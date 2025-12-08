Руководитель футбольного агентства Алексей Сафонов в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским разобрал любопытные аспекты последнего в этом году тура. Кроме того, с давним наставником Константина Тюкавина и ряда других игроков РПЛ дали оценку самым заметным футболистам и поговорили о ближайшей перспективах отечественного футбола.

О главном

— Краснодарцы по праву будут зимовать на первом месте?

— Считаю, что да. Команда еще прибавила, даже по сравнению с тем сезоном. Стабильнее всех прошли этот отрезок.

— Под занавес года увидели лучший матч чемпионата «Краснодар» — ЦСКА (3:2)?

— Как минимум, один из. Вышли и бились, безо всякого намека на предотпускное настроение. Понятно, при такой турнирной ситуации его и не должно быть, но тем не менее частенько случается. Искры летели, начиная со словесных эскапад и заканчивая собственно игрой. Пять голов увидели, все штанги пересчитали, перекладины. В общем, встреча удалась, до последних секунд держала в напряжении.

— Два удивительных мяча с угловых никак ведь не спишешь на отсутствие концентрации у обороняющихся?

— Наоборот, сверхответственность и при «стандартах» давила. Поэтому такие нелепые просчеты, когда сначала Мойзес остался совсем один, а затем Са забивал ногой из пределов вратарской. Агкацев опоздал, нужно было просто выходить и выбивать этот мяч кулаком. Ну, и Акинфеев при третьем голе тоже несвойственную ошибку допустил — всегда такие вытаскивал. Цена напряжения при такой борьбе за очки!

— «Спартак» — «Динамо» (1:1) — почему таким маловыразительным и безэмоциональным вышло дерби, когда можно было раскрепоститься в полной мере?

— Во-первых, приставка и. о. у обоих тренеров наложила негативный отпечаток. Во-вторых, только «Динамо» может забить четыре мяча и сыграть 1:1 — один себе и два отменили. Могло быть повеселее.

— Трудно всерьез оценивать встречу «Зенит» — «Акрон» (2:0) с учетом удаления у гостей на 14-й минуте. Тем не менее, что за провал случился с питерцами во втором тайме?

— Ушли в отпуск после первого тайма. Повели 2:0 на классе, уже посчитали очки, поэтому «Акрон» имел столько «дохлых» моментов под занавес встречи. Да и вообще у зенитовцев, в отличие от тех же ЦСКА и «Краснодара», глаза особо не горят. Больше карнавала и ламбады в голове. Да и все время какая-то информация выходит негативная — то об игроках, то о тренере. Такого извините за выражение «срача» в раздевалке претендента на «золото» быть не должно. Все это тоже влияет на отношение к игре. Как бы не пришлось при такой игре «Краснодара» столетие клуба еще на год переносить.

— «Локомотив» в Сочи мог забить гораздо больше, ограничившись 2:4. Настолько слабы хозяева, или «железнодорожники» вновь набрали ход к концу года?

— «Локо» набрал ход, а в «Сочи» просто набор футболистов. Меня удивляет, как появляются игроки типа Солдатенкова, который в каждой игре «привозит». На этот раз, два. Взяли помощником, но лучше иметь пару врагов, чем одного такого друга. Просто «доплавил» Осинькина, притом что вызывался в сборную. Интересно, кто его туда лоббировал.

— Можно сказать, что в этом туре победили те, кто имел большую мотивацию и меньше мыслей об отпуске?

— «Балтика», «Ростов», «Ахмат», наверное, да. К тому же хозяева перед отпуском всегда лучше настроены, чем гости. Исключение матч «Махачкала» — «Пари НН» (0:1), где это правило не сработало, хотя для махачкалинцев очки тоже на вес золота.

О тренерах

— Насколько верными выглядят выбор стартового состава и расстановка ЦСКА?

