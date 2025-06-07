Не прошло и года: «Крылья Советов» наконец-то расстались с Осинькиным и назначали Адиева

С завершением сезона-2024/25 в Самаре наконец-то произошло то, о чём говорили все последние 9 месяцев: из «Крыльев Советов» ушёл главный тренер Игорь Осинькин.

Волжанам потребовалось 10 дней для того, чтобы определиться с новым наставником команды. Им стал Магомед Адиев, чью кандидатуру лично согласовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Подведём черту под работой Осинькина в Самаре и разберём, что будет с «Крыльями Советов» при Адиеве.

«Крылья» с Осинькиным: победа в ФНЛ, середняк РПЛ, клуб-донор

Игорь Осинькин занимал должность главного тренера «Крыльев Советов» с июля 2020 года. На тот момент для специалиста это стало повышение после четырёх успешных лет в «Чертаново», которое он привёл к победе во втором дивизионе, а также к пятому и третьему местам в таблице ФНЛ.

У самарского клуба, вылетевшего тогда из РПЛ, стояла только одна задача — возвращение в Премьер-Лигу. И команда Игоря Витальевича выполнила ее сверхуверенно: набрали за 42 матча рекордное 101 очко, забили 100 голов (разница составила +74), а Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром с рекордными 40 голами.

Параллельно «Крыльям Советов» удалось дойти до финала Кубка России, но в решающем матче волжане не сдюжили с московским «Локомотивом» (1:3).

Успешное выступление команды во многом было обеспечено во время летнего трансферного окна. В Самару из «Чертаново» перебрались сразу семь молодых талантливых футболистов: голкипер Иван Ломаев, защитник Александр Солдатенков, полузащитники Юрий Горшков, Роман Ежов и Максим Витюгов, нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.

Это все стало возможным благодаря многолетним тесным взаимоотношениям «Крыльев Советов» и агентства Павла Андреева. Его частью также стал переезд Осинькина в Самару. По сути была выстроена целая пирамида по доводке игроков с юниорского уровня до профессионального взрослого футбола: из школы «Чертаново» футболисты переходили в «Крылья», где их продолжал воспитывать и обучать Игорь Витальевич, а затем они шли на повышение в «Спартак», «Локомотив» или «Зенит».

Максим Глушенков globallookpress.com

Таким путем за 5 лет прошли Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков, Антон Зиньковский и др. При необходимости (в частности, для получения игровой практики) некоторые футболисты могли переезжать на берега Волги (например, Николай Рассказов, Игорь Дмитриев, Владимир Шитов, Сергей Бабкин и др.).

После возвращения в Премьер-Лигу «Крылья Советов» выступал примерно на одном уровне:

сезон-2021/22 — 41 очко, 8 место;

сезон-2022/23 — 32 очка, 12 место;

сезон-2023/24 — 41 очко, 9 место;

сезон-2024/25 — 31 очко, 10 место.

Будучи командой-донором, которая регулярно продает системообразующих игроков, самарцам было тяжело рассчитывать на борьбу за более высокие позиции. Но постоянная подпитка из клубов-партнеров молодежью позволяла «Крыльям» держаться на плаву: вылет не грозил, потому что в Премьер-Лиге было полно команд слабее.

Игорь Осинькин также принес «Крыльям Советов» узнаваемый стиль игры. Волжане, несмотря на случавшиеся всплески и падения, всегда играли по схеме 4-4-2 с опорой на контратаки, но с минимальным прессингом. А если соперник предпочитал атаковать с широкими флангами, то команда изредка переходила на 3-4-3.

История расставания: руководство региона было настроено решительно

«Крылья Советов» — это клуб, который принадлежит Самарской области. Поэтому смена руководства региона, которая произошла в мае 2024 года, не могла не сказать на футбольном клубе.

На протяжении всего сезона-2024/25 в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможной смене тренерского и административного штаба «Крыльев Советов». Однако изменения проходили постепенно: в октябре ушел спортивный директор Сергей Корниленко, в феврале вместо Вадима Андреева генеральным директором стал Роберт Тер-Абрамян. И вот наконец дело дошло и до Осинькина.

Игорь Осинькин globallookpress.com

Формальной причиной для того, чтобы не продлевать контракт, стало невыполнение задачи, поставленной на сезон — попасть в топ-8 РПЛ. «Крылья» же стали десятыми, отстав на 8 очков от заветной восьмёрки. Хотя, как отметил в интервью Игорь Витальевич, об этой задаче впервые заявили лишь в сентябре, а усиление состава произошло только под закрытие трансферного окна.

