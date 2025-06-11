Сергей Ташуев: Мне не нравилось, как играл ЦСКА при Николиче, не увидел развития

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением об уходе Марко Николича из ЦСКА, а также назвал причины своего ухода из грозненского клуба.

«Николич сбегает быстрее в АЕК, где есть лучшие условия»

— Как отреагировали на уход Николича из ЦСКА?

— Какая реакция должна быть? Это проблемы Николича. У нас приглашают иностранных тренеров — типа «европейских». То один приходит, то другой. Николич во второй раз в российский клуб пришёл. Почему эта ситуация вызывает такой ажиотаж? Ушёл и ушёл. Николич что-то выиграл?

— Выиграл Кубок России с ЦСКА.

— Ну и что? Во время просмотра этого матча, от такой игры ЦСКА я лично уснул. Ни одного голевого момента это слишком большая роскошь для огромной армии болельщиков московского клуба. Мы слишком высоко приподнимаем иностранцев, а не смотрим, что у себя рядом находится. Тот же Володя Федотов занял второе место с ЦСКА, выиграл Кубок России. А во второй сезон работал с молодёжью. Но почему-то его убрали. Так и не понял, в чём были причины такого решения.

Это я всё к чему говорю, надо себя уважать, в нашей стране великолепный, очень сильный тренерский цех. А приглашать Николича ради какого-то ромба……Этот ромб давно забытое старое. И когда в ромбе на матч финала Кубка выходят четыре опорника — Бистрович, Обляков, Кисляк, Пьянич, при этом ни одного быстрого инсайда, то какой может быть футбол?

Поэтому у меня нет никакого комментария по поводу того, что ушёл Николич, мне лично всё равно. Это проблемы московского клуба, что серб решил покинуть московский клуб. Надо искать другого тренера, лучше нашего российского специалиста. А Николич пусть приходит в «Ахмат», когда команда находится на 16-м месте, и поднимет эту команду на седьмую строчку по XG и недонабранным очкам. Посмотрим, что у него получится. Я выстроил очень хорошую структуру, но мне, к сожалению, не хватило тех, кто будет её реализовывать.

Мне не купили материала, ни одного футболиста. Лучший опорник Оливейра ушёл, у меня не осталось ни одного игрока на эту позицию. Тем не менее у меня получилось построить хороший футбол, который радовал глаз. Молодой Ибишев, когда пришёл, у него были хорошие задатки: скорость и бойцовские качества, а через три месяца его пригласили в сборную России. Он прибавил во всех аспектах игры, включая организацию и тактические нюансы. Это работа нашего тренерского штаба.

Пускай Николич сделает такое, возьмёт команду на последнем месте и поднимает её. Но на 16-е место то он не идёт, а сбегает быстрее в АЕК, где есть лучшие условия. Задумайтесь, господа менеджеры клубов, ищите специалистов у нас. Повторюсь, в нашей стране полно талантливых тренеров.

— Получается ЦСКА при поиске тренера надо делать акцент на российских специалистов?

— Первично всегда делается акцент на тех тренеров, которые находятся у тебя дома. Потом спрашивают, почему российские специалисты не едут за рубеж. В моей большой карьере было несколько вариантов, вплоть до французского «Нанта». Но мне сразу говорили, что нужно знание языка.

Я не могу понять, почему тот же Станкович говорит на итальянском языке? Значит, в Европе не берут тренеров из-за языкового барьера, а мы берём тренера, слова которого переводят. А что такое перевод? Это вообще не то. Личка немного вот разговаривает на русском языке, но он до этого несколько лет проработал в «Динамо-Бресте». Мы с ним вместе соперничали, давно ещё знаю. Он ещё в Белоруссии заговорил на русском языке. Но Личка — это исключение из правил.

— Среди кандидатов на пост главного тренера ЦСКА журналисты акцентируют внимание на Личке, Игнашевиче, Осинькине, Гусеве….

— Конечно, у армейцев сейчас полно кандидатур.

— Мне импонирует вариант с Сергеем Игнашевичем.

— А чем импонирует?

— Нравилась игра его «Балтики», плюс хорошо, когда есть преемственность в клубах.

— Я не против абсолютно ни одного тренера. Как решит ЦСКА — так и будет. А Серёга Игнашевич в стане красно-синих долго играл. Я его, кстати, вместе с Тархановым воспитывал в самарских «Крыльях» после того, как мы взяли этого футболиста с Орехово-Зуево, ещё совсем молодым. Ему не хватало мастерства. Но каждый день по полтора часа работали с ним над техникой. Но что важно, Сергей оказался обучаемый и с хорошим характером.