— Что Вильягра и Попович сразу вышли? Слушайте, ну первый тайм-то армейцы здорово играли, могли и в два повести. Потом просто силенок не хватило. А «ромб», не «ромб», это уже вторично. Я тебя слепила из того, что было. Челестини работает с теми, кто у него есть и соответствующие подбору игроков схемы придумывает. Правильно сказал, задайте вопросы спортивному директору. Понятно, хотел более сильных исполнителей в атаке, но в ЦСКА все по принципу НХЛ. При этом выжимает максимум. Молодежь прилично прибавила да и Круговой. Обляков тоже по-новому играет.

Что импонирует, никогда не валит на команду. Даже когда Акинфеев с «Локомотивом» в ближний угол пропустил, всю ответственность взял на себя. Тренер, а не коммерсант. В воскресенье справился с приличным давлением с учетом удаления. Вовремя провел замены, выпустив Алвеса и Мусаева. А до этого сказал очевидно футболистам «основы», играете на полную, сколько сможете. Так и Лобановский делал, когда говорил крайнему хаву: выкладываешься первый тайм на все сто, в перерыве меняю.

— Ролан Гусев не перемудрил со столь атакующим по именам составом?

— Может быть. Гусев вообще — парень своеобразный. Сначала что-то не то говорит или делает, потом извиняется. Конкретно здесь, если брать позицию Сергеева, так он их три за матч поменял. И только во втором тайме вернулся на привычную впереди. Не совсем понятно, почему вообще не было Бабаева, который в последних матчах неплохо смотрелся. Но после перерыва за счет замен получше смотрелись.

— У «Спартака» выход Романа Зобнина вместо Маркиньоса — попытка сыграть на удержание счета?

— Ну, так получилось, что сразу после этого пропустили. Психологическое давление на тренеров было сильное — оставят, не оставят, что дальше будет... Поэтому и в целом и в конкретных ситуациях вместо атакующего футбола увидели осторожный.

— Джонатан Альба в «Ростове», кажется, стал прямо-таки душой коллектива?

— Да, такая «душка». Хорошая «химия» с футболистами, за него реально бьются. И Миронов к нему бежит после реализованного пенальти, и болельщики шапки дарят. Спокойно пережил момент, когда говорили, что поменяют на Кержакова, или еще кого-то. Приятное впечатление производит и своей работой. Молодежь прогрессирует — Мелехин, Щетинин, Комаров... Наряду с «Локо» и ЦСКА лучшая работа в этом направлении у «Ростова». Как результат, сразу после матча губернатор продлил с испанцем контракт.

Хасанби Биджиев «Динамо» Мх

— Вчера случилась первая отставка зимы. Уход Хасанби Биджиева из Махачкалы — это окончательно и бесповоротно?

— Думаю, что да. Вы же видели и баннер болельщиков в укор Биджиеву, и молниеносную благодарность руководства на сайте, и какую-то его перепалку со своим вратарем по ходу матча. Зная Хаса, скажу, что он уже не вернется. Видимо, все это чувствовал. Хотя при взгляде со стороны особых претензий к нему быть не может. Всегда работает в командах, где нет игроков высокого уровня. Но даже Курск в финал Кубка выводил. И Махачкала по подбору слабее тех, кто ниже. При этом видно было, что команда тренерская. Не уверен, что эти футболисты в другой встроятся в игру нормально. Так же и после «Балтики», или вспомним тех, кто уходил от Бердыева.

— Игорь Осинькин не следующий?

— Не исключаю. Вообще не понимаю, зачем он туда полез. Имидж свой подпортил — сто процентов.

О персоналиях

— Джон Кордоба настолько мощнее всех, что от него даже габаритный Жоао Виктор отлетает?

— Конечно, мышечная масса серьезная. Единственное, чтобы не было такого, как в свое время у Комличенко, когда судьи каждый раз задумывались, а не симулирует ли. Здесь, конечно, бразильца полностью уничтожил.

— Эдуард Сперцян еще сильнее и замысловатее, чем в прошлом сезоне?

