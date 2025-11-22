По информации СМИ, ЦСКА ближайшей зимой может оформить трансфер нападающего «Урала» Максима Воронова.LiveSport.Ru рассказывает о карьере 18-летнего форварда екатеринбуржцев и причинах, почему «армейцы» обратили на него внимание.

ЦСКА нужно решить проблему нападения

Центральный нападающий давно является чуть ли не самой проблемной позицией в составе ЦСКА. После ухода Фёдора Чалова в ПАОК летом 2024 г. «армейцы» так и не обзавелись постоянным и, самое главное, забивным форвардом.

Приглашение Сауля Гуарирапы в прошлом и Алеррандро в текущем сезоне не решило проблемы. Артем Шуманский тоже можно считать трансферным провалом москвичей, а Тамерлан Мусаев пусть и неплох, но в плане результативности далеко не лучший бомбардир команды в сезоне-2025/26:

Иван Обляков — 7 голов;

Кирилл Глебов — 6 голов;

Матвей Кисляк — 5 голов;

Данил Круговой — 4 гола;

Тамерлан Мусаев — 3 гола.

В этой ситуации появление новостей о желании ЦСКА уже ближайшей зимой оформить трансфер центрального нападающего можно было ожидать. Так, по информации «Чемпионата», красно-синие близки к договоренности по трансферу форварда екатеринбургского «Урала» Максима Воронова.

Президент «шмелей» Григорий Иванов оперативно отреагировал на появившиеся в СМИ информацию.

Мы никаких переговоров ни с кем не ведём. Воронов — наш футболист. Если кого-то продадим, сразу сообщим об этом. На данный момент даже разговоров об этом нет. Самим нападающих не хватает. Григорий Иванов президент «Урала»

Однако футбол знает много историй, когда руководители клубов и игроки говорят одно, а на самом деле всё обстоит по-другому. Тем более, основания для того, чтобы 18-летним нападающим, которого прозвали «уральским Ямалем», интересовался топ-клуб РПЛ, есть.

Из Сибири на Урал, а мечта — Европа

Максим Воронов родился 18 октября 2007 года в Тюмени. Отец мальчика к футболу был неравнодушен и играл на любительском уровне. Так что неудивительно, что сын в 6 лет начал заниматься футболом. Но Максима отдали не в академию главной команды города — «Тюмени», а в другую секцию, которую, несмотря на неоднократные обращения «горожан», не покидал до начала 2022 г.

Максим Воронов fc-ural.ru

Тогда Воронов принял более солидное предложение — от академии екатеринбургского «Урала». Следующие 1,5 года нападающий выступал за оранжево-черных в Юношеской футбольной лиге, где в общей сложности за 42 матча наколотил 64 гола, а в сезоне-2023 завоевал звание лучшего бомбардира турнира.

Голеадорские успехи молодого парня не остались незамеченными. В апреле 2023 г. нападающий получил приглашение на селекционный сбор юношеской сборной России U-16 под руководством штаба Андрея Аксёнова. Проявив себя, оформив дубль в контрольном матче со сверстниками из «Локомотива», Воронов впоследствии стал регулярно вызываться Андреем Евгеньевичем в национальную команду, собранную из игроков 2007 года рождения.

А в сентябре 2023 г. парня впервые привлекли к тренировкам вместе с основной командой «Урала». Дебют же в составе «шмелей» состоялся 20 июля 2024 г. Евгений Аверьянов решился выпустить 16-летнего пацана во втором тайме домашней встречи 2-го тура Первой лиги против «Шинника», когда уральцы «горели» 0:1. Но риск оправдался — Воронов на 89-й минуте, уже при ничейном счёте сделал ассист на Сильвие Бегича, который забил победный гол (2:1)

Тренер продолжил доверять молодому форварду и через 2 недели выпустил его на поле с первых минут. Впервые за «Урал» Воронов забил в 4-й игре на взрослом уровне и стал самым молодым автором гола в истории екатеринбургского клуба, и тем самым, тоже принес победу — над «Уфой» (2:0).

Из-за возраста Максиму пока физически сложно выдерживать темп на протяжении всех 90 минут. Поэтому его либо заменяли после выхода в старте (в 8 играх — в основном, в первой части сезона, при Евгении Аверьянове), либо выпускали на замену (в 17 играх — в основном, во второй части сезона, при Олеге Шатове).

Возможно, по причине ограниченного игрового времени форварду не удалось перенести на взрослый уровень высокую результативность. Помимо гола «Уфе», долгое время в его активе был точный удар по воротам «Химок» в Кубке России.

Максим Воронов fc-ural.ru

Но всё же сверкнуть Воронову удалось: он отличился в 3-х последних матчах чемпионата — с «Уфой» (2:1), с «Тюменью» (2:1) и со «СКА-Хабаровск» (3:1). Особенно ярким получился перформанс с сибиряками, когда юноша уже в компенсированное время сначала сравнял счет, а потом отдал голевую передачу на Юрия Железнова. Такое выступление позволило ему попасть в символическую сборную Первой лиги по итогам тура, а также быть признанным лучшим игроком мая.

В нынешнем сезоне Максим продолжил регулярно играть за «Урал»: принял участие в 13 матчах при среднем времени 24 минуты за игру. Мирослав Ромащенко лишь трижды включал нападающего в стартовый состав, но это не помешало ему оформить два дубля. Первый — в матче с «Волгой» (4:0), а второй — в матче с «Уфой» (3:2), которая, видимо, стала «любимой» для парня.

Мечта — попробовать себя в Европе. Без разницы, в какой команде. Хотя бы в «Аяксе». Максим Воронов нападающий «Урала»

Для исполнения мечты Максиму стоит «обрасти мясом», поскольку кроме выносливости его слабой стороной считается единоборства. Физических данных нападающему пока не хватает, но с возрастом это обязательно придет. Тем более с таким ростом, как у Максима (185 см).

А вот чем он выигрывает на поле, так это голевым чутьем — умением вовремя открыться и, даже находясь под давлением, хладнокровно завершить эпизод или найти хорошее продолжение. Благодаря высокой скорости Воронов может легко убежать от защитников и поразить ворота хорошо поставленным ударом, причем как с правой, так и с левой ноги. С позиции тренеров он заслуживал похвалы быстрым пониманием установок, трудолюбием, неуступчивостью, высоким уровнем мотивации.

Трансфер возможен, но переход отложат?

С одной стороны, Воронов скорее всего будет не единственным зимним приобретением ЦСКА на позицию центрфорварда. Инсайдеры сообщали, что «армейцы» рассматривают варианты с возвращением Фёдора Чалова и выкупом Дмитрия Воробьева у «Локомотива».

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

С другой стороны, эти потенциальные приобретения не взаимоисключающие — если опытные нападающие нужны красно-синим здесь и сейчас, то Воронов — это инвестиция. За его трансфер говорят небольшие затраты (интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего нападающего в 500 тысяч евро) при возможном получении в будущем как игровых, так и финансовых выгод.

Предстоящей весной ЦСКА будет бороться за золото чемпионата России, да и в Кубке России начались решающие стадии розыгрыша. Поэтому в случае перехода Воронова в московский клуб просматриваются два варианта.

Первый — это выступление за молодёжную команду «армейцев» в МФЛ. Но и там никто не гарантирует места Максиму — придётся выигрывать конкуренцию у Ивана Тарасенко и Александра Маркова.

Второй — это аренда в «Урал» до конца нынешнего сезона. Оранжево-чёрные точно не откажутся от такого варианта, когда им самим, со слов Иванова, не хватает нападающих. Посмотрим, что же выберут в ЦСКА.