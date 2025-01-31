Самара, Белград или Абу-Даби? Куда податься Черчесову после фиаско в сборной Казахстана

Тучи над Станиславом Черчесовым у руля сборной Казахстана сгустились по окончании группового этапа Лиги наций УЕФА — тренер не оправдал выданных авансов, а результаты команды выглядели крайне удручающе. 27 января руководство Казахстанской федерации футбола приняло решение о прекращении сотрудничества с 61-летним специалистом.

Безвыигрышная серия, как приговор

Полугодовое руководство Станислава Черчесова в сборной Казахстана было наполнено скандальными высказываниями в СМИ, напряженными отношениями с местной общественностью, нелестными высказываниями в адрес коллег по цеху, но никак не успешной игрой национальной команды.

Российский тренер принял «ястребов», которые переживали исторический подъем и покорили казавшуюся ранее недостижимой планку — забронировали место в дивизионе «В» Лиги наций УЕФА. Только амбициозные планы по сохранению прописки остались несбыточной мечтой для сборной Казахстана.

Подопечные Черчесова не сумели составить достойную конкуренцию командам Норвегии, Словении и Австрии, финишировав в конце квартета. Единственным светлым пятном для Казахстана можно назвать ничейный результат во встрече с «викингами», после которого началось погружение на дно.

«Ястребы» потерпели пять поражений кряду с общей разницей забитых/пропущенных мячей 0-15. Команда превратилась в разрозненный механизм, который починить Станиславу Саламовичу оказалось не по силам.

Станислав Черчесов kff.kz

Если находившийся у руля Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов оказывал поддержку Черчесову, то с приходом на этот пост Марата Омарова позиции тренера пошатнулись.

В январе между ними состоялся разговор относительно планов сборной Казахстана на предстоящий отборочный цикл к ЧМ-2026. Напомним, что «ястребы» попали в группу J, где компанию им составят Бельгия, Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн.

Новый глава КФФ поставил перед Станиславом Саламовичем грандиозную задачу — завоевать прямую путевку на мундиаль, заняв первое место на групповом этапе. Российский наставник оказался не столь оптимистичен относительно будущего национальной команды Казахстана на этапе отбора и выразил мнение, что в лучшем случае пробиться на ЧМ удастся через стыковые поединки.

Как видим, такой настрой главного тренера пришелся не по душе Марату Омарову, и Черчесову было объявлено, что дальше ему со сборной Казахстана не по пути. При этом за увольнение Станислав Саламович должен получить солидную компенсацию — сообщается, что КФФ выплатит наставнику неустойку в размере 500 тысяч евро.

Ждут ли Черчесова в РПЛ?

После холодного душа, которым для Черчесова стала работа со сборной Казахстана, логичным стал бы творческий отпуск на тренерском поприще. Однако услуги Станислава Саламовича в скором времени могут понадобиться в хорошо знакомой ему Российской Премьер-лиге.

Не все футбольные коллективы чемпионата России ушли на зимнюю паузу в приподнятом настроении — в хвосте пелотона образовался плотный трафик клубов, которым предстоит борьба за выживание. Провал для них на старте весенней кампании национального первенства может стоить работы сразу нескольким представителям тренерского ремесла, чье место имеет шанс занять Черчесов.

Наиболее плачевно выглядят дела «Оренбурга», расположившегося на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Клуб одержал всего одну победу, которая пришлась на первый тур чемпионата, после чего наступила семнадцатиматчевая безвыигрышная серия.

Оренбуржцы уже провели тренерскую рокировку в текущем сезоне, сменив Давида Деограсию на Владимира Слишковича. Вот только никаких позитивных сдвигов данная перемена не принесла — под началом боснийского специалиста «Оренбург» набрал всего один балл в семи встречах.

Приглашение Станислава Саламовича в стан оренбуржцев может стать пожарным вариантом для коллектива, если не произойдет чудо и появится свет в конце тоннеля при Слишковиче. Конечно, задача перед Черчесовым будет поставлена не из легких, ведь после 18-ти туров на счету клуба всего 8 очков, однако при успешном ее разрешении он явно станет героем для всех поклонников «Оренбурга».

Станислав Черчесов globallookpress.com

Также в первой части розыгрыша РПЛ лихорадило «Крылья Советов», причем не только на футбольном поле, но и за его пределами. Вокруг самарцев разразился коррупционный скандал, который едва не накрыл лавиной весь чемпионат России.

Не обошлось и без слухов, отправлявших дважды по ходу кампании главного наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в отставку. Сперва его возможный уход связывали с неудовлетворительными выступлениями команды, затем 59-летнего специалист желал сам покинуть должность из-за высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева об «увольнении непрофессионала за 100 млн рублей», восприняв слова на свой счет.

