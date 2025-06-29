«Урал» заменил Шатова на Ромащенко. Вернет ли экс-помощник Черчесова Екатеринбург в РПЛ?

«Урал» не выполнил главную задачу на сезон — вернуться в Премьер-Лигу. И в екатеринбургском клубе произошла перестановка на тренерском мостике: команду покинул Олег Шатов, а главным тренером стал Мирослав Ромащенко.

Возвращать «Урал» в РПЛ призвали легенду клуба

23 июня, за два дня до начала предсезонной подготовки, «Урал» объявил о назначении главным тренером Мирослава Ромащенко. На этом посту 51-летний специалист формально заменил Сергея Томарова, хотя на самом деле обязанности наставника екатеринбуржцев фактически исполнял Олег Шатов.

Бывший полузащитник сборной России вошёл в тренерский штаб «Урала» в июне 2024 года, спустя год после завершения игровой карьеры. А уже в ноябре начинающему тренеру пришлось взять бразды правления в команде на себя.

«Шмели», впервые за 11 лет вылетевшие из Премьер-Лиги, начали сезон-2024/25 под руководством Евгения Аверьянова. Его назначение изначально выглядело экспериментом — да, он является легендой «Урала» (с 1998 по 2008 гг. защитник провел более 300 матчей, а когда повесил бутсы на гвоздь, перешел в тренерский штаб екатеринбургской команды), но опыт работы главным тренером он не имел.

Евгений Аверьянов fc-ural.ru

Тем не менее, оранжево-черные начали чемпионат неплохо: в первых девяти турах было набрано 18 очков (отставание от лидера было одно очко) и забито больше всех голов (15). Но в следующих восьми матчах «Урал» заработал всего 9 очков, и команда завершила первый круг на четвёртой позиции.

И все же руководство клуба не собиралось расставаться с Аверьяновым, как минимум, до зимнего перерыва. Но тренеру не повезло — домашний матч 17-го тура с «Родиной», который завершился вничью (0:0), посетил губернатор. Тот остался недовольным, что «Урал» при всех созданных для него условиях (в т.ч. финансовых) не показывает требуемый результат. Это стало приговором для Аверьянова.

Шатов не спас родной клуб от провала

Исполняющим обязанности главного тренера назначали Олега Шатова. Судя по результатам, тренерская перестановка явно пошла на пользу: «шмели» до зимнего перерыва в Первой лиге добыли три победы и одну ничью, а в Кубке России прошли «Химки». В этом свою роль сыграли как мощный эмоциональный импульс, который получила команда со сменой наставника, так и изменения в игре — «Урал» перешёл на схему с тремя защитниками, но с высокой линией обороны и акцентом на атаку.

Олег Шатов fc-ural.ru

Таким образом, Шатов, будучи воспитанником екатеринбургского футбола, заслужил одобрения у президента «Урала» Григория Иванова. Однако утвердить молодого тренера в должности клуб не мог, поскольку у него отсутствовала тренерская лицензия категории PRO. В связи с этим главным тренером официально стал Сергей Томаров (он вошёл в штаб Аверьянова вместе с Шатовым), хотя по факту распределение полномочий осталось прежним.

В январе тренерский штаб был усилен Мирославом Ромащенко. Насколько оправданным оказалось приглашение белорусского специалиста — это дискуссионной вопрос. Но по некоторой информации футболистам «Урала» весной было очень неудобно подстраиваться под требования штаба, поскольку взгляды Шатова, Томарова и Ромащенко сильно расходились.

Впрочем, и сам клуб зимой не отработал на трансферном рынке на отлично. Не удалось сохранить железобетонного игрока основы — левого защитника Лео Гогличидзе, которого выкупил «Ахмат». Не был продлен контракт с легендой клуба Эриком Бикфалви, а вместо него приобретен форвард «Факела» Евгений Марков, который за 13 матчей в Екатеринбурге не сделал ни одного результативного действия.

Евгений Марков fc-ural.ru

В итоге выступление «Урала» во второй части сезона было нестабильным. Прослеживалось отчетливое разделение на домашние и гостевые игры. На своем поле «шмели» в семи матчах одержали пять побед (набрано 16 очков), а на выезде из шести раз выиграли лишь однажды (6 очков). Роковыми стали потери очков в матчах с «Соколом», который вылетел во Вторую лигу (0:0), а также с «Ротором» (0:0), «Арсеналом» (0:0) и «Родиной» (2:3).

«Урал» так и остался четвёртым, пройдя второй круг вровень с «Торпедо», которое опередило «шмелей» на 6 очков и вышло в РПЛ со второго места. Оранжево-чёрные отправились в стыки, где их соперником стал «Ахмат».

В двухматчевом противостоянии сильнее оказался грозненский клуб, хотя у Екатеринбурга есть основания пенять на работу судей и называть результат несправедливым. Арбитры отменили два гола «Урала», не поставили пенальти в ворота «Ахмата», но назначали 11-метровый в ворота «шмелей», а в первой игре за разговоры удалили Шатова.

