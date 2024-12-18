Топ-5 звезд МЛС, которые готовы к переезду в Европу уже в январе

«Интер Майами» одним из первых в МЛС ощутил на себе влияние январского трансферного окна., один из самых перспективных игроков клуба, вскоре присоединится к «Брайтону». Английский клуб заплатил за парагвайца 18 миллионов долларов.

Этот трансфер на стал сюрпризом, учитывая, как ярко Гомес провел минувший сезон в МЛС. Теперь главный вопрос заключается в том, кто еще в ближайшее время отправится покорять Европу?

Переход Гомеса подчеркивает уже давно заметную тенденцию — МЛС становится отправной точкой для талантливых футболистов. Отсюда они уезжают либо в Европу, либо в Южную Америку.

В 2024-м американец Калеб Уайли перешел в «Челси», а аргентинец Тиаго Альмада перебрался с «Атланты» в бразильский «Ботафого», вместе с которым уже выиграл Кубок Либертадорес.

Также стоит не забывать, что в контракте юного Кавана Салливана с «Филадельфией» есть пункт, согласно которому по достижении 18 лет он может перейти в «Манчестер Сити».

МЛС становится местом, где у молодых игроков есть возможность раскрыть свой потенциал. Сезон-2024 в этом плане стал очередным доказательством.

В лиге есть еще ряд игроков, которые тоже готовы сделать следующий шаг в карьере. Возможно, даже уже этой зимой.

Адилсон Маланда («Шарлотт»)

В 2024-м Маланда выделялся на фоне всех остальных игроков обороны. Центральный защитник «Шарлотт» раскрылся под руководством Дина Смита. В том числе благодаря его надежной игре команда была лучшей по количеству пропущенных мячей. Неудивительно, что после этого на Адилсона обратили внимание европейские клубы.

Адилсон Маланда globallookpress.com

В июле Маланда продлил контракт с «Шарлотт» до 2026 года (сюда также добавили опцию пролонгации до 2027-го). Однако в футболе ключевую роль играют финансы. В американском клубе прекрасно понимают, что за такой ценный актив можно получить значительную сумму.

Маланда переехал в МЛС из французского «Родеза» (Лига 2). К этому моменту он успел провести на профессиональном уровне лишь 36 матчей. Но в итоге он быстро превратился в одного из самых перспективных игроков лиги.

Генеральный менеджер «Шарлотт» Зоран Крнета несколько месяцев назад признался, что у клуба были предложения от из топ-5 европейских лиг. Вместо продажи талантливого игрока было принято решение продлить контракт с молодым французом.

В 2024-м Маланда провел за «Шарлотт» 32 матча, выиграл 58 процентов верховых единоборств, сделал 81 вынос мяча и забил один гол в регулярном чемпионате МЛС. Очевидно, что в январе европейцы снова могут вспомнить о нем.

Джон Толкин («Нью-Йорк Ред Буллз»)

О возможном переезде Толкина в Европу говорят уже не первый год. Но на этот раз его трансфер кажется неизбежным.

В этом году Толкин помог «Нью-Йорк Ред Буллз» выйти в финал Кубка МЛС впервые с 2008 года. При этом его гол стал ключевым в полуфинальном матче.

Джон Толкин globallookpress.com

Летом Джон играл за сборную США на олимпийском турнире в Париже. Во всех четырех матчах он выходил в стартовом составе. Американцы показали вполне достойный результат, сумев дойти до четвертьфинала.

Интересно, что 22-летний Толкин стал одним из лучших исполнителей стандартов в МЛС. С некоторых пор его можно назвать универсальным защитником, который, ко всему прочему, умеет эффективно подключаться к атакам.

За четыре сезона в в профессиональном футболе он забил семь мячей и отдал 15 результативных передач — это второй лучший показатель среди защитников в истории клуба.

Руководитель спортивного направления «Ред Буллз» Йохен Шнайдер не так давно признал, что переезд Толкина в Европу — это лишь вопрос времени. Не исключено, что это случится уже зимой.

«Это не секрет. Мы провели итоговые интервью с игроками, и я могу рассказать, о чем мы говорили с Толкином. Я сказал, что хочу, чтобы он завершил карьеру в "Нью-Йорк Ред Буллз". Но я знаю, что этого не произойдет, учитывая его мастерство и амбиции.

Я знаю, что он будет играть в Европе. Когда именно это случится, я не знаю. Это должен быть правильный клуб, правильное предложение, которое устроит все стороны. Но ясно одно: однажды он уедет в Европу. Сейчас самое важное, чтобы он сосредоточился на своей игре здесь, а потом, без сомнений, он окажется в европейском клубе», — сказал Шнайдер.

По некоторым данным, один из клубов Бундеслиги следит за Толкином уже в течение двух сезонов. Но вряд ли это единственный претендент на талантливого защитника.