— Были небольшие перепады, но что лучший по системе «гол+пас» говорит о многом. И в воскресенье отдал пару идеальных передач, которые не использовали, тот же Кордоба. Показывает себя и старается, чтобы двинуться дальше в Европу. Очевидно, хочет уйти и играть там. Вопрос, когда.

— А из спартаковских полузащитников в субботу да и вообще по осени кто больше понравился?

— У Барко тоже были какие-то перепады, но из них он там самый сильный. Жедсон постепенно адаптируется, но период затянулся. Всегда возникают вопросы, когда игрок приходит за деньги, примерно которые платили за Вагнера, Халка, Витселя...

— Манфред Угальде играл, но не угадал с «Динамо» ни одного направления?

— Не тем голова забита — то туда продают, то сюда. Помню, когда в прошлом сезоне Тюкавин девять игр не забивал, только ленивый не упрекал его. Угальде тоже попал в психологическую яму. Играть-то он умеет.

— Как оцениваете отрезок вашего подопечного Константина Тюкавина после тяжелейшей травмы?

— Считаю, что отлично зашел. 13 матчей сыграл — 4 забил, 4 отдал, пенальти заработал. С «Зенитом» на Кубок вообще хороший гол — «плюнул», попал. Выплеснул все, что накопилось. Наверное, первые 2-3 игры после «крестов» у всех такое, что когда прыгаешь, проверяешь, как там что работает. Не ноет, на команду играет. Многое от партнеров тоже ведь зависит. Те, кому тот же Сперцян отдает пока посильнее Бабаева. Не в обиду тому, еще молодой. После зимних сборов все наладится окончательно.

— Бителло как-то бледно совсем выглядел со «Спартаком». Пресловутые чемоданные настроения латиноамериканцев?

— Тоже какие-то не те мысли периодически, похоже. Видим «терки» с агентом. Из тех, кого надо держать в ежовых рукавицах. А так яркий футболист.

— В «Локо», где вчера было три разного рода дубля, кого отметим?

— Батраков вообще весь год хорошо прошел, ниже уровня не падал. В Сочи сейчас тоже и гол, и пас — все легко получилось. Видно, что командный игрок — свои минуты, очки, секунды не считает. Вполне мог бить все пенальти, но отдает другим. Руденко два забил да и вообще отличный матч провел. Костяк русский, приятно смотреть. Напоминает «Зенит», когда этот «вираж» так называемый появился, россыпь талантов. Пиняев еще должен набрать форму. У этих локомотивцев есть безусловный потенциал.

— Почему Мирлинд Даку после долгожданного гола опять был не в своей тарелке?

— «Рубин» в последних семи матчах только однажды забил, что немножко удивляет. А один, даже Даку, в поле не воин. Видите, и до мячей в Ростове не дотягивался, и пенальти сейчас не пробил. По потенциалу их сравнивали с Кордобой, но сезон у албанца какой-то скомканный, хотя по-прежнему в тройке бомбардиров. Однако, Хиль уже обогнал — вот этот парень в «Балтике» даром времени не теряет!

О судействе

— Удаление армейца Мойзеса разве оправдано при такой высокой планке борьбы?

— Вполне можно было ограничиться желтой. Такой же вопрос к удалению у Махачкалы, когда игрок Нижнего убегал примерно к угловому флажку.

— Если уж удалять защитника «Акрона» с «Зенитом», то моментально, а не с помощью экрана, не так разве?

— Конечно. Но уровень игры в нашем чемпионате, пусть и невысок порой, но все же выше уровня судейства.

— Сантиметровые офсайды у «Динамо» — это все же не то, ради чего люди ходят на футбол, не так разве?

— Как у нас эти линии рисуют, хрен поймешь. Ждем, когда примут «правило Венгера» и начнут принимать решения в пользу атаки, что и было до введения VAR. А так, у кого ноготь, у кого еще что-то вперед залезло — все это не на пользу игре. Гол Кости, конечно, надо было засчитывать.

