Время перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей

Омар Беррада ушел (в «Манчестер Юнайтед»), а Чики Бегиристайн сделает то же самое в конце сезона. Двое из ключевых архитекторов беспрецедентной эпохи успеха на «Этихаде» ушли, в то время как будущее еще двоих, Феррана Сориано и Пепа Гвардиолы, под вопросом.

Вместе они вчетвером — Беррада как главный операционный директор, Бегиристайн как спортивный директор, Сориано как генеральный директор и Гвардиола как главный тренер — помогли превратить «Сии» в доминирующую силу в английском футболе и одну из лучших клубных команд в Европе. Дальнейшие события во многом зависят от того, решит ли Гвардиола последовать за Бегиристайном и Беррадой или же продлит свое пребывание в Манчестере еще на немного дольше.

У Гвардиолы контракт до конца текущей кампании, и он месяцами настаивал на том, что еще не решил, что делать дальше. «Это неправда, я могу вам обещать, что если бы я принял решение, остаться или уйти из "Сити", я бы вам сказал», — сказал он в октябре. «Я даже не знаю. Но в жизни может случиться все, что угодно».

Во вторник, 19 ноября, появились новости о том, что «Манчестер Сити» и Гвардиола достигли соглашения по деталям нового годичного соглашения, но неопределенность вокруг Гвардиолы в этом сезоне оказала свое влияние на команду. Клубный футбол возвращается в эти выходные, но «Манчестер Сити» впервые с 2006 года проиграл четыре матча подряд. Чемпионы Премьер-лиги в шести из последних семи сезонов испытывают трудности; это первый раз, когда Гвардиола проиграл четыре встречи подряд в качестве тренера.

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Травмы сыграли свою роль — особенно операция на колене Родри в конце сезона — но в «Сити» также растет ощущение, что клуб и команда неожиданно переживают переходный период. Как обстоят дела в «Манчестер Сити» прямо сейчас перед решающей серией игр?

Неопределенность вокруг Гвардиолы и его будущего

Боссы «Сити» настаивают, что Гвардиола говорил правду о своем будущем и что 53-летний бывший наставник «Барселоны» искренне взвешивал свои варианты. До позитивного исхода переговоров с Гвардиолой во время международного перерыва боссы клуба Бегиристайн, Сориано и председатель Халдун Аль-Мубарак оставались в неведении относительно его решения. Они не хотели оказывать давление на Гвардиолу из уважения к тому, чего он добился с момента перехода из «Баварии» в 2016 году, но им также было ясно, что понадобится время, чтобы спланировать все заранее — особенно если им придется выбирать замену.

Источники в клубе сообщили, что планы действий на случай чрезвычайной ситуации уже разработаны, и проводится комплексная проверка ряда потенциальных кандидатов, включая Хаби Алонсо, который попал в поле зрения «Реала» и «Ливерпуля» после фантастического сезона с «Байером» в Леверкузене в 2023–24 годах.

Пеп Гвардиоола и Хаби Алонсо globallookpress.com

По словам одного источника, знакомого с ситуацией, «Сити» ожидал, что Гвардиола сообщит им о своем решении между ноябрьским международным перерывом и январем. Новости во вторник соответствуют этому графику. Последние два продления контракта Гвардиолы — в 2020 и 2022 годах — были подписаны в ноябре, отчасти для того, чтобы гарантировать, что любая неопределенность не затянется во вторую половину сезона.

В целом, «Сити», возможно, избежал неприятной ситуации после января, когда ситуация вокруг будущего Гвардиолы могла затмить их рывок к трофеям в последние месяцы сезона. Источники, близкие к клубу, утверждают, что Гвардиола понимал это лучше, чем кто-либо другой, и что он не хотел бы, чтобы у его игроков были какие-либо отвлекающие факторы, пока они снова борются за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Несмотря на серию неудач, «Сити» по-прежнему занимает второе место в таблице Премьер-лиги, отставая на пять очков от «Ливерпуля», и 10-е место в таблице группового этапа Лиги чемпионов, отставая на два очка от первой восьмерки, дающей автоматический проход в 1/8 финала. Четыре поражения подряд во всех турнирах не вызвали паники, особенно с учетом следующих двух игр лиги против «Тоттенхэма» (дома в субботу, 23 ноября) и «Ливерпуля» (на «Энфилде» 1 декабря), которые предлагают возможность немедленно вернуть сезон в нужное русло.

«Я не буду откладывать никаких действий, зная, что создаю проблему для клуба», — сказал Гвардиола в октябре. «Если я почувствую, что я проблема для клуба прямо сейчас, я приму решение как можно быстрее. Но у меня такого чувства нет. Они понимают, почему я это чувствую».

По понятным причинам «Сити» хочет, чтобы Гвардиола остался. За восемь сезонов он выиграл 15 крупных трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и Лиги чемпионов. В 2019 году он выиграл внутренний требл, а в 2023 году повторил континентальный требл «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне «Сити» стремится стать первой английской командой, выигравшей пять титулов в высшем дивизионе подряд. Дальше уже нечего будет добиваться. «Сити» Гвардиолы уже установил рекорды, которые, возможно, никогда не будут побиты, и в этом отношении ему, возможно, придется найти другую мотивацию, чтобы остаться.

Источники внутри клуба рассказали, что в 2022 году руководители клуба надеялись, что он подпишет продление соглашения, потому что он еще не выиграл Лигу чемпионов. С тех пор этот пункт было отмечен галочкой, наряду с Суперкубком и Клубным чемпионатом мира ФИФА.

