ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Платформа для роста. Как МЛС заманивает молодых южноамериканских звезд?

    Клубы МЛС смогли привлечь игроков своим статусом стартовой площадки для трансфера в Европу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ MLS Латинская Америка Трансферы АПЛ Футбол Англии
    Вся лентаСамое главное
    Диего Гомес зимой сменил «Интер Майами» на АПЛПлатформа для роста. Как МЛС заманивает молодых южноамериканских звезд? «Локомотив» первым прошел в кубковый раунд«Локомотив» — первый участник плей-офф, значимые победы «Адмирала», локальные успехи лидеров Востока Алеррандро Долгожданный бомбардир? ЦСКА готов прервать трансферное молчание, подписав Алеррандро
  • 14:35
    • Дивизион Чернышева стал победителем Матча звёзд КХЛ
    Все новости спорта
    Диего Гомес зимой сменил «Интер Майами» на АПЛ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Гомес зимой сменил «Интер Майами» на АПЛ
    Помимо доморощенных и североамериканских футболистов, ни одна группа игроков не является более важной для Высший футбольной лиги (МЛС), чем южноамериканцы, пишет ESPN.
    Этот тезис можно смело выдвигать только на основе уровня их таланта, исходя из коллекции игроков, возглавляемой такими мировыми суперзвездами, как Лионель Месси. Но что не менее важно, так это впечатляющее количество фигур, которые составляют команды по всему региону.

    Когда лига объявила свой отчет о демографии игроков прошлым летом, в списке пяти лучших представленных стран после США и Канады были Аргентина, Бразилия и Колумбия. Фактически, за исключением Калифорнии и Нью-Йорка, ни один штат США не предоставил МЛС больше игроков в 2024 году, чем три южноамериканские страны, указанные выше.

  • Панамериканское будущее. Как Бразилия заменяет молодые таланты, которых она теряет из-за Европы?
  • Бразильские клубы продолжают доминировать на континенте, несмотря на отъезд молодых талантливых игроков
  • 05/04/2024

    • А если добавить Уругвай, Венесуэлу, Парагвай и других, полный список репрезентации становится примечательным для лиги.

    Так почему же МЛС? В чем привлекательность лиги, и как клубы привлекают так много громких имен из Южной Америки?

    Презентация МЛС для южноамериканцев

    У перспективных молодых южноамериканских игроков часто мало возможностей повлиять на то, куда их приведет футбол.

    Если поступает предложение, они часто окружены влиятельными людьми со своими интересами. Их клубу могут понадобиться деньги для фонда заработной платы. Их агент может мечтать о больших комиссионных. Часто есть семья — часто весьма многочисленная — которая поддерживает идею перехода. Поэтому они получают такой посыл: прими предложение и подпиши сделку сегодня, потому что завтра ты можешь получить травму. Если предложение поступает от МЛС, то так тому и быть.

    Лионель Месси и Луис Суарес

    То есть, дело не в том, что каждый южноамериканский игрок, который отправляется на север, в глубине души мечтает играть в МЛС.

    Однако есть и свои преимущества, и перспектива играть с Месси и Луисом Суаресом или (что более вероятно) против них — не главное среди них. Как и перспектива играть в турнире, который явно имеет некий импульс, где есть оправданное ожидание получать зарплату вовремя и избегать социальных проблем, существующих дома. Хотя все это хорошие аргументы в пользу продажи, для по-настоящему амбициозных игроков есть кое-что еще.

    Бразильский нападающий Таллес Магно провел некоторое время в «Нью-Йорк Сити» и, говоря с Globo Esporte, он проявил достойную восхищения искренность.

    «Проблема была в том, что я покинул "Васко Да Гама" с мыслью, что МЛС не так сильна, как лига, но это было совсем не то, чего я ожидал», — сказал он. «Я думал, что буду в стартовом составе и буду одним из лучших, но все были быстрее меня».

    Таллес Магно (справа)

    «Для меня это был шок. Мне пришлось много работать, чтобы развить свою скорость. Игра там быстрее, чем в Бразилии, мяч циркулирует быстрее, а команды более компактны, один игрок близко к другому, игра с большим физическим контактом. Это больше похоже на Европу, чем на Бразилию».

    Он делает важный вывод, и, как говорят в футболе, это может побудить южноамериканских игроков отправиться на север. МЛС может стать своего рода промежуточным пунктом на пути в Европу: блеснуть в Штатах и ​​заработать билет на переезд через Атлантику.

    Однако здесь есть риск. Лучшие европейские клубы стремятся приобретать таланты из-за пределов континента как можно более молодыми — желательно в 18 лет.