В итоге клуб его через год продал его в «Локомотив». Он для меня ученик, условно начинал карьеру Сергея, много работал с ним. Поэтому к нему отношусь с уважением как к футболисту. Но как специалисту ему ещё надо всё доказывать, совсем молодой. Одна «Балтика» это очень мало, тем более команда, к сожалению, вылетела из РПЛ. Но, возможно, Игнашевичу стоит дать шанс и назначить на пост главного тренера ЦСКА. Он — легенда ЦСКА. Но тренерская профессия не подразумевает слово «легенда», а подразумевает слово «мастерство».

Сергей Игнашевич globallookpress.com

— Вы в одном из интервью на вопрос, согласились ли вы бы возглавить в ЦСКА, ответили, что кто бы отказался возглавить такой клуб.

— Как решат руководители ЦСКА. Ни один сейчас российский тренер не откажется от возможности работать в стане армейцев. А так желающих полно. Если мне сейчас позвонят из любого российского топ-клуба, то, конечно, соглашусь. У меня был такой вариант, когда я с «Ахматом» занял пятое место, не буду называть команду. Но мне сразу вопрос задали: «А как "Ахмат"? Если сами с клубом решите вопрос, тогда будем разговаривать». У меня тогда было три года контракта с грозненцами, и остался в клубе. А команда, которая звала, находилась в пятёрке.

Повторюсь, в топ-команду пойдёт любой тренер. Но решает всё равно клуб, исходя из своей структуры, стиля игры. Для меня, если честно, ценен только один клуб — «Краснодар», потому что я начинал работать у Сергея Николаевича Галицкого. Ему понравился атакующий стиль, и он мне дал пятилетний контракт, когда увидел игру на сборах. До этого было соглашение на два года.

Но в силу определённых причин пришлось уйти. При этом приверженность стилю есть до сих пор. Сергею Николаевичу нужен специалист под стиль. Это везде так работает в нормальных клубах, как в той же «Барселоне». Нужно подбирать специалистов под стиль, а никак по-другому. Поэтому у ЦСКА должен быть свой стиль игры. Какой он?

«Не считаю, что Николич подставил ЦСКА»

— А при Николиче у ЦСКА не было своего стиля игры?

— Для меня — нет, потому что команда создавала мало голевых моментов, не проводила красивые комбинации, как я это называю — этюды: розыгрыши в штрафной площади, демонстрация нестандартных действий футболистов, врывания в штрафную площадь. Надо учить индивидуальности и на это направлять игроков. А какая индивидуальность в ЦСКА была при Николиче? Пьянич отдаёт передачу Кисляку, Кисляк — на Облякова, а тот дальше пасует, чтобы что-то придумали впереди. И всё. Мне не нравилось, как играл ЦСКА. При Николиче не успел увидеть развития. Он начал что-то делать, все восхищались игрой, ромбом. Да, была структура игры. Но не более того.

— Возвращаясь к потенциальном тренеру в ЦСКА. Обязательно ли назначать россиянина?

— Это дело ЦСКА. Иностранец тоже возможен. Но тогда подписывайте контракт правильно, чтобы была неустойка такая, чтобы нельзя было просто так уйти.

Марко Николич globallookpress.com

— Неустойка Николича — 600 тысяч евро, его контракт выкупили. То есть, неустойка должна быть нормальная при приглашении иностранных специалистов?

— Конечно. Если клуб приглашает иностранного специалиста, надо ставить заранее серьёзную неустойку. И смотреть, как среагирует специалист. Тогда станет понятно, для конкретного тренера это проходной клуб или нет, или он хочет по-настоящему работать. При неустойке в пять миллионов евро Николич может быть и не пошёл бы в ЦСКА работать. Но кто его знает? Это только предположения.

— Получается в ЦСКА сами себе вырыли яму по контракту с Николичем?

— Cогласен, именно так. Если бы армейцы поставили бы большую сумму неустойки, они бы больше понимали. Условно Николич бы сказал: «Меня не устраивает этот вариант». Тогда бы в ЦСКА понимали, что, возможно, работа в их команде — это проходной вариант. Наверное, так. Точно не знаю.

— Кстати, вы сказали о «Краснодаре». Как-то поздравили с чемпионством?

— Я не писал Сергею Николаевичу, написал Володю Хашигу, мы с ним в хороших отношениях. Думаю, он передал мои поздравления Галицкому. Не хочу лишний раз тревожить Сергея Николаевича. Очень рад чемпионству «Краснодара».

