«Барса» снова первая! Разгром «Реал Сосьедада» и два дебютных гола

«Барселона» провела мощный матч против «Реал Сосьедада», отправив в ворота басков четыре безответных мяча. Гости остались в меньшинстве уже на 17-й минуте, после чего команда Ханси Флика уверенно дожала соперника. Молодые таланты «Барсы» забили первые голы за основную команду, а Рональд Араухо и Роберт Левандовски поставили точку в разгроме.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Реал Сосьедад 4:0 Голы: 1:0 Жерар Мартин (25'), 2:0 Марк Касадо (29'), 3:0 Рональд Араухо (56'), 4:0 Роберт Левандовски (60') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо (Эктор Форт, 76'), Пау Кубарси (Эрик Гарсия, 59'), Жерар Мартин, Марк Касадо, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 71'), Педри (Френки де Йонг, 59'), Ламин Ямал, Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 59'), Роберт Левандовски Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хави Лопес, Ариц Элустондо, Хон Арамбуру (Амари Траоре, 64'), Серхио Гомес, Пабло Марин, Мартин Субименди (Беньят Туррьентес, 46'), Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Arkaitz Mariezkurrena, 46'), Орри Оускарссон (Айэн Муньос, 77'), Jon Olasagasti (Jon Martin, 20') Удаление: Ариц Элустондо (17')

Голевое начало — но не в ту сторону

«Реал Сосьедад» не собирался отсиживаться в обороне и даже мог ошарашить «Барсу» быстрым голом. Уже на 3-й минуте Серхи Гомес замкнул передачу и отправил мяч в сетку, но радость басков была недолгой — VAR зафиксировал офсайд.

Этот момент лишь разозлил каталонцев. Они сразу прибрали мяч и начали раскачивать оборону гостей, а через 15 минут получили решающее преимущество.

Дани Ольмо выскочил на ворота, оставляя защитников позади, и в последний момент был грубо сбит Аритцом Элустондо. Судья даже не колебался — момент был очевидный. Красная карточка, и «Сосьедад» остался вдесятером.

Дебютные голы — Мартин и Касадо пишут историю

Когда команда Ханси Флика получает численный перевес, шансов на спасение у соперника почти нет. На 25-й минуте «Барселона» открыла счёт.

Ламин Ямаль здорово разобрался в штрафной и сыграл в стенку с Ольмо, который выкатил пас на дальнюю штангу. Там уже поджидал Херард Мартин — молодой защитник ворвался в штрафную и в касание вонзил мяч в сетку. Первый гол за «Барсу» для 19-летнего таланта!

Каталонцы не стали останавливаться. Уже через четыре минуты Мартин мог оформить ассист, но его прострел выбили защитники. Однако «Сосьедад» не успел перевести дух — Ольмо первым подхватил мяч на линии штрафной и мощно пробил.

Казалось, вратарь справится, но на пути мяча оказался Марк Касадо, и после рикошета снаряд оказался в сетке! Второй дебютный гол за вечер — 2:0!

Стандарты решают: Араухо и Левандовский делают разницу

Второй тайм начался так же агрессивно. «Барса» продолжала давить, а «Сосьедад» с трудом отбивался.

На 55-й минуте каталонцы заработали угловой, Рафинья навесил в штрафную, и Левандовский пробил головой. Вратарь басков Алекс Ремиро пытался зафиксировать мяч, но не удержал, и первым на добивании оказался Рональд Араухо — 3:0!

Но это был не конец. Уже через пять минут «Барса» поймала гостей на очередной ошибке. Араухо получил мяч в 30 метрах от ворот и мощно пробил, и казалось, что Ремиро вновь справится.

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Однако по пути мяч задел Левандовского, изменил траекторию и оказался в воротах. Поляк тут же показал, что не претендует на авторство гола, но сути это не меняло — 4:0, и «Реал Сосьедад» окончательно сломлен.

«Барса» снова лидер, а «Реал» буксует

Эта победа позволила каталонцам вернуть себе первое место в Ла Лиге. Теперь у «Барсы» 61 очко, «Атлетико» идет вторым с 60 после минимальной победы над «Атлетиком» (1:0), а «Реал» снова оступился, проиграв «Бетису» и откатившись на третье место с 59 очками.

Календарь и таблица испанской Примеры

Шестая победа подряд показывает, что команда Флика набирает идеальную форму в решающий момент сезона. Впереди — еще более серьезные испытания, но пока «Барселона» выглядит так, словно останавливаться не собирается.