитом», который, буквально, деклассировал «железнодорожников». Опорный полузащитник схлопотал горчичник в первом тайме и ушел отдыхать уже в перерыве, в свою очередь матч закончился разгромом «Локомотива» 1:6.

Перехватил молодого проспекта в июле 2021 ЦСКА, выплатив «красно-зеленым» всего 170 тысяч евро. Вот только перспективный хавбек за четыре года пребывания в стане «армейцев» так и не сумел всецело реализовать собственный потенциал, постепенно отойдя в тень.

Максим Мухин pfcsochi.ru

С приходом на тренерский мостик столичного коллектива Фабио Челестини место в составе Мухину никто не гарантировал, поэтому летом 2025 он отдал предпочтение продолжить выступления за «Сочи» на правах арены. К сожалению, трудности преследуют Максима и в стане южан — с конца октября опорник числится в лазарете команды.

Вильсон Изидор

Переезд французского форварда из «Монако» в Российскую Премьер-лигу воспринимался вдохновляюще — «Локомотив» расстался всего с 3,5 млн евро, которые Изидор принялся отрабатывать с первых матчей. В шести поединках кряду Вильсон записал себе в актив семь забитых мячей и один ассист, однако на этом его голевой банкет во второй части сезона РПЛ 2021/2022 подошел к концу.

Кампания 2022/2023 хоть и была омрачена для француза травмами плеча и лодыжки, но это не помешало Изидору расписаться восемью автографами в воротах оппонентов. Результативность нападающего привлекла внимание конкурентов из «Зенита», оформивших сперва арендное соглашение в сентябре 2023.

Изначально Вильсон воспринимался главным наставником «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком, как игрок старта — уже в дебютной встрече против «Рубина» он запомнился голом. Развить успех в Санкт-Петербурге, правда, Изидор не смог, довольствуясь ролью резервного исполнителя.

Данный фактор не помешал клубу с берегов Невы совершить полноценный трансфер француза в июле 2024, переведя на счет «Локомотива» 4 млн евро. Следом карьеру нападающего ждало весьма стремительное развитие событий — в конце августа его арендовал «Сандерленд», выступающий в английском Чемпионшипе и стремящийся вырвать путевку в Премьер-лигу.

Вильсон Изидор globallookpress.com

Огромный вклад в достижение цели «черных котов» внес как раз таки Изидор, фееривший в атакующих порядках команды. За 43 поединка второго дивизиона Англии он пополнил личный голевой счет двенадцатью точными ударами.

Не перестает сверкать Вильсон и на просторах АПЛ, по одному разу огорчив «Вест Хэм», «Брентфорд», «Астон Виллу» и «Челси». После декабрьской переоценки на портале Тransfermarkt рыночная стоимость француза составляет 18 млн евро.

Максим Глушенков

По аналогии с Сергеем Игнашевичем, воспитанник знаменитой академии «Чертаново» перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов». Весеннюю кампанию РПЛ 2022/2023 Глушенков начал в цветах «красно-зеленых», понемногу прибирая к своим ногам власть в атакующем звене коллектива.

За три месяца в расположении «железнодорожников» Максим порадовал местных болельщиков пятью голами и четырьмя результативными пасами. Солировать оттянутый нападающий продолжил в розыгрыше Премьер-лиги 2023/2024, занявшись диспетчерскими обязанностями и дирижируя игрой коллектива в финальной трети поля.

Прорыв сезона отличился шестью забитыми мячами и шестнадцатью голевыми передачами, тем самым повторив рекорд Дмитрия Лоськова и Халка по количеству ассистов за один чемпионат России. Естественно, что после запоминающегося перформанса за Глушенковым выстроилась очередь из желающих, и Максим выбрал, вероятно, наиболее финансово выгодный вариант с трансфером в «Зенит».

Причем, если верить сведениям портала Тransfermarkt, «Локомотив» по большей степени остался у разбитого корыта, выручив за лидера лишь 6,3 млн евро. Питерцы получили в свое распоряжение лучшего плеймейкера РПЛ, который, хоть и хандрит периодически, имея напряженные отношения с главным наставником Сергеем Семаком, но все-таки делает разницу на поле, когда нащупает оптимальные кондиции.

Максим Глушенков fc-zenit.ru

К примеру, в текущей кампании российского первенства Глушенков, действуя по большей мере на позиции правого вингера, восемь раз огорчил противостоящие команды и отдал четыре результативных паса.

Илья Самошников

Казанский «Рубин» решил не продлевать контракт весной 2023 с Самошниковым и, казалось, что круг претендентов на него сузится до клубов нижней части таблицы РПЛ. Судьбоносным для Ильи стало приглашение от «Локомотива», где его услуги понадобились обжившемуся у руля команды Михаилу Галактионову.

Эксперимент российского специалиста с наделением профильного левого защитника обязанности фактически правого латераля принес свои плоды — Самошников засиял новыми красками, вспахивая газон по всей бровке. Регулярные подключения Ильи к атакам имели отражение в его личной статистике по итогам чемпионата России 2024/2025: четыре забитых мяча и два ассиста.

Возможно, показатели смотрелись куда более внушительно, если бы он доиграл сезон до конца, однако камнем преткновения послужила травма лодыжки. Без лишних раздумий в борьбу за Самошникова включился «Спартак», договорившийся с «Локомотивом» о трансфере универсала за 3,7 млн евро.

Тем не менее от данного перехода дивиденды до сих пор не получили ни «красно-белые», ни Илья, кажущийся пока инородным телом в «народной команде». Не исключено, что виной тому повреждение, после которого ему тяжело набрать игровой тонус.

Илья Самошников globallookpress.com

Фамилия Самошников крайне редко фигурировала в заявке «Спартака» как при Деяне Станковиче, так и его сменщике Вадиме Романове. Возможно перспективы россиянина в столичном клубе перестанут считаться туманными с приходом на тренерский мостик нового наставника, если руководство «красно-белых» решится на очередную рокировку.