Таким образом, «Урал» с одним из самых больших бюджетов в Первой лиги на повышение не пошёл, но не это стало причиной ухода Олега Шатова. Данное решение 34-летний специалист принял для себя за месяц до окончания чемпионата, о чем заранее уведомил руководство клуба.

Это мое внутреннее решение. Я понял, что нужно двигаться дальше. Олег Шатов

Со слов президента «Урала» Григория Иванова, Олег решил сосредоточиться на учёбе, набраться побольше опыта, которого в минувшем сезоне немного не хватило.

Со стороны приглашать снова не стали

У руководства «шмелей» было несколько вариантов для приглашения на пост главного тренера. Так, в СМИ фигурировали имена Сергея Юрана, только что ушедшего из «Ахмата» Сергея Ташуева, экс-тренера «Сочи» и ЦСКА Владимира Федотова, бывшего наставника «Чайки» Евгения Калешина. Однако в конечном итоге выбор был сделан в пользу Мирослава Ромащенко.

Мирослав Ромащенко fc-ural.ru

Как и в случае с Аверьяновым и Шатовым, такой выбор для клуба, который по меркам Первой лиги входит в категории «топ» и других задач кроме как вернуться в РПЛ не имеет, вызывает вопросы. Конечно, общий тренерский стаж белорусского специалиста насчитывает более 20 лет. Но из них главным тренером профессионального клуба он проработал всего полтора года.

Опыт работы Мирославом Ромащенко главным тренером: томская «Томь» (июнь — август 2008 г.);

белгородский «Салют» (декабрь 2009 г. — май 2010 г.);

грозненский «Ахмат» (август 2023 г. — апрель 2024 г.).

Большую же часть тренерской карьеры Ромащенко был помощником Станислава Черчесова и отвечал за анализ соперников и выбор тактики. В этом плане тренер составил разнообразное резюме: были и середняки («Терек» и «Амкар»), и топ-клубы («Динамо») РПЛ, и национальная команда (сборная России), и заграничные команды («Легия» и «Ференцварош»).

Ромащенко захотел возобновить самостоятельную работу во главе футбольного клуба в июле 2023 года, когда «Ференцварош» после вылета из квалификации Лиги чемпионов отправил в отставку штаб Черчесова. У Мирослава почти сразу же возник вариант с «Ахматом», который после пяти поражений в шести матчах расстался с Сергеем Ташуевым.

В Грозном Ромащенко отработал главным всего 23 матча. По началу он не вносил серьезных изменений в игру, которую поставил Ташуев. На этом «багаже» удалось набрать 8 очков за 4 матча, в том числе сыграть вничью со «Спартаком» и «Краснодаром».

После паузы на октябрьские игры сборных результат у «Ахмата» пропал: 6 поражений подряд (включая Кубок). Но Ромащенко сохранил за собой пост и после зимнего перерыва изменил схему: перешел на игру в три центральных защитника. Дела сильно лучше не стали: «Ахмат» выиграл два матча из пяти. А после вылета из Кубка от «Оренбурга» клуб и тренер пришли к выводу, что команду, имеющую отрыв от зоны вылета всего 3 очка, нужно как-то встряхнуть накануне решающей фазы борьбы за выживание. И решили это сделать сменой тренера.

Второй невыход в РПЛ Иванову не простят

В пользу назначения Ромащенко говорит его полгода работы в штабе «Урала». За это время он успел познакомиться как с самой с командой, так и с реалиями ФНЛ. Поэтому сразу после назначения Мирослав указал на главную проблему «шмелей» на данном этапе.

Сейчас мы в такой ситуации, где от нас ушли несколько игроков, а времени у нас совсем мало — «Урал» позже всех начнёт подготовку к сезону. Сейчас мы отстаём от наших конкурентов на трансферном рынке. Мирослав Ромащенко

Тренер говорит про правого защитника Мингияна Бевеева и опорного полузащитника Ивана Чудина. В то же время «Урал» договорился о продлении контракта с основным опорником команды Тимуром Аюповым и игроком ротации центральным защитником Артёмом Маминым. Ведутся переговоры с Александром Селиховым. В ближайшее время должен быть подписан контракт с белорусским экс-защитником «Ротора» Дмитрием Прищепой.

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А на фоне возможного ухода Андрея Егорычева в «Крылья Советов» оранжево-черные хотят подписать другого атакующего полузащитника — Романа Акбашева, который в составе «Черноморца» по системе «гол+пас» в минувшем сезоне Первой лиги с 17 очками стал вторым. Так что клуб во главе с президентом Григорием Ивановым ведет работу по комплектованию команды. И не спроста.

«Урал» и по статусу, и по возможностям, и по составу снова будет фаворитом предстоящего сезона Первой лиги. Однако это не помогало по итогам минувшего чемпионата даже войти в тройку призеров. Есть предчувствие, что второй неудачный год может вызвать перемены не только в тренерском штабе, но и в руководстве.