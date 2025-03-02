«МЮ» вылетел из Кубка Англии — «Фулхэм» оказался сильнее в серии пенальти

«Олд Траффорд» снова замолк. Только на этот раз — не от поражения в топ-матче, а от вылета в 1/8 финала Кубка Англии.

Футбол. Англия. Кубок ФА Манчестер Юнайтед — Фулхэм 1:1 Голы: 0:1 Кэлвин Бейсси (45 + 1'), 1:1 Бруну Фернандеш (71'), 1:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (90 + 6'), 1:1 Рауль Хименес (пенальти) (90 + 6'), 2:2 Диогу Далот (пенальти) (90 + 6'), 2:2 Сандер Берге (пенальти) (90 + 6'), 3:3 Каземиро (пенальти) (90 + 6'), 3:3 Виллиан (пенальти) (90 + 6'), 3:4 Энтони Робинсон (пенальти) (90 + 6') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Маттейс де Лигт, Гарри Магуайр (Ayden Heaven, 91'), Лени Йоро (Виктор Линделёф, 53'), Нуссайр Мазрауи, Диогу Далот, Мануэль Угарте (Алехандро Гарначо, 53'), Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен (Каземиро, 68'), Джошуа Зиркзее, Расмус Хёйлунн (Chido Obi, 68') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Андреас Перейра (Виллиан, 90'), Сандер Берге, Саша Лукич (Харрисон Рид, 101'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 90'), Алекс Айуоби (Райан Сесеньон, 107'), Адама Траоре (Эмиль Смит-Роу, 53') Предупреждения: Мануэль Угарте (25'), Андреас Перейра (27'), Йоаким Андерсен (90 + 6')

«Манчестер Юнайтед» потерпел очередной удар в сезоне, который уже превратился в череду неудач. Команда Рубена Аморима уступила «Фулхэму» в серии пенальти (3:4) после тяжёлых 120 минут, где единственной яркой вспышкой стал удар Бруну Фернандеша.

Но главной звездой вечера оказался вратарь гостей Бернд Лено — он вытащил удары Виктора Линделёфа и Джошуа Зиркзе, отправив «дачников» в четвертьфинал.

Слабость на стандартах снова подвела «Юнайтед»

Для «Фулхэма» план на игру был максимально прагматичным: держать компактный блок, ждать своих моментов и пользоваться хаосом в обороне соперника. И он сработал.

В добавленное время первого тайма Андреас Перейра навесил с углового, Родриго Мунис подрезал мяч, а Калвин Бэсси с нескольких метров просто вбил его в ворота. Всё это происходило, пока защитники «Юнайтед» беспомощно смотрели, кто же будет первым на мяче.

«Олд Траффорд» зашумел, но не в поддержку своих, а с гневом в сторону владельцев. Трибуны скандировали оскорбления в адрес Глейзеров и Джима Рэтклиффа, на секторе появились баннеры против повышения цен на билеты. Всё это напоминало не кубковый матч, а ещё один вечер недовольства.

Фернандеш снова спасает, но этого мало

После перерыва «Юнайтед» попытался прибавить, но даже моменты создавал как-то неуверенно. Гарначо, которого Аморим оставил на скамейке после недавнего скандала, появился на поле только на 53-й минуте. Его выход дал трибунам надежду, но не сильно изменил ход игры.

Только за счёт индивидуального мастерства команда смогла вернуться. Бруну Фернандеш получил передачу от Диогу Далота и с линии штрафной пробил точно в дальний угол. 1:1 — Олд Траффорд взорвался, но продолжения не последовало. Вместо штурма в концовке зрители получили довольно вялую дополнительную 30-минутку.

Лено делает разницу в серии пенальти

Как только дело дошло до пенальти, «Олд Траффорд» уже понимал, чем всё закончится. В «Манчестер Юнайтед» просто не было футболиста, который взял бы на себя ответственность.

В итоге двумя роковыми ударами стали попытки Линделёфа и Зиркзе — оба были не самыми удачными, но Лено всё равно стал героем, вытащив оба.

Игроки «Фулхэма» реализовали все свои удары, а финальный счёт 4:3 в серии поставил точку в кубковом пути «Юнайтед».

Что теперь?

Сезон «Юнайтед» идёт по предсказуемому сценарию. Вылет из Кубка лиги, борьба за место в топ-10 АПЛ, теперь и неудача в Кубке Англии. Единственная надежда остаётся в Лиге Европы, но даже там перспектива не выглядит радужной — в четверг команда летит на матч с «Реал Сосьедадом».

Рубен Аморим уже открыто говорит, что ему «тяжело», но это только начало. Судя по ситуации в клубе, впереди ещё много подобных вечеров.