— VAR еще долго будет уничтожать российский футбол, который в условиях изоляции давно мог хоть как-то выбраться из-под его гнета?

— Черчесов тоже об этом сказал, зачем он нужен, если ошибок меньше не стало, а паузы просто убивают игру. Это не как в Испании или Англии, где решения у монитора обычно принимаются за 30 секунд. У нас по три минуты смотрят и всегда карательный вердикт — либо удаление, либо пенальти. Только один случай помню, что Левников настоял на своем. Всегда шучу, кому VAR, кому навар. А если к чемпионату мира еще введут угловые и желтые проверять, в РПЛ вообще кошмар начнется.

О перспективах

— Вопрос на поверхности — Романов или Гусев имеют шанс отделаться от приставки и. о.?

— Только при уходе. Если серьезно, Романов, думаю, в тренерском штабе в любом случае останется. А «Динамо» сложный клуб, там ничего предсказать невозможно. Но после таких высказываний Гусева не каждый главный тренер возьмет помощником человека, который может в спину плюнуть.

— Тюкавин сказал, что Шварца в аэропорт поехал бы встречать...

— Он не вернется, дети в Америке учатся. Обидна и обратная ситуация, что из-за политических событий наши талантливые ребята не могут к хорошим зарубежным тренерам поехать. Разрешение на работу сразу не дают, и вопрос отпадает. Или моему однофамильцу в «ПСЖ» просто не дают шансов.

Ролан Гусев globallookpress.com

— Динамовцы за искомый отрезок пропустили 26 мячей, чего с ними не случалось два десятилетия. Исправлению в обозримом будущем подлежит?

— «Динамо» всегда славилось тем, что почти не пропускали. Притом в разные времена — что при Новикове и Никулине, что со Штанюком и Яхимовичем. И вратари всегда были сильные, а тут за пол сезона все трое «напривозили» уже столько, мама не горюй. Нужны другие люди в центр обороны. Но удивительно вот что. Совет директоров ведь утверждает, кого из игроков берут. И когда председатель наблюдательного совета Степашин говорит, кого там понабрали, это странно. Осипенко стоил 8 миллионов евро, а не два рубля — без согласия высшего руководства такие сделки не происходят.

— Кому над чем еще в первую очередь надо поработать на трансферном рынке?

— ЦСКА, очевидно, нужен нападающий, раз нынешние на пару три забили. Посмотрим, что будет в «Зените». Когда в команде больше 1-2 бразильцев, всегда тяжеловато. «Спартаку» никого приобретать не надо, а наоборот выкинуть один из трех имеющихся составов. Тогда из раздевалки уйдет нервозность. А «Сочи» даже старик Хоттабыч не поможет.

— Как уходил вчера с поля Дмитрий Баринов, это было прощание с командой?

— По внешним признакам, с кем он там хлопался, я бы говорить не стал. Но ясно, что переговорный процесс затянулся. У нас была похожая ситуация, когда речь зашла о продлении Тюкавина. Но там Пивоваров совсем по-другому действовал. И обе стороны понимали, что при всех шероховатостях в контракте мы останемся в «Динамо». Здесь же такой уверенности, мягко говоря, нет. А Баринов — системообразующий игрок. Честно говоря, удивлен.

— Ваша первая тройка по итогам чемпионата?

— «Краснодар», «Зенит», ЦСКА.

— А на прямой вылет кто?

— «Сочи» и, наверное «Оренбург», хотя тому сильно не везло в последних матчах.

— Ждать нам уже качественного повышения уровня по весне, хотя бы не самой ранней?

— Надеюсь, что да. В год чемпионата мира всегда эмоциональный подъем у всех наблюдается. Плюс, сезон возобновляется кубковыми играми «Спартак» — «Динамо» и ЦСКА — «Краснодар». Хорошая затравка.