Гвардиола с трофеем ЛЧ globallookpress.com

Выступая после того, как почти год назад он стал чемпионом мира в Саудовской Аравии, Гвардиола сказал, что этот успех «закрыл главу» для него. Заметно уставший и эмоциональный, его слова прозвучали для тех, кто был в зале, как речь об отставке без самой отставки. Те, кто был ближе всего к нему, думали, что он выглядит измотанным после завоевания рекордного четвертого подряд титула в мае, и преобладающее мнение в клубе заключалось в том, что он останется только еще на один сезон.

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Те же источники сообщили ESPN, что в то время были опасения, будет ли Гвардиола готов к более длительному, чем обычно, предсезонному турне по Соединенным Штатам. Но когда Гвардиола прибыл с командой в Нью-Йорк в июле, те же источники были приятно удивлены тем, насколько энергичным он выглядел. Это породило ощущение, что, возможно, его уход летом 2025 года не был предрешен заранее и что — потенциально — он мог бы подписать новый контракт.

Летом Бегиристайн уходит, а Виана придет

Потеря близкого друга и союзника Бегиристайна в исполнительной структуре City Football Group (CFG) — это большой удар. Бегиристайн, который сыграл важную роль в приглашении Гвардиолы на «Этихад», изначально дал понять, что хочет уйти в 2019 году, когда ему исполнилось 55 лет, но его убедили остаться. Гвардиола знал об этом решении некоторое время, но признал, что оно окажет влияние на него. «Часть меня тоже уходит», — сказал он.

Гвардиола даже сослался на влияние Бегиристайна, когда продлил свой контракт в 2020 году.

«Одна из причин, по которой я дважды продлевал свой контракт, заключается в том, что здесь Чики», — сказал он. «Мы невероятно хорошо работаем вместе. Когда мы выигрываем, мы пытаемся проанализировать, почему. Когда мы проигрываем, мы пытаемся проанализировать, почему. Мы не осуждаем друг друга. Мы оба работаем на благо этого клуба».

Практические последствия ухода Бегиристайна видятся источникам в «Сити» не такими трагичными, поскольку летнее трансферное окно 2025 года уже будет распланировано. Бегиристайн и Гвардиола будут работать вместе, чтобы определить линии команды, которые необходимо улучшить, при поддержке замены Бегиристайна, Угу Виана.

Виана официально не прибудет из лиссабонского «Спортинга» до лета, но он будет работать с Бегиристайном в течение «переходного периода». Как только он освоится в этой роли, работа Виана будет заключаться в том, чтобы продолжать тонкую настройку команды, которая была одной из лучших в Европе в течение почти десятилетия.

Игроки «Ман Сити» поздравляют Фила Фодена globallookpress.com

У него есть преимущество в виде ядра молодых игроков в возрасте до 25 лет, включая Фила Фодена, Йошко Гвардиола, Жереми Доку, Савиньо, Рико Льюиса и Оскара Бобба. Однако есть несколько стареющих звезд, которых нужно заменить. Кайлу Уокеру, Джону Стоунсу, Бернарду Силве, Матео Ковачичу и Илкаю Гюндогану — всем им по 30 или больше. Эдерсон (31) летом чуть не переехал в Саудовскую Аравию, а Кевин Де Брюйне (33) в конце сезона станет свободным агентом.

Также есть сомнения относительно долгосрочного будущего Эрлинга Холанна и Родри, двух ключевых фигур в расцвете сил. Холанн обосновался в Манчестере и имеет контракт до 2027 года, но сотрудники «Сити» прекрасно знают о его амбициях однажды сыграть в Испании за «Реал Мадрид» или «Барселону». Мадридский «Реал» связывают с трансфером Родри, хотя некоторые источники предполагают, что испанские гиганты ухудшили свои шансы, устроив скандал вокруг победы полузащитника «Сити» в голосовании за «Золотой мяч».

Узнав, что Родри обойдет их вингера Винисиуса Жуниора в борьбе за главный приз, «Реал Мадрид» бойкотировал церемонию. Источники в «Сити» отметили, что годом ранее Холанн, занявший второе место в голосовании, не только посетил мероприятие, но и публично поздравил победителя Лионеля Месси.

Что будет дальше?

Источники, осведомленные о дискуссиях, сообщили ESPN, что два самых важных фактора для Гвардиолы при принятии решения о своем будущем — это мнение его семьи и то, считает ли он, что игроки все еще реагируют на него после девяти лет вместе.

Подписание годичного продления — подтвержденное во вторник как близкое к завершению — позволит ему провести 10 лет на «Этихаде», что клуб с удовольствием отпразднует. Это также будет означать, что Гвардиола может тихо уйти летом 2026 года — в котором будет доминировать чемпионат мира в США, Канаде и Мексике — вместо того, чтобы иметь дело с неудобствами расширенного клубного чемпионата мира, как следующим летом.

Пеп Гвардиола с Кубком Англии globallookpress.com

Источники, близкие к «Сити», сообщили, что потенциальная передача власти между тренерами будет намного проще в 2026 году, чем летом 2025 года, сокращенным из-за турнира в США. К тому времени «Сити», вероятно, также узнает окончательный результат дела по обвинениям в 115 нарушениях финансовых правил Премьер-лиги.

Клуб отказывается комментировать, какие санкции могут быть ему предъявлены, но среди тех, кто окружает Гвардиолу, есть ощущение, что он, возможно, захочет остаться сразу после вынесения вердикта, чтобы помочь клубу справиться с любым потенциальным наказанием. «Сити» чувствует себя обязанным Гвардиоле, но Гвардиола также чувствует то же самое в отношении клуба за то, что он предоставил ему среду для такого успеха.

Все футбольные трансферы

Что бы ни случилось, работа Гвардиолы в клубе подходит к концу в конце сезона 2025-26. «Сити» должен получить еще один год, прежде чем он уйдет, возможно, в международный футбол, но что будет дальше, можно только догадываться.