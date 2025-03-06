Трансферная головоломка. Запутанный переход Вильягры в ЦСКА

Проделывал футбольный путь в расположении «железнодорожников»

Родриго Роман Вильягра появился на свет 14 февраля 2001 года в городе Мортерос, расположенном в провинции Кордова в центральной части Аргентины. Оттачивать футбольные навыки он начал в кругу своих братьев Кристиана и Гонсало, с которыми гонял мяч на площадке около дома.

Судьба последнего сложилась крайне трагически — в 2018 году Гонсало, долгое время борющийся с лейкемией, ушел из жизни. Родриго признавался, что вспоминает его перед каждым выходом на поле и все достижения на футбольном поприще посвящает ему.

Кристиан, являющийся воспитанником «Росарио Сентраль», долгое время выступал на профессиональном уровне и успел отметиться в Европе, где защищал цвета харьковского «Металлиста». Его младший брат также обучался в академии «железнодорожников», куда поступил в возрасте двенадцати лет.

Во взрослую обойму «Росарио Сентраль» Родриго привлек Диего Кокка, отдававший предпочтение схеме 4-2-3-1 во время работы в расположении «желто-синих» и использующий молодого игрока на позиции одного из двух опорных полузащитников. Дебют Вильягры за «железнодорожников» состоялся во встрече Копа Либертадорес против «Либертад Асунсьон» и оказался разочаровывающим — клуб из Парагвая в домашних стенах одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Родриго Вильягра rosarioplus.com

Тем не менее по-настоящему закрепиться в составе «Росарио Сентраль» ему не удалось: игровое время он получал лишь в кубковых поединках, появившись в матче Лиги Професиональ 2019/2020 всего на четырнадцать минут.

«Матадор» из Кордовы

Засидевшись в статусе резервного исполнителя «Росарио Сентраль», Вильягра в августе 2021 перебрался в «Тальерес». Пожалуй, на данном этапе переход в расположение «матадоров» выглядит лучшим решением в профессиональной карьере аргентинца.

Главный тренер клуба из Кордовы Александер Медина сходу сделал ставку на Родриго, который успешно вписался в структуру игры уругвайского специалиста. В кампании чемпионата Аргентины 2021 Вильягра появился на поле в 21 встрече, выйдя со стартовых минут в девятнадцати из них.

Родриго Вильягра lmdiario.com.ar

Медина, прививающий «Тальересу» интенсивный футбол и акцентирующийся на активном прессинге, ценил Вильягру за его цепкость в отборе и постоянный напор, благодаря которым он не давал свободного пространства оппонентам в центре поля.

Родриго выделялся физическими кондициями, позволяющими ему проделывать работу на газоне за себя и за того парня на протяжении всех девяноста минут поединка. В сезоне 2022 хавбек отыграл за «матадоров» в 52 матчах во всех турнирах, превратившись в одну из главных фигур команды.

Вместе с «Тальересом», у руля которого находился уже Педру Кайшинья, Вильягра добрался до четвертьфинальной стадии Копа Либертадорес. Дальнейшее продвижение «альбиазуль» по турнирной сетке ведущего южноамериканского клубного турнира преградил «Велес Сарсфилд», которым, что любопытно, руководил Александер Медина, подаривший когда-то Родриго билет в большую игру.

Финальным аккордом полузащитника в «Тальересе» стал розыгрыш 2023 года — Вильягра оставался первой скрипкой в середине поля «матадоров», однако к нему пришло понимание, что пора двигаться дальше и переходить на новый уровень.

Родриго Вильягра clubtalleres.com.ar

Покидал Кордову он со скандалом, выражая недовольство действиями клуба в переговорах с потенциальными покупателями. В конце 2023 «Монтеррей» был близок к подписанию Родриго за 6 млн долларов, однако в последний момент сделка сорвалась.

Вильягра после неудавшегося трансфера в мексиканский клуб присоединился к предсезонной подготовке «Тальереса» по приказу главного тренера Вальтера Рибонетто. Вот только тренировался он отдельно от основной группы, что намекало на скорый его отъезд из стана «матадоров».

Разбитые мечты

«Ривер Плейт» ударно завершил зимнюю трансферную кампанию 2024 года, подписав сразу нескольких новичков. В последний вагон успел запрыгнуть Вильягра, чье будущее в рядах «Тальереса» не внушало оптимизма, — «альбиазуль» удачно избавились от взбунтовавшегося игрока, получив за него от клуба из Буэнос-Айреса 11 млн евро.

Родриго, перейдя в ряды «миллионеров», исполнил детскую мечту и признался, что был шанс переехать в Европу, однако ради «Ривер Плейт» он отказался от него. Полузащитник строил огромные планы при переезде в столицу Аргентину и желал поднять над своей головой Кубок Либертадорес в цветах «красно-бело-черных».