Наверняка важным аспектом в принятии решения о расставании со специалистом для руководства клуба стала его высокая зарплата. По информации СМИ, она составляла 7,4 млн рублей в месяц.

«Если тренер стоит 1 млн в месяц, 12 млн в год, а у нас платят 100 млн, это вызывает вопросы», — еще в ноябре цитировали губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева телеграм-каналы. По сути уже тогда стала понятна судьба Игоря Витальевича. Если бы не обязанность выплаты всей оставшейся до конца срока зарплаты, контракт с ним мог бы быть расторгнут досрочно.

Кроме того, тогда же Федорищев инициировал расследование по поводу коррупционной схемы, якобы выстроенной в судейской системе российского футбола. А ещё он обратил внимание на чрезмерное влияние агентского сообщества. Возможно, именно близость Осинькина к агенту Павлу Андрееву стала для тренера «чёрной меткой».

Тем не менее, пятилетняя совместная история «Крыльев Советов» и Игоря Осинькина подошла к концу. Теперь 60-летний специалист уже входит в шорт-лист грозненского «Ахмата» и нижегородского «Пари НН».

Выбирали между двумя кандидатами — решили оставить обоих

Совет директоров «Крыльев Советов» рассматривал двух кандидатов на пост главного тренера- экс-наставника «Ахмата» и «Химок» Магомеда Адиева и члена тренерского штаба «Крыльев Советов» с 2020 года Сергея Булатова.

По опубликованным инсайдам, за Булатова выступал Вадим Кумин, представитель спонсирующего клуб банка «Солидарность». Адиева же поддерживал избранный в январе председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев. Окончательное решение принимал губернатор, и он согласовал кандидатуру Адиева.

Игорь Осинькин и Сергей Булатов globallookpress.com

Тем не менее, Булатов останется в Самаре и войдёт в тренерский штаб Адиева. Кажется, что руководство решило «подстраховаться» на случай, если у нового главного тренера не пойдёт, и заранее подготовило возможную замену.

Выбор самарцев в пользу 47-летнего специалиста кажется логичным. Напомним, у «Крыльев Советов» остается непогашенная 900-миллионная задолженность перед компанией «РТ-Капитал» — это чуть не помешало клубу получить лицензию на предстоящий сезон РПЛ, однако ограничений от РФС на трансферы он не избежал: теперь ему разрешены лишь аренды и подписание свободных агентов.

«Крылья Советов» переходят в эконом-режим. Адиеву же уже не раз приходилось работать в условиях ограниченных ресурсах. В сезоне-2018/19 он возглавлял махачкалинский «Анжи», который погряз в долгах и экономил даже на обедах, но это не помешало команде выступить в чемпионате лучше «Енисея».

Магомед Адиев globallookpress.com

В апреле этого года Адиев пришел в многострадальные «Химки» и за 6 матчей сумел напрямую сохранить команду в Премьер-Лиге. Как и годом ранее, грозненский «Ахмат». Так что умение работать с теми игроками, кто есть, можно назвать одним из главных преимуществ нового наставника «Крыльев».

«Крылья» при Адиеве: что ожидать?

Руководство «Крыльев Советов» оставило прежнюю задачу в силу — попадание в топ-8 РПЛ. С учётом тех имен, которые сейчас фигурируют в СМИ как потенциальные подписания (полузащитники Зиньковский, Дмитриев, Салтыков, Смелов, а также нападающие Раков и Макаров) оно настроено серьезно.

Адиев является сторонником прагматичного футбола. Так что при нем по идее самарцы должны в большей степени играть на результат. Команды Магомеда Мусаевича, в основном, играют в расстановке с тремя центральными защитниками, от обороны, низким блоком, что кардинально отличается от тактики Игоря Осинькина.

В сборной Казахстана подобный футбол помог в квалификации на чемпионат Европы 2024 одержать 6 побед в 10 играх и дойти до стыковых матчей.

Но в «Ахмате», как говорил защитник Арсен Адамов, игроки ходили к Адиеву с просьбой сменить тактику, а тренер был против. В итоге чеченский клуб в сезоне-2024/25 к сентябрю, ни разу не выиграв, оказался предпоследним, и в Грозном приняли решение расстаться с Адиеым.

Теперь тренер получает новый шанс, а команду ожидает впервые за долгое время перезагрузка (по крайней мере, в игровом плане). Посмотрим, к чему приведёт этот союз.