LiveSport.Ru рассказывает о заместителе генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгении Шевелеве, чьи шаги на трансферном рынке не понравились ни прошлому, ни нынешнему наставникам «армейцев».

Купили не тех, кто был нужен

С первого взгляда у ЦСКА нет поводов для расстройства. «Армейцы» за 16 туров набрали 33 очка (лучший результат с сезона-2015/16), отстают от лидирующего «Краснодара» лишь на одно очко, а в Кубке России вышли в полуфинал Пути РПЛ.

Однако эксперты давно отмечают, что, наверно, самой проблемной у москвичей является позиция центрального нападающего (в этом сезоне у Мусаева, Алеррандро, Шуманского на троих 6 голов, а у одного Облякова — 7). И главный тренер Фабио Челестини после очередного вопроса журналистов на пресс-конференции после кубкового матча с махачкалинским «Динамо» (2:1, 5:4 пен.) про нападающего не выдержал.

Каждую неделю вы спрашиваете про нападающих. Но почему вы не спрашиваете о них тех, кто их взял? Я могу объяснить, почему поменял одного, другого, но я не занимаюсь трансферами, не покупаю игроков. Я тренирую команду. Может быть, попросить клуб устроить пресс-конференцию с участием спортивного директора? И он вам все объяснит: что он сделал и собирается сделать. Фабио Челестини главный тренер ЦСКА

Это был далеко не первый публичный выпад тренера в сторону спортивного блока московского клуба. Несколькими днями ранее швейцарец после проигранного «Спартаку» дерби (0:1) посетовал на ограниченный состав ЦСКА и заявил, что команда несколько недель играет на пределе.

Фабио Челестини globallookpress.com

А месяц назад Челестини дал понять, что «армейцы» летом на трансферном рынке сработали против его пожеланий. «Качество точно важнее количества», — так сформулировал свое желание тренер, который хотел подписать всего двух, но качественных игроков. В итоге ЦСКА купил большое количество молодых ребят, которых надо развивать.

Как экс-милиционер стал топ-менеджером ЦСКА?

В настоящее время спортивный блок ЦСКА возглавляет Евгений Шевелев, который с декабря 2023 года занимает пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам. Именно он и должен отвечать за трансферы, совершённые клубом в последние 2 года.

В целом, у 40-летнего менеджера сложилась неоднозначная репутация. Как сказал бы Александр Мостовой, он нефутбольный человек: поначалу в родном Нижнем Тагиле работал милиционером. Но любовь к футболу вкупе с аналитическим складом ума перевесила.

Евгений администрировал форум фанатов Football Manager, вёл блог на Sports.Ru, а затем получил работу в компании InStat Football и занимался выпуском журнала для тренеров Soccer Coaching Russia, который Леонид Слуцкий в своё время назвал «лучшим чтивом о футболе на русском». Параллельно он развивался в сфере футбольной аналитики: ездил в Европу на платные семинары и на стажировки в клубы Серии А и Бундеслиги.

В итоге Шевелев получил предложение от Юрия Красножана войти в тренерский штаб «Терека». Так начался его карьерный путь в профессиональном футболе:

«Терек» (июль — октябрь 2013 г.);

сборная Казахстана (февраль 2014 г. — декабрь 2015 г.);

«Химки» (февраль — май 2018 г.);

«Оренбург» (июль — декабрь 2018 г.);

«Краснодар» (январь — декабрь 2019 г.);

«Сочи» (январь — ноябрь 2020 г.);

ЦСКА (ноябрь 2020 — наст. время).

До прихода в ЦСКА Шевелев работал исключительно тренером-аналитиком. В московском клубе ему поручили решить более масштабную задачу: создать аналитический отдел, которым он и будет управлять. Вместе с тем молодой специалист принимал активное участие в разработке и внедрении в управленческую деятельность «армейцев» собственных цифровых инструментов.

Евгений Шевелев pfc-cska.com

В силу действия ряда факторов внутри ЦСКА началось изменение структуры управления и перераспределение принятия решений. В результате этих преобразований Шевелев в декабре 2023 г. пошёл на повышение и получил назначение на пост заместителя гендиректора по спортивным вопросам.

Спортивный директор ищет игроков. У меня задача чуть другая — чтобы селекция, академия, молодежная команда и все другие отделы клуба работали вместе, в одном направлении. Чтобы не было ситуаций, в которых у нас есть суперигрок в молодежке, а мы на его место привезли другого. Евгений Шевелев заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам

Таким образом, Андрей Мовсесьян, который занимал должность спортивного директора, после этого, по сути, вновь оказался в роли обычного скаута. Как впоследствии говорил менеджер, он в 2024 г. уже «не был фронтменом» и в декабре окончательно покинул клуб.

Андрей Мовсесьян spartak.com

Именно бывший спортивный директор в 2020 г. привёл Шевелева в ЦСКА. Но об аналитике, который, можно сказать, «подсидел» его, Мовсесьян, в октябре устроившийся в «Спартаке», остался далеко не самого хорошего мнения. В частности, он даже перед гендиректором Бабаевым обвинял Шевелева в подлоге, поскольку в его отчетах по игрокам неоднократно подсвечивались одни цифры и умалчивались другие, из-за чего браковались кандидатуры селекционного отдела.

Шевелев обиделся — не помню, на что, — и не здоровался со всем селекционным отделом. Да обижаться-то можно сколько угодно. Но прояви уважение к коллеге, а не разворачивайся при виде селекционера. Не только меня. Это очень характеризует человека. Андрей Мовсесьян бывший спортивный директор ЦСКА

Тем не менее, в ЦСКА оставили Шевелева, который теперь, как заявил Бабаев, отвечает за спортивную стратегию и за перестройку спортивного блока, начиная с детско-юношеской академии. Функции спортивного директора, которые ранее выполнял Мовсесьян, тоже перешли к нему.

