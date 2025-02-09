Платформа для роста. Как МЛС заманивает молодых южноамериканских звезд?

Этот тезис можно смело выдвигать только на основе уровня их таланта, исходя из коллекции игроков, возглавляемой такими мировыми суперзвездами, как Лионель Месси. Но что не менее важно, так это впечатляющее количество фигур, которые составляют команды по всему региону.

Когда лига объявила свой отчет о демографии игроков прошлым летом, в списке пяти лучших представленных стран после США и Канады были Аргентина, Бразилия и Колумбия. Фактически, за исключением Калифорнии и Нью-Йорка, ни один штат США не предоставил МЛС больше игроков в 2024 году, чем три южноамериканские страны, указанные выше.

А если добавить Уругвай, Венесуэлу, Парагвай и других, полный список репрезентации становится примечательным для лиги.

Так почему же МЛС? В чем привлекательность лиги, и как клубы привлекают так много громких имен из Южной Америки?

Презентация МЛС для южноамериканцев

У перспективных молодых южноамериканских игроков часто мало возможностей повлиять на то, куда их приведет футбол.

Если поступает предложение, они часто окружены влиятельными людьми со своими интересами. Их клубу могут понадобиться деньги для фонда заработной платы. Их агент может мечтать о больших комиссионных. Часто есть семья — часто весьма многочисленная — которая поддерживает идею перехода. Поэтому они получают такой посыл: прими предложение и подпиши сделку сегодня, потому что завтра ты можешь получить травму. Если предложение поступает от МЛС, то так тому и быть.

Лионель Месси и Луис Суарес globallookpress.com

То есть, дело не в том, что каждый южноамериканский игрок, который отправляется на север, в глубине души мечтает играть в МЛС.

Однако есть и свои преимущества, и перспектива играть с Месси и Луисом Суаресом или (что более вероятно) против них — не главное среди них. Как и перспектива играть в турнире, который явно имеет некий импульс, где есть оправданное ожидание получать зарплату вовремя и избегать социальных проблем, существующих дома. Хотя все это хорошие аргументы в пользу продажи, для по-настоящему амбициозных игроков есть кое-что еще.

Бразильский нападающий Таллес Магно провел некоторое время в «Нью-Йорк Сити» и, говоря с Globo Esporte, он проявил достойную восхищения искренность.

«Проблема была в том, что я покинул "Васко Да Гама" с мыслью, что МЛС не так сильна, как лига, но это было совсем не то, чего я ожидал», — сказал он. «Я думал, что буду в стартовом составе и буду одним из лучших, но все были быстрее меня».

Таллес Магно (справа) globallookpress.com

«Для меня это был шок. Мне пришлось много работать, чтобы развить свою скорость. Игра там быстрее, чем в Бразилии, мяч циркулирует быстрее, а команды более компактны, один игрок близко к другому, игра с большим физическим контактом. Это больше похоже на Европу, чем на Бразилию».

Он делает важный вывод, и, как говорят в футболе, это может побудить южноамериканских игроков отправиться на север. МЛС может стать своего рода промежуточным пунктом на пути в Европу: блеснуть в Штатах и ​​заработать билет на переезд через Атлантику.

Однако здесь есть риск. Лучшие европейские клубы стремятся приобретать таланты из-за пределов континента как можно более молодыми — желательно в 18 лет.

Возможно, Мигелю Альмирону потребовалось немного больше времени, чтобы попасть в «Ньюкасл», после того как он прошел через Парагвай и Аргентину, прежде чем перейти в «Атланту Юнайтед». Другие, возможно, усвоили урок. Джон Дуран, в прошлом из «Астон Виллы», и Диего Гомес из «Брайтона» добрались до Премьер-лиги быстрее.

В случае с Гомесом он жил мечтой. Он выиграл парагвайскую лигу, играл с Месси 18 месяцев и теперь находится в «Брайтоне» еще до того, как ему исполнилось 22 года. Так и надо делать.

Истории успеха прокладывают дорогу остальным

Понимание своего места в иерархии мирового футбола имеет огромную силу, и, несмотря на неоднократные желания руководства МЛС сделать лигу элитной, ее клубы смогли привлечь игроков своим статусом стартовой площадки для футболистов, которые надеются играть в Европе.

«Есть много примеров игроков, которых мы продали в Европу, поэтому переход в МЛС — это отличный следующий шаг», — рассказывает Андре Занотта, главный спортивный директор ФК «Даллас». Для него легко выделить тех, кто использовал «Даллас» в качестве платформы для дальнейшего роста.

Рикардо Пепи globallookpress.com

«У нас был Крис Ричардс [из "Кристал Пэлас"], у нас был Брайан Рейнольдс [из "Вестерло"], Рикардо Пепи [из "ПСВ Эйндховен"], Таннер Тессманн [из "Лиона"]», — сказал Занотта. «Карлоса Груэсо мы подписали из Германии и вернули его обратно в Германию».

Оглядываясь на лигу, он вспомнил другие истории успеха, такие как Дуран и Гомес. Курт Шмид, спортивный директор «Реал Солт-Лейк», использует ту же стратегию, когда пытается убедить любого потенциального игрока подписать контракт.

«Я использую этот прием для всех, не только для талантов из Южной Америки», — сказал Шмид. «Я думаю, что одна и та же завлекалочка для всех — это, очевидно, аспект "этапа", и поэтому мы показываем доказательства успешности концепции трансферов молодых игроков, которых мы развили, в Европу».

Возросшая поддержка лига, судя по рекордным показателям посещаемости, также является фактором. Невозможно сказать, отражает ли это устойчивый, долгосрочный рост или просто является результатом присоединения к лиге величайшего футболиста в истории, но МЛС и ее клубы имеют полное право хвастаться своим историческим числом болельщиков в 2024 году.

«Когда я общаюсь с игроками, я говорю им о том, как растет здесь аудитория, насколько больше людей ходят на стадионы», — сказал Занотта. «Мы, в нашем случае, распродали билеты на все домашние игры в прошлом сезоне».

Помимо возможности играть на все более полных стадионах, есть и другие привлекательные стороны для молодых игроков, рассматривающих возможность перехода в МЛС. По-прежнему есть возможность играть вместе и против таких звезд, как Суарес, Оливье Жиру, Марко Ройс, Лоренцо Инсинье и, конечно, Месси.

«То, чем всегда была МЛС», — сказал Занотта, «[это] лига с потрясающими звездами, международными звездами».

Оливье Жиру globallookpress.com

Даже если у вас нет возможностей стать следующим глобальным игроком, который изменит правила игры, или у вас нет европейских мечтаний, еще один плюс, который также предлагается, — это стабильность.

«Какой бы клуб это ни был, [будь то] "Реал Солт Лейк", "Лос-Анджелес", "Интер Майами", "Колорадо", неважно, если вы достигаете своих целей на поле, вы можете достичь своих целей и за его пределами», — сказал Шмид. «Вы можете остаться в этой лиге и даже в том же самом клубе и зарабатывать деньги, которых вы заслуживаете, играя хорошо, в то время как во многих случаях, если они сразу же делают этот шаг в Европу, и они приходят в этот клуб, который является для них точкой входа в европейский футбол, может быть, это второй дивизион в какой-то стране, или они находятся в первом дивизионе чемпионата не из топ-5 — если они преуспеют, им придется переехать, они не могут заработать там свои деньги, им придется отправиться куда-то еще».

«Вы можете играть здесь в течение десятилетия, если вы молодой игрок, и когда вы приедете сюда, вы можете осуществите свои мечты, как в финансовом плане, так и на поле».