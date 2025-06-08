Ничего личного — это бизнес. Николич после триумфа с ЦСКА сбегает в греческий АЕК

1 июня футбольный сезон-2024/25 в России завершился финалом Кубка. Победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти одержал московский ЦСКА, повторив рекорд «Локомотива» по числу выигранных титулов (9).

Неделей ранее «армейцы» завершили сезон Российской Премьер-Лиги домашней победой над «Пари НН» (2:0), что позволило занять третье место и завоевать бронзовые медали чемпионата России.

В общем, сезон для красно-синих завершился, осторожно говоря, более чем хорошо. Но пребывать в радостном настроении «армейскому» сообществу пришлось меньше недели.

Как греки заманили лучшего тренера РПЛ весны 2025 года

Вечером в пятницу, 6 июня, информационное поле отечественного футбола взорвал инсайд «Чемпионата»: афинский АЕК хочет назначить одного из творцов успеха ЦСКА главного тренера москвичей Марко Николича наставником своей команды. И если сербский специалист согласится на работу на Пиренеях, то клуб выкупит его контракт с россиянами.

Ситуация не стояла на месте, а продолжала развиваться — инсайдер Иван Карпов сообщил, что греки уже договариваются с Николичем, а выкупить контракт у ЦСКА будет стоить 600 тыс. евро. Греческие источники, в свою очередь, заявили о том, что стороны уже согласовали двухлетний контракт с зарплатой 1,7 млн евро в год.

Для сравнения в Москве Николич зарабатывал 1,2 млн евро в год, а также получил бонус при подписании контракта и 500 тысяч евро за победу в Кубке России. Таким образом, остается лишь урегулировать оставшиеся вопросы с «армейцами».

Сказать, что новость шокирующая — это ничего не сказать. Николич возглавил ЦСКА ровно год назад, а намедни он говорил: «Очень рад, что взял первый трофей в ЦСКА. Меня приняли здесь с теплотой. Я настроен в следующем сезоне только на золото в чемпионате России. Надо быть максималистом».

Серб имел на руках действующий контракт с московским клубом на еще один год. Специалист сам не искал работу в других командах и более того вел переговоры с «армейцами» о новом соглашении.

Марко Николич globallookpress.com

Однако, по данным Sport24.gr, в дело вмешался АЕК. Лично убеждать Николича прилетал в Белград владелец афинского клуба Мариос Илиопулос. А спортивный директор греков Хавьер Рибалта, с которым Николича связывают давние тёплые отношения, уже провел со специалистом четыре встречи, во время которых проанализировали состав команды и его будущее формирование.

Получается, что у ЦСКА просто-напросто увели тренера из-под носа. Конечно, красно-синие еще могут попытаться уговорить его остаться, но шансов на это, кажется, мало.

Всё о футболе России

Можно было бы предположить, что вся эта история возникла в результате агентской работы по выбиванию из ЦСКА контракта «пожирнее». Но как сообщает собеседник «Чемпионата», это не так: «Николич сам хочет уйти из ЦСКА. Он понимает, что уходит на пике».

Николич решился покинуть Москву не просто так

Серб был недоволен двумя аспектами работы в ЦСКА. Во-первых, тренеру не понравилось то, как клуб сработал во время зимнего трансферного окна. Напомним, тогда под самый конец сборов были подписаны Алеррандро (провёл на поле всего 180 минут, не совершив результативных действий) и Родриго Вильягра (вообще не появлялся на поле), а трансфер Лоррана сорвался в последний момент.

В более жесткой форме сообщалось, что Николич имеет конфликт с заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгением Шевелевым — он, якобы, подписывал молодых, а не опытных футболистов, готовых делать разницу здесь и сейчас, как просил Николич. Марко, считая, что летом ситуация останется прежней, даже вроде как требовал отставки функционера. Но в ЦСКА на этот ультиматум не пошли.

Во-вторых, Николич выражал недовольство принятым в футбольном клубе процессам принятия решений. Речь идет про то, что в ЦСКА тренер обычно не очень глубоко погружён в трансферную кампанию клуба и по сути только работает с теми футболистами, которые ему подвозят скаутская и селекционная службы.

Также важную роль в принятии решения о переезде из Москвы в Афины сыграли возможности чаще видеть семью (между Грецией и Сербией всего 800 км) и участвовать в еврокубках (АЕК по итогам прошлого сезона пробился в Лигу конференций, где возьмёт старт во втором отборочном раунде). Так, ещё в октябре Николич заявлял, что ему не хватает еврокубков: «Скучаю по этому».

