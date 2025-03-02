«Барса» снова первая! Разгром «Реал Сосьедада» и два дебютных гола

Голевое начало — но не в ту сторону
«Реал Сосьедад» не собирался отсиживаться в обороне и даже мог ошарашить «Барсу» быстрым голом. Уже на 3-й минуте Серхи Гомес замкнул передачу и отправил мяч в сетку, но радость басков была недолгой — VAR зафиксировал офсайд.
Этот момент лишь разозлил каталонцев. Они сразу прибрали мяч и начали раскачивать оборону гостей, а через 15 минут получили решающее преимущество.
Дани Ольмо выскочил на ворота, оставляя защитников позади, и в последний момент был грубо сбит Аритцом Элустондо. Судья даже не колебался — момент был очевидный. Красная карточка, и «Сосьедад» остался вдесятером.
Дебютные голы — Мартин и Касадо пишут историю
Когда команда Ханси Флика получает численный перевес, шансов на спасение у соперника почти нет. На 25-й минуте «Барселона» открыла счёт.
Ламин Ямаль здорово разобрался в штрафной и сыграл в стенку с Ольмо, который выкатил пас на дальнюю штангу. Там уже поджидал Херард Мартин — молодой защитник ворвался в штрафную и в касание вонзил мяч в сетку. Первый гол за «Барсу» для 19-летнего таланта!
Каталонцы не стали останавливаться. Уже через четыре минуты Мартин мог оформить ассист, но его прострел выбили защитники. Однако «Сосьедад» не успел перевести дух — Ольмо первым подхватил мяч на линии штрафной и мощно пробил.
Казалось, вратарь справится, но на пути мяча оказался Марк Касадо, и после рикошета снаряд оказался в сетке! Второй дебютный гол за вечер — 2:0!
Стандарты решают: Араухо и Левандовский делают разницу
Второй тайм начался так же агрессивно. «Барса» продолжала давить, а «Сосьедад» с трудом отбивался.
На 55-й минуте каталонцы заработали угловой, Рафинья навесил в штрафную, и Левандовский пробил головой. Вратарь басков Алекс Ремиро пытался зафиксировать мяч, но не удержал, и первым на добивании оказался Рональд Араухо — 3:0!
Но это был не конец. Уже через пять минут «Барса» поймала гостей на очередной ошибке. Араухо получил мяч в 30 метрах от ворот и мощно пробил, и казалось, что Ремиро вновь справится.
Однако по пути мяч задел Левандовского, изменил траекторию и оказался в воротах. Поляк тут же показал, что не претендует на авторство гола, но сути это не меняло — 4:0, и «Реал Сосьедад» окончательно сломлен.
«Барса» снова лидер, а «Реал» буксует
Эта победа позволила каталонцам вернуть себе первое место в Ла Лиге. Теперь у «Барсы» 61 очко, «Атлетико» идет вторым с 60 после минимальной победы над «Атлетиком» (1:0), а «Реал» снова оступился, проиграв «Бетису» и откатившись на третье место с 59 очками.
Календарь и таблица испанской Примеры
Шестая победа подряд показывает, что команда Флика набирает идеальную форму в решающий момент сезона. Впереди — еще более серьезные испытания, но пока «Барселона» выглядит так, словно останавливаться не собирается.