Кажется, что сторонам удалось избежать развития конфликта, однако дыма без огня не бывает. Ситуация имеет разные варианты продолжения — Осинькину надоест роль «козла отпущения», хотя он выжимает максимум из имеющегося состава, либо руководство клуба отправит его на вольные хлеба из-за близости «Крыльев Советов» к вылету из элитного дивизиона российского футбола.

Наведение порядка в образовавшемся хаосе самарцев превратится в вызов для Станислава Саламовича, с помощью которого есть возможность перечеркнуть неудачные пробы пера в сборной Казахстана.

Ближневосточное турне станет реальностью?

Европейские наставники все чаще пользуются популярностью на Ближнем Востоке, где стороной не обходят в том числе российских специалистов. Летом 2022 иранский «Трактор» пригласил на должность главного тренера Курбана Бердыева — правда надолго он у руля клуба из Тебриза не задержался.

Под его руководством команда провела всего одиннадцать матчей, в которых одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Уже в ноябре «Трактор» принял решение о расставании с Курбаном Бекиевичем.

Курбан Бердыев globallookpress.com

По проторенной дорожке мог последовать и Черчесов, интерес к которому проявлял «Персеполис». Тем не менее многократный чемпион Ирана отдал предпочтение Исмаилу Карталу, ранее возглавлявшему турецкий «Фенербахче».

Существует вариант с переездом Станислава Саламовича в Объединенные Арабские Эмираты, куда его активно сватали еще в конце 2023 года. Тогда кандидатура россиянина была на карандаше у «Аль-Джазиры», которая вновь старается ощутить вкус золотых наград национального первенства.

Клуб из Абу-Даби летом 2024 назначил Хусейна Аммута, который пока очень далек от завоевания для команды чемпионского титула. После 14-ти Про-Лиги ОАЭ «Аль-Джазира» идет лишь на шестой строчке, отставая от первого места на четырнадцать баллов.

Возможно, «красно-черно-белые» вновь вернутся к рассмотрению вектора развития с европейским тренером во главе, и имя Черчесова окажется в их шорт-листе.

Станислав Черчесов globallookpress.com

В поисках главного тренера также находится саудовский «Аль-Иттифак», отправивший в отставку Стивена Джеррарда. При всех имеющихся возможностях англичанин покинул команды, оставив ее на двенадцатом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Сделает ли «Аль-Иттифак» вновь авантюрный шаг, обратившись к иностранному специалисту, ради выхода из крутого пике — хороший вопрос. Для Черчесова такая смена обстановки пошла бы на пользу, как минимум, с финансовой точки зрения.

Европейский опыт сыграет на руку?

Станислав Саламович начинал тренерскую карьеру на просторах Европы, возглавляя австрийские «Куфштайн» и «Ваккер». Затем последовало возвращение на родину, где Черчесов поработал в целом ряде российских клубов.

К его услугам в 2015 году обратилась польская «Легия», с которой наставник оформил «золотой дубль» в дебютном сезоне. Также за плечами Станислава Саламовича успешная работа с венгерским «Ференцварошем» — он два раза подряд привел клуб к чемпионскому титулу и однажды выиграл Кубок Венгрии.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Фроди» после шести кряду побед в национальном первенстве столкнулись с ожесточенной конкуренцией в текущем сезоне. Борьбу им навязывает «Академия Пушкаша», возглавляющая турнирную таблицу чемпионата Венгрии на данный момент.

Нынешний «Ференцварош» преследует тренерская неразбериха — назначенный минувшим летом Паскаль Янсен покинул команду уже в конце 2024. Его место занял Робби Кин, для которого работа в стане «фроди» стала всего второй в качестве главного наставника.

Если малоопытный ирландец не справится с возвращением «зеленым орлам» статуса гегемона венгерского первенства, то руководство «Ференцвароша» точно знает, чей номер нужно искать в телефонной книге.

С таким же запросом к Черчесову может обратиться сербский «Партизан», которому надоело регулярно оставаться за спиной «Црвены Звезды». «Черно-белые» в последний раз выигрывали золотые медали чемпионата в сезоне 2016/2017, после чего наступило тотальное доминирование соседей по городу.

«Партизан» partizan.rs

В кампании 2024/2025 «Партизан» вновь находится в роли догоняющего, отпустив «Црвену Звезду» далеко вперед. С апреля 2024 на посту главного тренера клуба из Белграда сменилось уже шесть специалистов.

Этот футбольный год «черно-белые» начнут под руководством Срджана Благоевича, вот только с имеющейся тенденцией, не думаем, что он задержится у руля команды надолго. «Партизану» нужны титулы, а Черчесов прекрасно умеет их выигрывать с восточноевропейскими клубами — чем не идеальный тандем в будущем?