— Возвращаясь к Николичу. После ухода в Марко в ЦСКА написали, что разочарованы, и что не были готовы к такому сценарию. Сборы уже начинаются 22 июня. Со стороны тренера это подстава клуба?

— Думаю, нет. До 22 июня ещё 12 дней. Страшного ничего нет. Сейчас ЦСКА, «Пари НН» — без тренера (по неофициальной информации нижегородцы уволили Виктора Гончаренко, хотя официального объявления ещё не было — прим. ред). В «Динамо» официально ещё не объявили. Трансферное окно работает, специалисты работают. А план сборов расписать — это две секунды. У каждого специалиста он есть всегда, это годами наработанные вещи. Ничего особенного страшного тут нет. Николич всё равно находился в отпуске. План сборов обычно формируется заранее, его отправляют. Новый главный тренер в ЦСКА просто скорректирует его под себя.

— Сейчас в футбольном сообществе люди, говоря об уходе Николича, делятся на два лагеря: одни говорят, что это нормальная ситуация, другие называют его предателем.

— Это вообще непрофессиональное слово. Слово «предатель» к тренерской профессии вообще не имеет отношение. Когда тренера просто выбрасывают на улицу, никто же не кричит — менеджерам: «Предатели!». Они же тоже ответственны за определённые ситуации. Нельзя обвинять человека, не зная всех нюансов. Да и вообще не надо судить. Ничего страшного для ЦСКА не случилось, возьмите нормального специалиста из России.

— Николич — переоценённый специалист в российском футболе?

— Не скажу так. Но я не вижу в нём ничего особенного. У нас таких тренеров полно, не хуже.

— После такой ситуации для Николича навсегда закрыты двери в российский футбол, РПЛ?

— Футбольный мячик круглый, нигде двери не закрываются. Я на своём веку сам это испытал. В своё время стал вторым в чемпионате Белоруссии, выиграл Кубок Белоруссии, дошёл до «Торино» в Лиге Европы, обыграл третью команду Дании, тогда тренировал Шахётр (Солигорск). Где солигорский «Шахтёр» и третья команда Дании? Ну, представьте? В Италии проиграли, так как не хватило состава, а дома сыграли вничью. Был шикарный матч. Вроде успешно всё, но чемпионом стал «Динамо-Брест» во главе Лички. Там вложились во всё.

Но владелец клуба почему-то убрал Личку, что-то ему не понравилось. А моё второе место тоже посчитали неудачей. Ко мне приехал владелец клуба и сказал, что мы расстаёмся. Сказал: «Мяч — круглый. Мы ещё увидимся». Мне ответили, что такого не произойдёт. Потом мне позвонили: «Надо срочно команду вытаскивать, надо становится чемпионами». В итоге выиграли с клубом первенство Белоруссии.

— Константин Генич написал, что, скорее всего, уход Николича связан со во внутриклубной атмосферой, по тому, что Марко хотел делать, но ему не позволяли. В ключевые причины ухода, как вы думаете?

— Не в курсе, это личное дело Николича. При чём здесь я? Не знаю же нюансов. Я такой же специалист, как Николич.

Владимир Федотов globallookpress.com

— А такие ситуации — это поводу задуматься, что нужно звать как можно меньше иностранцев в клубы РПЛ?

— Я бы так категорично не говорил. Но, на мой взгляд, руководителям клубов надо обратить внимание на наш тренерский цех. Мы — не хуже. Российский тренер хорошо бы работал в ЦСКА. Как это было, повторюсь, с Володей Федотовым. Я завидую белой завистью Карпину и Осинькину. Работать пять-шесть лет в одном клубе — огромная роскошь на сегодня. Сам мечтаю о том, чтобы мне дали столько времени. Это позволило бы мне фундаментально подготовить команду, поставить серьёзную игру, создать коллектив футболистов, которые будут прогрессировать. Хотя мне даже в «Ахмате» удалось это сделать. Сразу трое чеченцев впервые в истории играли в сборной России.

«После первого стыкового матча был жёсткий разговор с некоторыми футболистами»

— По «Ахмату». В чём ключевые причины вашего ухода из команды?

— В двух словах не скажешь. Но мы великолепно прошли сборы перед возобновлением сезона, футболисты очень хорошо работали. Руководители приезжали, смотрели, все были довольны. Из 11 контрольных матчей мы 10 выиграли, несмотря на то, что игроки находились под большими нагрузками. И начало весенней части получилось очень хорошим, сразу результат пошёл, в том числе в матчах с «Локомотивом», «Рубином». Восемь матчей подряд без поражений, обыграли «Краснодар» втором составом в игре Кубка России.

