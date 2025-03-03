Трансферный дайджест. 25 февраля — 3 марта

Томас Мюллер

«Бавария», нападающий, 35 лет

Этот форвард — живая легенда мюнхенского клуба. Мюллер выступает за «Баварию» уже с 2007-го года, а сейчас футболист может покинуть родную команду.

По данным Get Football News Germany, Мюллер готов сделать все возможное, чтобы продлить контракт с «Баварией». В том числе, нападающий не против пойти на понижение зарплаты.

Томас Мюллер globallookpress.com

Если у Мюллера не получится договориться с «Баварией», то форвард может продолжить карьеру в МЛС. У игрока есть несколько вариантов в чемпионате США.

Стоит отметить, что переход в Саудовскую Аравию полностью исключен. Действующий контракт Мюллера с «Баварией» заканчивается после нынешнего сезона.

В сезоне 2024/2025 форвард провел за мюнхенцев 21 матч в рамках Бундеслиги, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Мюллер продолжит карьеру в чемпионате США. «Бавария» решит не продлевать контракт с форвардом.

Расмус Хейлунн

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

Боссы «красных дьяволов» подписывали молодого форварда, надеясь развить его до топового уровня. Сейчас Хейлунн уже может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Calciomercato, главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим планирует перестройку состава предстоящим летом, Хейлунн может попасть под раздачу. К тому же, у клуба есть варианты, куда отправить форварда.

Среди вариантов продолжения карьеры для Хейлунна — «Наполи». Клубы рассматривают возможность обмена на Виктора Осимхена с доплатой со стороны «манкунианцев» в размере 40 млн. евро.

В одном из последних интервью Аморим заявил, что несколько футболистов команды уже знают, что покинут «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом. Есть ощущение, что Хейлунн в этом списке.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

В нынешнем сезоне форвард забил лишь 2 гола в 22-х матчах за «красных дьяволов» в рамках английской Премьер-лиги. Это очень плохой результат для нападающего.

Наш прогноз: Расмус Хейлунн покинет «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом.

Неймар

«Сантос», нападающий, 33 года

Вокруг этого бразильца всегда ходят много разговоров и слухой. Было очевидно, что Неймар не задержится в Саудовской Аравии. Сейчас главная задача форвард задержаться хоть где-то.

По информации The Athletic, у Неймара все-таки есть шансы вернуться в «Барселону» предстоящим летом. Представители игрока уже общаются с руководством «сине-гранатовых», но каких-то конкретных предложений пока не было.

Неймар globallookpress.com

Неймар снова полон решимости показать футбол высокого уровня, но это лишь по данным источника, на деле все может оказаться иначе. Сейчас бразилец настроен попать на ЧМ-2026.

Совсем недавно стали известны интересные подробности переговоров. Как сообщает Diario Sport, «Барселона» требует от Неймара забить 15 голов за «Сантос» до конца нынешнего сезона. Если у игрока получится это сделать, то трансфер станет более реальным.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Неймар принял участие в 7-и встречах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Неймар не сможет договориться с «Барселоной», бразилец не пополнит состав «сине-гранатовых».

Андре Онана

«Манчестер Юнайтед», вратарь, 28 лет

Камерунец уже 2-й сезон подряд является основным голкипером «красных дьяволов», но сейчас будущее Онана под угрозой. «Манчестер Юнайтед» может продать вратаря.

По информации Manchester Evening News, наставник «манкунианцев» Рубен Аморим в рамках перестройки хочет заполучить другого вратарь на роль основного.

Онана, в свою очередь, не хочет покидать «Манчестер Юнайтед». Этот клуб — единственный, в котором камерунец желает выступать, но главный тренер «красных дьяволов» с этим не согласен.

Все дело в ошибках Онана, который он совершал в последние месяцы. К тому, остальные голкиперы также могут покинуть «Манчестер Юнайтед». Вратарская бригада может основательно поменяться.

Андре Онана globallookpress.com

В нынешнем сезоне провел за «красных дьяволов» 33 матча во всех турнирах. В 27-и встречах в рамках АПЛ Онана пропустил 39 мячей.

Наш прогноз: Камерунец все-таки останется в «Манчестер Юнайтед».

Йозуа Киммих

«Бавария», полузащитник, 30 лет

Кажется, эпопея между немецким полузащитником и руководством мюнхенцев не закончится никогда. Есть ощущение, что Киммиху уже необходимо покинуть «Баварию».

Как сообщает Bayern & Germany, боссы мюнхенцев вели переговоры с полузащитником, но клубу не понравилось поведение Киммиха, который еще не определился со своим будущим.

Йозуа Киммих globallookpress.com

На фоне этих новостей активизировались и другие команды. ПСЖ, «Ливерпуль» и «Интер» внимальтельно следят за ситуацией. Среди этих клубов в борьбе за Киммиха лидирует пока что ПСЖ, который уже контактировал с представителями игрока.

Несмотря на это, полузащитник еще может подписать новый контракт с «Баварией» — это не исключено. Действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В сезоне 2024/2025 Киммих провел за «Баварию» 23 матча в рамках Бундеслиги, забил гол и сделал 5 голевых передач.

Наш прогноз: Киммих покинет «Баварию».

Лионель Месси

«Интер Майами», нападающий, 37 лет

Это не шутка! Месси действительно может покинуть американский клуб. Есть только один клуб, в который сватают аргентинца — это «Барселона». Неужели это случится?

Инсайдер Алекс Кандал сообщил о возможном возвращении легендарного аргентинца в стан «сине-гранатовых». Не все восприняли эту информацию положительно.

Одна из причин по данным источник, ради которой Месси захочет вернуться в «Барселону» — это желание сыграть на обновленном «Камп Ноу». Вы серьезно? Глупее причины не придумаешь...

Прогнозы и ставки на футбол

Сам Месси уже дал несколько интервью, где рассказывал о выступлении за «Интер Майами». Аргентинец счастлив в Америке, получая удовольствие каждый день.

Лионель Месси globallookpress.com

В 2025-м году Месси провел за «Интер Майами» 3 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

Наш прогноз: Месси продолжит получать удовольствие в «Интер Майами».