Работа ЦСКА на рынке оставляет желать лучшего

ЦСКА уже много лет живёт в условиях ограниченных финансовых возможностей. А с ведением санкций после 2022 г. их стало еще меньше.

После того как ЦСКА потратил много денег на Бруно Фукса, Чидеру Эджуке и Адольфо Гайча, клуб не располагал значительными средствами на трансферы. Нужно было подбирать показатели, по которым можно было бы проверять качественных игроков. Евгений Шевелев заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам

Клуб стал использовать современные инструменты поиска и мониторинга футболистов по всему миру. Но трансферная политика ЦСКА в 2024-2025 гг. была, как минимум, противоречивой. Ни одно окно не прошло однозначно успешно.

Так, усилиями Шевелева и его подопечных в феврале 2024 г. команду пополнили два 19-летних полузащитника — Сид Ахмед Аиссауи из Алжира (за 250 тыс. евро) и Амирхоссейн Риванди из Ирана (за 100 тыс. евро). Фактически спортивный блок не помог Владимиру Федотову усилениями, в связи с чем команда заняла 6-е место, а тренер был уволен из-за неудовлетворительных результатов. «Подставил», — так Мовсесьян высказался о том, как Шевелев подсобил наставнику «армейцев».

Несмотря на уход Фёдора Чалова и объективную необходимость подписания забивного форварда, ЦСКА летом 2024 г. эту задачу не решил. Ни купленный за 1,5 млн евро Артем Шуманский (2 гола за 23 матча), ни подписанный свободным агентом Секу Койта (3 гола за 26 матчей), ни арендованный у «Сочи» Сауль Гуарирапа (5 голов за 29 матчей) большой пользы не принесли.

Трансферы зимой 2025 г., по информации «СЭ», вообще привели к конфликту главного тренера Марко Николича с Евгением Шевелевым. Наставник хотел взрослых, готовых футболистов, которые могли бы сразу сделать разницу.

Марко Николич globallookpress.com

А ему привезли нападающего Алеррандро (за 4,2 млн евро), который из Бразилии приехал с лишним весом, и Родриго Вильягру (за 3,7 млн евро), которого Николич принципиально не выпускал всю весну. В итоге тренер ставил в состав молодых воспитанников, с которыми взял бронзу РПЛ и Кубок, а в июне, получив предложение от греческого АЕКа, оперативно покинул московский клуб.

Ну и этим летом, как было сказано, ситуация повторилась: вместо качественных футболистов, которых просил рулевой команды, спортивный блок за 15,75 млн евро привёз 8 молодых требующих развития игроков (6 из них младше 21 года). Из них на данный момент в составе ЦСКА регулярно появляются только 20-летний Матеус Алвес и 27-летний Жоао Виктор, которым закрыли «дыру» в обороне после внезапного ухода Виллианы Роши.

Справедливости ради стоит отметить, что ЦСКА из-за большого количества санкций сложнее всех, подписывать новичков. Шевелев рассказал, какие стадии отбора проходят кандидаты на оформление трансферов:

1) готовность футболиста ехать в Россию;

2) готовность футболиста ехать в санкционный клуб;

3) готовность ЦСКА удовлетворить финансовые запросы футболиста (у «армейцев» не самые высокие зарплаты);

4) возможность договориться с клубом о сумме трансфера и способе его перевода (если футболист — не свободный агент).

Если добавить в этот список критериев пожелания тренера, то круг претендентов на подписание может практически сойти на нет. Поэтому то, что в ЦСКА в принципе приходят новички, это уже успех.

Какой у Шевелева «кредит доверия»?

С учетом такого количества «промахов», которые случились у ЦСКА на трансферном рынке в последнее время, у многих возникает вопрос, почему Евгений Шевелев продолжает руководить спортивным блоком «армейского» клуба? Проще всего ответить, что Шепелев — это человек Максима Орешкина, который с мая 2020 г. возглавляет совет директоров ЦСКА.

Максим Орешкин globallookpress.com

В пользу этой версии говорит тот факт, что глава аналитического отдела получил повышение спустя месяц после выступления перед Владимиром Путиным на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023, где представил ему возможности технологий для аналитики футбольных матчей. Орешкин при этом предложил внедрять данную технологию в региональные школы.

В то же время стоит смотреть на этот вопрос шире. Шевелев ответственен за работу клуба по нескольким направлениям, и ЦСКА в других сферах работает хорошо:

два раза подряд сделали правильный выбор главного тренера (Николич и Челестини);

футболисты продаются вовремя и за хорошие деньги (например, Файзуллаев за 7,5 млн евро, Давила за 7,5 млн евро, Келлвен за 6 млн евро, Виллиан Роша за 5 млн евро, Зделар за 1,3 млн евро, Помазун за 1,2 млн евро и др.);

академия регулярно поставляет молодых игроков, способных заиграть в основе главной команды.

Кроме того, именно под руководством Шевелева в ЦСКА была выстроена новая система поиска талантливых игроков. В ее основе лежит разветвленная сеть скаутов и консультантов в России и за рубежом. В частности, Шевелев сам не раз ездил в Латинскую Америку и Африку, налаживая деловые связи.

Всё о футболе России

Вместе с тем, интересной на сегодняшний день кажется новость, что новым скаутом ЦСКА стал бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. Можно подумать, что в ЦСКА таким ходом решили подстраховаться и заранее найти потенциальную замену Шевелеву, на которую могут решиться в случае дальнейших более серьезных провалов с трансферами «на вход».