Но этот момент может быть где-то самоуспокоил всех. Потом к нам подошли ведущие футболисты после травм. И тут началось уже небольшое возражение: «Почему не играем?». Я им объяснял популярно, что они не готовы. У вас был семь месяцев простоя, вы не набрали форму. Начались разговоры за спиной, почему этот футболист играет и так далее. Хотя игроки примерно одного уровня. Такие разговоры — это не очень хорошо. Ты ставишь обойму футболистов — сыгранную, физически подготовленную, борешься за выживание. В такой ситуации нельзя рисковать, шансы давать. Как говорили эксперты, что «Ахмат» — ювелирно подготовленная команда. Я должен был делать ставку на футболистов, которые готовы, а потом делать ротацию в силу разных причин. Но, к сожалению, у меня не получилось с управлением этим большим хозяйством.

А вторая составляющая ухода — требовалось усиления, с которым в итоге не получилось. У нас не было ни одного нападающего, опорника после ухода Оливейра. Говорил, что мы не усилимся, то будет очень тяжело. В итоге мы никого не купили. На это были объективные причины, санкции на «Ахмате». Клуб выделял деньги, но не получилось. В итоге мы играли впереди с одним Мелкадзе, и то он не первый нападающий, а больше второй, так как в оттяжке играет.

Сергей Ташуев globallookpress.com

— В какой-то момент в «Ахмате» стал рушиться микроклимат?

— Когда пошли определённые трудности, микроклимат стал сильно рушиться. В той же раздевалке это почувствовал. Спрашивал футболистов: «Что происходит?». Мне отвечали, что всё хорошо. Я строгий по дисциплине, но очень отходчивый. В какой-то момент опустил этот момент. Проиграли «Пари НН» после несуразного пенальти. А мы два не забили, с перебивом. При хорошей игре с «Акроном» уступили. В обеих матчах было огромное наше территориально и игровое преимущество, много моментов, но по итогу — два поражения. Это немного нас завело в психологическую яму, и я в какой-то момент почувствовал, что в моей команде пошли определённые группировки. Упустил этот момент.

Почему? Для этого надо провести большой анализ. Но в любом случае я задачу решил. Для меня важно, чтобы мне давали создавать своё. Но, к сожалению, не дали. Значит, так клуб решил. Хотя своей работой в «Ахмате» доволен. Могу сказать так: хорошо, что грозненский клуб прошёл это чистилище, тяжёлый год. Это лучше, чем занять 11-е место. Теперь там будут ценить работу тренеров, правильно оценивать футболистов. После этого сезона сразу вылезло всё наружу и стало понятно, кто есть кто. Надо глобально что-то менять, систему работы.

— Хорошие ли шансы у «Ахмата» на что-то серьёзное в следующем сезоне?

— Тут логика чисто философская. Пройдя чистилище в прошедшем сезоне, следующий год должен быть хорошим.

— «Ахмат» в итоге выиграл второй стыковой матч у «Урала» и остался в РПЛ. Ваш уход позволил взбодрить команду?

— Тут неправильное слово «взбодрить». После первой стыковой игры в раздевалке прошёл серьёзный разговор на повышенных тонах с некоторыми футболистами. Я отреагировал достаточно жёстко. Понимал, что в этой ситуации точки соприкосновения найти сложно. Поэтому я просто отошёл в сторону, не более того. Но то, что «Ахмат» остался в РПЛ — моя заслуга, а также футболистов и клуба. Один матч что-то решает, что ли? Я подготовил команду. В решающем матче тренеру, главное, не мешать.

— А почему был жёсткий разговор с некоторыми футболистами?

— Я подробности из раздевалки не имею право разглашать.

— Есть ли сейчас предложения от других клубов?

— Писала пресса об «Урале». Но без понятия, откуда идёт такая информация. Я ни с клубом, ни с агентами не связывался. Никто мне звонил. Меня Григорий Викторович Иванов знает хорошо, всегда может набрать. У меня есть один вариант на перспективу, команда ставит задачу за два-три года добиться задач серьезного уровня. Команда из России. Но большего сказать не могу. Пока идёт первичный диалог, хочу ещё другие варианты рассмотреть. Взял паузу на размышление, нахожусь в санатории в Белоруссии, привожу себя в порядок, готовлюсь к работе, сезону. Полон идей и сил.