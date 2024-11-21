Кого выберет Месси: Хави, Зидан и еще три тренера для «Интер Майами»

«Интер Майами» вот-вот объявит об уходе Херардо Мартино с поста главного тренера. Клуб из Флориды опередил всех по количеству набранных очков в регулярном чемпионате МЛС, но уже в первом раунде плей-офф проиграл «Атланте Юнайтед».

Некоторые источники утверждают, что Мартино покинет «Интер Майами» по личным причинам, но, скорее всего, это просто вброс. Очевидно, что в одном из самых популярных североамериканских клубов не хотят создавать дополнительную напряженность на фоне внезапного провала.

Следующему тренеру достанется команда, в которой многое по-прежнему будет зависеть от Лионеля Месси, Серджи Бускетса и Жорди Альбы.

Между тем, пока не ясно, намерен ли «Интер Майами» продлевать контракт с Луисом Суаресом. Скорее всего, клуб будет опираться на мнение нового тренера.

Как правило, в МЛС клубы стараются пригласить специалиста, у которого уже есть опыт работы в лиге. Но в «Интер Майами», похоже, готовы пойти по другому пути.

Очевидно, что здесь нужен тот, кто сможет свободно общаться с Месси и одновременно с этим грамотно управлять командой.

GOAL составил список тренеров, которые могут добиться успеха в «Интер Майами».

Хави

Хави долгое время играл с Месси за «Барселону». Вместе они провели за каталонский клуб около 300 матчей и выиграли множество трофеев. Бускетс, Альба и Суарес в то время тоже выступали за «Барсу».

В связи с этим приглашение Хави выглядит наиболее логичным вариантом для «Интер Майами».

Во-первых, он как никто другой знает ведущих игроков команды, а во-вторых — он уже доказал, что способен работать на самом высоком уровне. «Барселона» под руководством Хави в сезоне 2022/2023 стала чемпионом Ла Лиги и выиграла Суперкубок Испании.

Хави globallookpress.com

А еще благодаря Хави в «Барсе» появился Ламин Ямаль, которому было 15 лет, когда он дебютировал в состае первой команды сине-гранатовых.

Также надо не забывать, что в качестве тренера Хави выиграл семь трофеев вместе с катарским «Аль-Саддом».

Назначение Хави поможет «Интер Майами» выйти на новый уровень и обрести узнаваемый игровой стиль.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан, бывший партнер по команде совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. Назначение француза выглядит, как почти недостижимая мечта, однако надо не забывать, что то же говорили и про возможный переезд в США Лионеля Месси.

Зидан остается без работы с тех пор, как в 2021 году покинул мадридский «Реал». Зизу возглавлял «Королевский клуб» сначала с 2016 по 2018 год, а потом с 2019 по 2021. Вместе с ним «Мадрид» три раза выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Ла Лиги и клубного чемпионата мира. Несмотря на зашкаливающую концентрацию звезд, ему удалось превратить эту команду в машину для побед.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Конечно, для Зидана работа в Майами будет выглядеть как шаг назад, особенно с учетом того, что он давно не скрывает желания возглавить сборную Франции.

Но зато у Зидана есть шанс стать первым — и, вероятно, единственным — человеком, когда-либо тренировавшим и Месси, и Криштиану Роналду.

В 2023 году Зидан по приглашению Бекхэма посетил финал Открытого кубка США. Кто знает, возможно, в следующий раз он приедет в Штаты уже для того, чтобы поставить свою подпись под контрактом с «Интер Майами».

Федерико Игуаин

В настоящее время Федерико Игуаин (старший брат Гонсало Игуаина, бывшего нападающего «Реала» и «Наполи») возглавляет «молодежку» «Интер Майами», вместе с которой он уже успел добиться определенных успехов.

Федерико Игуаин globallookpress.com

Помимо того, что в клубе отлично знают Игуаина, также стоит отметить его большой опыт выступлений в МЛС. С 2012 по 2021 год он провел здесь более 200 матчей, играя за «Коламбус Крю», «Ди Си Юнайтед» и «Интер Майами». Аргентинец зарекомендовал себя в качестве опасного нападающего.

Игуаин, вероятно, уже знаком с большинством игроков первой команды, что может стать дополнительным преимуществом. Кроме того, он владеет английским и испанским языками, а также отлично знает, как устроена лига.

Хавьер Маскерано

Маскерано с 2010 по 2018 год играл вместе с Месси за «Барселону». А еще он в течение 15 лет выступал за сборную Аргентины. Известно, что Хавьер находится в близких отношениях с Лионелем.

Хавьер Маскерано globallookpress.com

Маскерано пока не может похвастаться большим тренерским опытом. С 2021 года он работает с молодежными сборными Аргентины. На Олимпиаде в Париже команда под его руководством дошла до четвертьфинала.

Перед Играми во Франции Маскерано посоветовал полузащитнику «Интер Майами» Бенджамину Кремаски выступать за сборную США, а не за Аргентину.

Работа в Майами стала бы отличным вариантом для Маскерано. Рядом с Месси он может сделать следующий шаг в своей тренерской карьере.

Тьерри Анри

Летом молодежная сборная Франции под руководство Анри дошла до финала на олимпийском турнире в Париже. После ухода из национальной команды он все еще не определился с новым местом для продолжения тренерской карьеры.

Тьерри Анри globallookpress.com

Анри тоже успел поиграть в «Барселоне» вместе с Месси, а это означает, что им будет проще найти общий язык.

Правда, в случае с легендой лондонского «Арсенала» надо также напомнить, что у него был не самый успешный опыт работы главным тренером в «Монако» и «Монреале».

Но знакомство с Месси и опыт работы в МЛС свидетельствуют о том, что Анри соответствует почти всем требованиям «Интер Майами». Правда, не факт, что французу интересна эта работа.