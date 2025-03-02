«МЮ» вылетел из Кубка Англии — «Фулхэм» оказался сильнее в серии пенальти

«Манчестер Юнайтед» потерпел очередной удар в сезоне, который уже превратился в череду неудач. Команда Рубена Аморима уступила «Фулхэму» в серии пенальти (3:4) после тяжёлых 120 минут, где единственной яркой вспышкой стал удар Бруну Фернандеша.
Но главной звездой вечера оказался вратарь гостей Бернд Лено — он вытащил удары Виктора Линделёфа и Джошуа Зиркзе, отправив «дачников» в четвертьфинал.
Слабость на стандартах снова подвела «Юнайтед»
Для «Фулхэма» план на игру был максимально прагматичным: держать компактный блок, ждать своих моментов и пользоваться хаосом в обороне соперника. И он сработал.
В добавленное время первого тайма Андреас Перейра навесил с углового, Родриго Мунис подрезал мяч, а Калвин Бэсси с нескольких метров просто вбил его в ворота. Всё это происходило, пока защитники «Юнайтед» беспомощно смотрели, кто же будет первым на мяче.
«Олд Траффорд» зашумел, но не в поддержку своих, а с гневом в сторону владельцев. Трибуны скандировали оскорбления в адрес Глейзеров и Джима Рэтклиффа, на секторе появились баннеры против повышения цен на билеты. Всё это напоминало не кубковый матч, а ещё один вечер недовольства.
Фернандеш снова спасает, но этого мало
После перерыва «Юнайтед» попытался прибавить, но даже моменты создавал как-то неуверенно. Гарначо, которого Аморим оставил на скамейке после недавнего скандала, появился на поле только на 53-й минуте. Его выход дал трибунам надежду, но не сильно изменил ход игры.
Только за счёт индивидуального мастерства команда смогла вернуться. Бруну Фернандеш получил передачу от Диогу Далота и с линии штрафной пробил точно в дальний угол. 1:1 — Олд Траффорд взорвался, но продолжения не последовало. Вместо штурма в концовке зрители получили довольно вялую дополнительную 30-минутку.
Лено делает разницу в серии пенальти
Как только дело дошло до пенальти, «Олд Траффорд» уже понимал, чем всё закончится. В «Манчестер Юнайтед» просто не было футболиста, который взял бы на себя ответственность.
В итоге двумя роковыми ударами стали попытки Линделёфа и Зиркзе — оба были не самыми удачными, но Лено всё равно стал героем, вытащив оба.
Игроки «Фулхэма» реализовали все свои удары, а финальный счёт 4:3 в серии поставил точку в кубковом пути «Юнайтед».
Что теперь?
Сезон «Юнайтед» идёт по предсказуемому сценарию. Вылет из Кубка лиги, борьба за место в топ-10 АПЛ, теперь и неудача в Кубке Англии. Единственная надежда остаётся в Лиге Европы, но даже там перспектива не выглядит радужной — в четверг команда летит на матч с «Реал Сосьедадом».
Рубен Аморим уже открыто говорит, что ему «тяжело», но это только начало. Судя по ситуации в клубе, впереди ещё много подобных вечеров.