  • Парагвайский «Угорь». Как Мигель Альмирон стал звездой Премьер-лиги
  • Из парагвайской любительской команды в звезды МЛС и лидеры «Ньюкасла»
  • 01/02/2023

    • Возможно, Мигелю Альмирону потребовалось немного больше времени, чтобы попасть в «Ньюкасл», после того как он прошел через Парагвай и Аргентину, прежде чем перейти в «Атланту Юнайтед». Другие, возможно, усвоили урок. Джон Дуран, в прошлом из «Астон Виллы», и Диего Гомес из «Брайтона» добрались до Премьер-лиги быстрее.

    В случае с Гомесом он жил мечтой. Он выиграл парагвайскую лигу, играл с Месси 18 месяцев и теперь находится в «Брайтоне» еще до того, как ему исполнилось 22 года. Так и надо делать.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Истории успеха прокладывают дорогу остальным

    Понимание своего места в иерархии мирового футбола имеет огромную силу, и, несмотря на неоднократные желания руководства МЛС сделать лигу элитной, ее клубы смогли привлечь игроков своим статусом стартовой площадки для футболистов, которые надеются играть в Европе.

    «Есть много примеров игроков, которых мы продали в Европу, поэтому переход в МЛС — это отличный следующий шаг», — рассказывает Андре Занотта, главный спортивный директор ФК «Даллас». Для него легко выделить тех, кто использовал «Даллас» в качестве платформы для дальнейшего роста.

    Рикардо Пепи

    «У нас был Крис Ричардс [из "Кристал Пэлас"], у нас был Брайан Рейнольдс [из "Вестерло"], Рикардо Пепи [из "ПСВ Эйндховен"], Таннер Тессманн [из "Лиона"]», — сказал Занотта. «Карлоса Груэсо мы подписали из Германии и вернули его обратно в Германию».

    Оглядываясь на лигу, он вспомнил другие истории успеха, такие как Дуран и Гомес. Курт Шмид, спортивный директор «Реал Солт-Лейк», использует ту же стратегию, когда пытается убедить любого потенциального игрока подписать контракт.

    «Я использую этот прием для всех, не только для талантов из Южной Америки», — сказал Шмид. «Я думаю, что одна и та же завлекалочка для всех — это, очевидно, аспект "этапа", и поэтому мы показываем доказательства успешности концепции трансферов молодых игроков, которых мы развили, в Европу».

  • Топ-5 звезд МЛС, которые готовы к переезду в Европу уже в январе
  • Некоторым из них еще нет даже 20 лет
  • 18/12/2024

    • Возросшая поддержка лига, судя по рекордным показателям посещаемости, также является фактором. Невозможно сказать, отражает ли это устойчивый, долгосрочный рост или просто является результатом присоединения к лиге величайшего футболиста в истории, но МЛС и ее клубы имеют полное право хвастаться своим историческим числом болельщиков в 2024 году.

    «Когда я общаюсь с игроками, я говорю им о том, как растет здесь аудитория, насколько больше людей ходят на стадионы», — сказал Занотта. «Мы, в нашем случае, распродали билеты на все домашние игры в прошлом сезоне».

    Помимо возможности играть на все более полных стадионах, есть и другие привлекательные стороны для молодых игроков, рассматривающих возможность перехода в МЛС. По-прежнему есть возможность играть вместе и против таких звезд, как Суарес, Оливье Жиру, Марко Ройс, Лоренцо Инсинье и, конечно, Месси.

    «То, чем всегда была МЛС», — сказал Занотта, «[это] лига с потрясающими звездами, международными звездами».

    Оливье Жиру

    Даже если у вас нет возможностей стать следующим глобальным игроком, который изменит правила игры, или у вас нет европейских мечтаний, еще один плюс, который также предлагается, — это стабильность.

    «Какой бы клуб это ни был, [будь то] "Реал Солт Лейк", "Лос-Анджелес", "Интер Майами", "Колорадо", неважно, если вы достигаете своих целей на поле, вы можете достичь своих целей и за его пределами», — сказал Шмид. «Вы можете остаться в этой лиге и даже в том же самом клубе и зарабатывать деньги, которых вы заслуживаете, играя хорошо, в то время как во многих случаях, если они сразу же делают этот шаг в Европу, и они приходят в этот клуб, который является для них точкой входа в европейский футбол, может быть, это второй дивизион в какой-то стране, или они находятся в первом дивизионе чемпионата не из топ-5 — если они преуспеют, им придется переехать, они не могут заработать там свои деньги, им придется отправиться куда-то еще».

  • Топ-10 южноамериканцев, которые уже в январе уедут в Европу
  • И среди них не только бразильцы и аргентинцы
  • 05/09/2024

    • «Вы можете играть здесь в течение десятилетия, если вы молодой игрок, и когда вы приедете сюда, вы можете осуществите свои мечты, как в финансовом плане, так и на поле».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.90
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Плимут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вашингтон — Юта
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Канзас-Сити Чифс — Филадельфия Иглс
  • Прочие
  • Завтра в 02:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Арока — Риу Аве
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  7.01
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры