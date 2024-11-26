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    Месси одобрил: «Интер Майми» сделал спорный выбор в пользу Маскерано

    Хавьер Маскерано возглавит самый популярный клуб МЛС

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    Хавьер Маскерано
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    Хавьер Маскерано
    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано станет преемником Херардо Мартино на посту главного тренера «Интер Майами».
    Всего лишь через несколько дней после отставки Херардо Мартино в «Интер Майами» подтвердили, что уже знают, кто станет следующим главным тренером команды.

    «Могу подтвердить, что мы близки к подписанию контракта. Думаю, через несколько дней, "Интер Майами" назовет имя нового тренера», — заявил владелец клуба Хорхе Мас.

    Почти все серьезные футбольные СМИ уверены, что новым тренером «Интер Майами» станет Хавьер Маскерано, бывший партнер Лионеля Месси в «Барселоне» и сборной Аргентины.

    Пока этот выбор сложно назвать правильным. Маскерано был классным игроком, но его тренерские качества пока вызывают сомнения. По всей видимости, руководство «Интера» постаралось угодить главным звездам команды, которые предпочитают комфорт в общении с тренером. Проще говоря, им нужен свой человек.

    Но есть подозрение, что Маскерано не тот, с кем «Интер Майами» сможет добиться спортивных успехов.

    Нет никаких сомнений в том, что 2025-й станет знаменательным для всех, кто связан с проектом «Интер Майами». У Месси остается всего лишь год контракту и пока нет никаких гарантий, что он собирается продлить соглашение с клубом из Флориды.

    GOAL рассуждает о целесообразности назначения Хавьера Маскерано на пост главного тренера «Интер Майами».

    Репутация

    Маскерано стал одной из легенд и для «Барселоны», и для сборной Аргентины. Сначала он играл на позиции опорного полузащитника, а потом стал надежным центральным защитником.

    Вместе с «Барсой» он собрал большую коллекцию трофеев, включая пяти титулов Ла Лиги и два кубка Лиги чемпионов. Однако вместе со сборной ему так и не удалось достичь таких же высот, несмотря на то, что он провел в футболке национальной команды 147 матчей (по этому показателю уступает только Месси).

    Хавьер Маскерано и Лионель Месси
    globallookpress.com

    В случае с Маскерано вполне логично, что он решил стать тренером, учитывая тот факт, что ему повезло поработать под руководством Рафаэля Бенитеса, Пепа Гвардиолы и Луиса Энрике. Но на данном этапе его тренерскую карьеру сложно назвать успешной.

    В январе 2022-го Маскерано возглавил молодежную сборную Аргентины, но игра и результаты команды были неоднозначными, особенно на крупных турнирах. В 2023-м на Кубке Америки для сборных до 20 лет аргентинцы не смогли выйти из группы. В том же году команда Маскерано проиграла в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, на который квалифицировалась только после смены места проведения турнира.

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    • В 2024-м аргентинцы под руководством Маскерано дошла только до четвертьфинала на олимпийском турнире, несмотря на то, что в их составе было сразу четыре чемпиона мира.

    Проблемы

    Задача любого тренера «Интера Майами» — или любого, кто тренирует Месси, — это побеждать. От Маскерано будут ждать завоевания кубка МЛС. Такая же задача будет в Кубке лиги и Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Даже опытному тренеру будет непросто одновременно вникать в тонкости МЛС и постоянно ощущать давление со стороны СМИ, которые теперь максимально пристально следят за результатами «Интер Майами».

    Маскерано ранее не играл и не тренировал в МЛС. Текущий сезон и сенсационное поражение «Интер Майами» в первом раунде плей-офф еще раз подтвердили, что это не такая простая лига, как многие думают.

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    • «Интер Майами» не может превратиться в команду под названием «Месси и все остальные». Если Маскерано думает, что это сработает, то он сильно ошибается. Здесь ему придется выстраивать слаженную систему, благодаря которой команда будет постоянно побеждать сначала в регулярном сезоне, а потом и в плей-офф. Кроме того, аргентинцу надо не забывать, что в некоторых матчах ему придется обходиться без Месси, Серджи Бускетса и Жорди Альбы, которым периодически нужен дополнительный отдых.

    Дружба с Месси

    Как и во многих других аспектах для «Интера Майами», потенциальный успех Маскерано будет зависеть от Месси. Они не просто бывшие партнеры по команде — они еще и друзья.

    Вместе они провели 298 матчей за «Барселону» и 111 за сборную Аргентины, благодаря чему между ними остались крепкие дружеские отношения даже после того, как Хавьер завершил карьеру.

    Лионель Месси и Хавьер Маскерано
    globallookpress.com

    В «Интер Майами» никогда не скрывали, что всегда хотели тренера, у которого были бы отличные отшения с Месси. В этом плане Маскерано полностью подходит клубу из Флориды.

    Месси — самая важная фигура в «Интер Майами». Соответственно, лучшим решением было найти человека, с которым Лео будет комфортно общаться и которому он полностью доверяет. Все понимают, что одна из задач тренера в этом клубе заключается в том, чтобы восьмикратный обладатель «Золотого мяча» чувствовал себя счастливым.

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    Маскерано, несомненно, будет пользоваться уважением со стороны Бускетса, Альбы и Суареса. Правда, пока неясно, останется ли уругваец в команде на 2025 год.

    Только время покажет, смогут ли в «Интер Майами» создать успешный спортивный проект, полагаясь в первую очередь на бывших звезд, возможно, лучшего состава в истории «Барселоны». Но уже сейчас нет сомнений в том, что у Маскерано не будет проблем в общении с лидерами команды.

    Сомнения

    Есть один вопрос, который наверняка мучает многих поклонников «Интер Майами»: обладает ли Маскерано тренерским мастерством, необходимым для достижения максимальных целей в МЛС? Сенсационное поражение от «Атланты Юнайтед» в пером раунде плей-офф обнажило конкретный дисбаланс в составе команды. Мартино столкнулся с нехваткой глубины состава, в том числе в полузащите, что в итоге и стало главной причиной провала.

    Лионель Месси, Хавьер Маскерано и Луис Суарес
    globallookpress.com

    Месси на голову превосходит своих соперников по уровню таланта, но в 37 лет ему уже не всегда хватает скорости и атлетизма, чтобы постоянно доминировать в МЛС. То же самое можно сказать и про Бускетса, Альбу и Суареса. Сложно сказать, сможет ли Маскерано найти идеальное сочетание опыта и молодости. С этой задачей не справился даже опытнейший Мартино.

    Работа Маскерано в молодежных сборных Аргентины не внушает оптимизма. Будем честны, он разочаровал на всех крупных турнирах. Чаще всего СМИ критиковали его за чересчур осторожную игру команды, особенно это касается домашнего чемпионата мира.

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    • До сих пор Маскерано старался придерживаться тактической расстановки 4-3-3. Но с учетом текущего состава «Интер Майами» есть опасения, что данная схема может не подойти команде. Пока никто не знает, способен ли аргентинец проявить тактическую гибкость.

    Сработает ли это?

    Ожидается, что после назначения Маскерано «Интер Майами» займется обновлением состава с акцентом на игровой стиль нового тренера.

    Уже известно, что команду покинет парагваец Диего Гомес, который продолжит карьеру в английском «Брайтоне».

    По-прежнему нет ясности по поводу будущего Суареса. Не факт, что он останется в команде на следующий год.

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    • Между тем, есть информация об интересе «Интер Майами» к Неймару и Полю Погба. Это только подчеркивает ненасытную жажду клуба привлекать звездных игроков.

    Как бы ни выглядел состав к началу 2025 года, задача Маскерано очевидна — только побеждать. Его работы с молодежными командами может помочь в развитии талантливых игроков, но если в декабре следующего года в его руках будет кубок МЛС, вряд ли кто-то будет задумываться, благодаря чему он привел команду к триумфу.

    На данный момент выбор в пользу Маскерано свидетельствует о стремлении «Интер Майами» развивать бренд вокруг Месси. Однако остается вопрос, способен ли он вывести команду на новый уровень.

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