Диего Луна («Реал Солт-Лейк»)

Обладатель приза лучшему молодому игроку года в МЛС, Диего Луна считается одним из самых ярких молодых талантов американского футбола.

Луна — креативный вингер, который не стесняется смещаться ближе к центру при переходе из полузащиты в нападение.

Диего Луна globallookpress.com

В сезоне-2024 Луна провел в регулярном чемпионате 31 матч, забил восемь мячей и сделал 12 результативных передач. На нем 32 раза нарушали правила. Также стоит отметить, что он нанес 55 ударов по чужим воротам.

Разумеется, после такого сезона его имя стало постоянно мелькать в трансферных сводках.

Английское издание The Mirror утверждает, что 21-летний Луна может стать игроком «Лидса», который в этом сезоне выступает в Чемпионшипе. Правда, до конкретного предложения дело пока не дошло.

Луна на данный момент является одним из лучших молодых атакующих игроков МЛС. Наверняка уже в январе он будет фигурировать в трансферных списках многих клубов.

Кроме того, всё идет к тому, что в январе Маурисио Почеттино пригласит Луну для участия в январском тренировочном лагере сборной США. Американцам надо поспешить, поскольку у Диего также есть право выступать за сборную Мексики.

Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси»)

Пек — победитель Кубка МЛС в составе «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2024-м он был признан новичком новичком года в МЛС — его дебют был по-настоящему впечатляющим.

У Пека действительно невероятная статистика: только в регулярном чемпионате он забил 16 мячей и сделал 14 результативных передач. После этого он добавил еще пять результативных действий в плей-офф. Для первого сезона в лиге это просто космические цифры.

Пек перешел в «Гэлакси» из «Васко да Гама», подписав контракт до 2028 года. По некоторым данным, трансфер бразильца обошелся калифорнийцам в 10 миллионов долларов и стал рекордным в истории клуба.

Габриэл Пек globallookpress.com

Похоже, всего лишь через год после переезда в США 23-летний вингер отправится в одну из крупнейших лиг Европы.

Сразу после победы в Кубке МЛС Пек благодарил «Лос-Анджелес Гэлакси» за то, что клуб поверил в него, в то время как главный тренер команды Грэг Ванни признал, что руководство, скорее всего, будет вынуждено рассмотреть предложения по игроку.

«Я знаю, что у "Гэлакси" очень богатая история, это один из самых титулованных клубов МЛС. Здесь играли такие великие футболисты, как Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм и Чичарито. Это отличный этап для моего дальнейшего роста в карьере», — отметил Пек.

«Продажа таких игроков поможет клубу реинвестировать вырученные средства в команду, академию и всё, что помогает "Гэлакси" идти вперед», — добавил Ванни.

При этом Ванни отметил, что клуб постарается сохранить ключевых футболистов: «Я думаю, важно сделать все возможное, чтобы сохранить эту команду. Одна из причин, по которой мы ориентировались на молодых игроков, — это возможность их роста как единого целого. Это, безусловно, наш приоритет в дальнейшем».

Обед Варгас («Сиэтл Саундерс»)

Варгас, возможно, самый талантливый полузащитник МЛС. Ему было 18 лет, когда он вышел на поле в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2022 году, заменив в середине первого тайма Жоао Пауло. Ну и самое главное, что его команда в итоге выиграла кубок.

Обед Варгас globallookpress.com

Спустя почти два года Обед стал ключевой фигурой в полузащите «Сиэтла», дебютировал за сборную Мексики и привлек внимание европейских клубов, готовых предложить за него восьмизначную сумму.

В 2024-м Варгас забил два гола и сделал девять результативных передач, при этом проведя на поле почти 3400 минут. Обед сыграл 30 матчей в регулярном чемпионате МЛС и еще три в плей-офф, где «Саундерс» дошли до полуфинала конференции и уступили будущему чемпиону «Лос-Анджелес Гэлакси».

На данный момент в «Сиэтле» совсем не настроены отпускать Варгаса этой зимой.

«Сейчас мы точно не заинтересованы в продаже Обеда. Он останется и продолжит сражаться вместе с нами. Он один из лучших молодых игроков во всей Северной Америке.

В ближайшие полтора года к нему будет еще больше внимания», — заявил генеральный менеджер «Сиэтла» Крейг Вейбел.

Очевидно, что «Сиэтл» планирует сохранить 19-летнего игрока как минимум до клубного чемпионата мира. После этого, возможно, клуб рассмотрит предложения.

«У нас будет открытый диалог. Но на первом месте — интересы "Сиэтла". Одна из лучших черт Обеда — его характер. Несмотря на все успехи, он все так же предан клубу. Смирения остается для него главным приоритетом», — добавил Вейбел.

Варгаса считают лучшим полузащитником МЛС среди игроков до 20 лет, и его переезд в Европу — это лишь вопрос времени.