Правда достаточно быстро надежды Вильягры разбились о суровую реальность, когда главный тренер «Ривер Плейт» Мартин Демичелис усадил его на скамейку запасных. Игровую практику хавбек получал в кубковых турнирах, оставаясь резервным исполнителем в кампании Лиги Професиональ.

Ситуация изменилась с приходом на тренерский мостик «миллионеров» Марсело Гальярдо в августе 2024. С октября Вильягра стал главным выбором 49-летнего специалиста в центре поля команды, часто занимая позицию единственного разрушителя в тактических построениях аргентинского наставника.

Родриго Вильягра riverelmasgrande.com

От победы в Копа Либертадорес вместе с «Ривер Плейт» Родриго остановился буквально на расстоянии вытянутой руки, распрощавшись с турниром на полуфинальной стадии. «Атлетико Минейро» разбил клуб из Буэнос-Айреса в первой встрече со счетом 3:0, превратив ответный поединок в формальность.

Единственным трофеем Вильягры в рядах «миллионеров» стал Суперкубок Аргентины, который «Ривер Плейт» забрал к себе в коллекцию после тяжелой виктории над «Эстудиантес».

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Счастливая история Родриго в рядах столичной команды продлилась недолго — между ним и представителями клуба возник конфликт на фоне туманного будущего игрока. Он хоть и неплохо зарекомендовал себя под началом Гальярдо, но в дальнейшие планы тренера в роли основного исполнителя не входил.

31 января Вильягра обрел статус свободного агента, при этом игрок остался должен «Ривер Плейт» неустойку в размере 10,5 млн долларов за разрыв трудового соглашения. Планировалось, что данную сумму за него внесет фонд Foster Gillet Group, после чего вернет средства за счет продажи аргентинца в другой клуб, которым мог стать «Эстудиантес».

Вот только дефолт владельца бизнес-группы Фостера Джиллетта оставил Родриго ни с чем — платеж на счет «Ривер Плейта» так и не поступил, из-за чего в должниках остался сам игрок.

Шанс от Маскерано

Выступления за сборную Аргентины для Вильягры на данном этапе ограничились редкими вызовами в молодежку «альбиселесте».

Первый шанс надеть футболку национальной команды ему предоставил Фернандо Батиста, включивший Родриго в заявку на мартовские товарищеские поединки U20 в 2019 году. Полузащитник дважды появился на поле против сверстников из Японии и Саудовской Аравии, занимая излюбленное место в опорной зоне.

Родриго Вильягра globallookpress.com

Следующее приглашение в ряды «альбиселесте» поступило от Хавьера Маскерано, возглавлявшего команду U23. Вильягра выглядел крайне убедительно, защищая цвета «Тальереса», чем привлек внимание аргентинского специалиста.

Осенью 2023 года Родриго дважды вышел со стартовых минут на контрольные поединки против сборной Японии, отыграв один из них от звонка до звонка. Ожидалось, что Маскерано включит хавбека в обойму команды на ОИ в Париже, но сага с переходом из «Тальереса» в «Ривер Плейт» и отсутствие полноценной игровой практики в стане последних оставили Вильягру за бортом олимпийской сборной Аргентины.

Смелые действия ЦСКА

«Армейцы» детально изучили финансовую составляющую сделки по приобретению Вильягры и согласились выкупить 50% прав на него за 4 млн долларов, которые поступят на счет «Ривер Плейт».

Статус свободного агента позволяет столичному клубу оформить переход Родриго после закрытия трансферного окна в РПЛ и заявить его на вторую часть сезона. Аргентинский полузащитник подписал контракт до конца декабря 2028 года с опцией продления на 1 год.

Таким образом «армейцы» закрывают образовавшуюся брешь на позиции опорного полузащитника после отъезда Саши Зделара в Санкт-Петербург.

Единственным номинальным исполнителем на данное амплуа являлся Максим Мухин, который текущий сезон проводит либо на скамейке запасных, либо вне заявки команды. К примеру, во встрече 19-го тура против «Зенита» Марко Николич использовал Матвея Кисляка в роли «волнореза».

Родриго Вильягра и Роман Бабаев ЦСКА

Теперь в распоряжение сербского тренера поступает профильный опорный полузащитник, который привык действовать ближе к центральным защитникам и специализируется на отборе мяча, а не создании креатива в атаке.

Вильягра заточен под активный прессинг, специализируясь на плотной опеке оппонентов и лишении их пространства для маневра. При относительно небольших габаритах (рост 1,78 см) аргентинец обладает хорошими физическими данными, которые способствуют его большей выносливости на футбольном поле.

Родриго Вильягра

ЦСКА, упустивший нескольких потенциальных новичков на зимнем трансферном рынке, решил громко хлопнуть дверью после его завершения и осуществить замысловатый переход.

Оправдают ли себя немалые усилия, которые представители клуба потратили ради перехода Вильягры, покажет остаток розыгрыша Российской Премьер-лиги и Кубка России.