Алеррандро globallookpress.com

Афинский клуб имеет большие амбиции. В минувшем сезоне он занял четвёртое место в греческой Суперлиге, но этому предшествовали чемпионство и вице-чемпионство. АЕК хочет вернуться на вершину таблицы и, что самое главное, может задействовать необходимые ресурсы (напомним, АЕК зимой сумел продать «Спартаку» Ливая Гарсию за 20 млн евро). А это, в сравнении с ЦСКА, является неоспоримым преимуществом.

Уход Николича — потеря для ЦСКА и РПЛ, но не предательство

Чувства руководства и болельщиков ЦСКА можно понять: когда главный тренер с действующим контрактом внезапно «кидает» команду ради более оплачиваемой работы, его, как правило, зачисляют в категорию «предатели». Но его нужно поблагодарить за проведенный сезон (и прежде всего, за весну 2025 год, когда ЦСКА проиграл лишь раз).

И не стоит забывать, что футбол — это бизнес. Если тренер захотел досрочно расторгнуть контракт, то имеет на это полное право — нужно лишь выплатить неустойку другой стороне, чего собственно осталось дождаться.

Уход Николича естественно станет потерей и для ЦСКА, и для всей Премьер-Лиги. Марко, вернувшись в этом сезоне в Россию спустя три года и после работы в ОАЭ, доказал, что является качественным специалистом.

Первую половину сезона серб не стал вносить изменения в тактические построения, подготовленные прошлым тренерским штабом ЦСКА во главе с Владимиром Федотовом: команда играла по схеме 3-4-3. К зимнему перерыву удалось довести команду шестой, но с небольшим отставанием от топ-3 (6 очков).

ЦСКА globallookpress.com

Во время зимних сборов Николич сумел усилить команду не трансферами, а постановкой стабильной слаженной игры по схеме 4-3-1-2 со знаменитым ромбом в центре. Поэтому ударное выступление ЦСКА после перерыва (10 побед, 6 ничьей, 1 поражение) — это результат именно тренировочного процесса под руководством сербского специалиста.

Кто вместо Николича может возглавить ЦСКА?

Теперь ЦСКА нужно в авральном порядке искать нового наставника. В первую очередь, на ум приходят имена трёх возможных кандидатов на пост главного тренера.

Игорь Осинькин. Бывший наставник «Крыльев Советов» больше всего по тактическому рисунку игры соответствует принципам игры Николича. Игорь Витальевич ставил клубу из Самары схему 4-4-2 («армейцы» весной использовали похожую расстановку 4-3-1-2), а также практически отказывался от прессинга (ЦСКА и «Крылья Советов» заняли по итогам сезона-2024/25 14-е и 15-е места в лиге по интенсивности прессинга). Однако главным риском при потенциальном назначении 60-летнего специалиста станет отсутствие у него опыта работы на таком высоком уровне.

Игорь Осинькин globallookpress.com

Марцел Личка. А вот чешский тренер во главе московского «Динамо» два последних сезона активно боролся за медали чемпионата России. И причем год назад он чуть не выиграл с бело-голубыми золото РПЛ. Впрочем, приглашение 47-летнего специалиста может стать неким тактическим экспериментом: его команды отличаются креном игры в атаку и наличием немалого числа проблем в обороне. А вот ЦСКА, наоборот, обладает набором из одних из самых надёжных защитников в РПЛ, а вот игра нападающих вызывала вопросы.

Станислав Черчесов. Бывший главный тренер сборной России скорее сам хотел бы получить назначение в клубе Российской Премьер-Лиги. Однако после ухода из венгерского «Ференцвароша» он на клубном уровне не работал уже два года, за которые на его счету было лишь 6 неудачных матчей во главе сборной Казахстана. Не растерял ли Черчесов за это время тренерскую сноровку?

Конечно, на рынке из свободных тренеров есть Владимир Федотов, но ЦСКА с ним год назад расстался не самым гладким образом. Помимо него без работы находятся Сергей Ташуев и Сергей Игнашевич, но вряд ли их уровень удовлетворит руководство ЦСКА. А чтобы вернуть Леонида Слуцкого или Василия Березуцкого, которые работают, соответственно, в Китае и в Азербайджане, необходимо выкупать их действующие контракты.

В общем, перед руководством ЦСКА неожиданно встала сложная проблема. Посмотрим, как оно будет решать ее.